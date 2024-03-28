https://ukraina.ru/20240328/1054154899.html

Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву

Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву - 28.03.2024 Украина.ру

Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву

Полк имени Кастуся Калиновского*, состоящий из белорусских националистов, воюющих на стороне ВСУ, объявил набор новобранцев и сообщил о дополнительном финансировании.

2024-03-28T04:57

2024-03-28T04:57

2024-03-28T04:57

интервью

кирилл буданов

гур моу

белоруссия

литва

таджикистан

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Смысл данного набора направлен не на возмещение потерь на территории Украины. А речь идет о том, чтобы сформировать подразделение, которое может действовать непосредственно в Белоруссии, считает российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Решидеович, планируют ли белорусские националисты вылазки отдельных ДРГ, или это будет полноценная войсковая операция наподобие той, которую попытались провести боевики РДК* на границе с Белгородской областью?- Мы не знаем, какое будет планирование, по объективным причинам, но мы видим совершенно четкие и ясно открытые вещи. О том, что полк Калиновского* размещает рекламу призыва, что они обещают достаточно большие деньги для тех, кто пойдет воевать. Они обещают обучение по всем стандартам НАТО. При этом они четко ограничивают национальную принадлежность будущих рекрутов. Это должны быть либо этнические белорусы, либо выходцы с территории Белоруссии.Исходя из этого можно сделать вывод, что смысл данного набора направлен не на возмещение потерь на территории Украины. Мы знаем, что полк Калиновского* воюет на Украине, несет там потери. А речь идет о том, чтобы сформировать подразделение, которое может действовать непосредственно на белорусской территории.Если бы пришло сообщение просто о возмещении потерь и о боевых действиях на территории Украины, зачем тогда ограничивать набор исключительно белорусами или жителями Белоруссии? Здесь он ограничен. Следовательно, они собираются работать именно в этом районе. Как они собираются работать? Надеюсь, что и белорусские спецслужбы, и наши российские спецслужбы это выяснят. Сказать это нам гражданским людям на данный момент просто невозможно. Но то, что они готовятся действовать в Беларуси, это совершенно очевидно и сомнений тут никаких быть не может.- А можем ли мы судить о том, где будет проникновение на территории Белоруссии? Со стороны Украины или со стороны одной из стран НАТО, которая граничит с Белоруссией, например, через Литву?- Тут есть очень большие сложности. Дело в том, что относительно недавно, буквально месяц назад, литовские политики устроили большой шум. Шум заключался в следующем. Литовские политики говорили, что полк Калиновского*, который среди всего прочего проходит тренировку не только в Польше, но и на территории Литвы, это достаточно опасная для Литвы структура, которая может спровоцировать нападение на Белоруссию и ответный удар.И вот как мы можем интерпретировать эти публичные высказывания литовских политиков? Может быть, литовские политики в данном случае говорят исключительно о своей паранойе, а у них есть паранойя относительно Вильнюса. Они считают всегда, что Вильнюс у них кто-то хочет отнять. То белорусы, то русские, то поляки.Но может быть, это не паранойя, а может быть, люди действительно в данном случае озвучивают ставший известный им сценарий, которого они опасаются. То, что действительно с территории Литвы может быть нанесен удар силами полка Калиновского* по Белоруссии. Может быть, здесь мы видим, как раз способ придать беспокоящий литовских политиков план какой-то огласке и, соответственно, избежать его реализации.Так что возможность того, что полк Калиновского* будет на самом деле нападать с территории Литвы, он, судя по заявлениям литовских политиков, которые говорят что это возможно, явно не нулевой. Необходимо понимать, что белорусская граница с украинской стороны прикрыта очень сильно. То есть, если полк Калиновского попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши.- Недавно прозвучало громкое, но ожидаемое заявление главы ФСБ Бортникова о том, что руководство спецслужб Украины, в том числе и Кирилл Буданов**, глава ГУР, теперь является законной целью для России. Мы знаем из истории примеры того, как советские спецслужбы успешно ликвидировали Евгена Коновальца, Романа Шухевича, того же Степана Бандеру. На ваш взгляд, насколько сложнее или легче нам сейчас проводить подобные операции в отношении руководства украинских спецслужб?- Здесь вопрос политического решения. Если такое политическое решение будет принято, я, честно говоря, на это очень сильно надеюсь, то реализация его рано или поздно произойдет. Мы помним судьбу господина Дудаева, его замечательную фотографию, когда на него летит ракета. Ну, в общем, это технические вещи с реализацией. Если решения будут, то, вне всякого сомнения, рано или поздно господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву. Ну, вот все, что можно по этому поводу сказать.- Вы у себя в ТГ-канале вскрыли возмутительный факт в российско-таджикистанских отношениях относительно того, что в российских школах Таджикистана на уроках истории рассказывают об оккупации Россией Туркестана. Это халатность наших чиновников или сознательная реализация какого-то проекта?- Нет, конечно, это не сознательный проект. То есть то, что у нас сидят люди где-нибудь, в министерстве просвещения допустим, и говорят, что "о, там написали про российскую оккупацию, давайте мы будем это преподавать". Ну, конечно, такого нет.Здесь есть более простая вещь, которая заключается в следующем. Дело в том, что российско-таджикистанские школы, которые за счет российского бюджета создаются в Таджикистане, формально осуществляют свое преподавание по стандартам российских ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты - Ред.). Но есть некоторые исключения. Это исключение называется национальный компонент. Национальный компонент касается истории таджикского народа и таджикского языка. И вот национальный компонент в работе российско-таджикистанских школ формируется не в России, а в Таджикистане.Я не знаю, насколько здесь таджикистанские власти участвуют, но, по крайней мере, таджикское министерство образования в этом участвует. В этой ситуации мы видим те самые штампы, которые присутствуют в обычном таджикском образовании, в том числе касающемся российской оккупации. Необходимо понимать, что наши западные партнеры или наши противники достаточно долго работали над формированием конкретно в Таджикистане подобного нарратива. Работал над этим Сорос, создавалась специальная рабочая группа, которая формировала таджикские учебники, которые по истории содержали абсолютно четкие антироссийские нарративы. Эти нарративы достаточно сильно укоренились местным преподаванием.Поскольку национальный компонент формируется таджикской стороной, то он проник и в образование финансируемых Россией русскоязычных школ в Таджикистане. По всей видимости, российская сторона не смогла вовремя отследить эту ситуацию, по каким-то причинам, которых я не знаю. Но вот сейчас эта ситуация вылезла на свет Божий.Абсолютно понятно, что в российских школах в Таджикистане национальный компонент должен точно так же, как и вся остальная программа, формироваться в России. То есть нельзя, чтобы история таджиков формировалась в Таджикистане. Потому что мы тогда увидим все эти соросовские нарративы про российскую оккупацию, российский колониализм и смысл работы российско-таджикских школ тогда ставится под вопрос. В чем смысл тогда обучения граждан Таджикистана, если им прямо в российских школах говорят про российский колониализм и российскую оккупацию?Мы научим их химии, физики, математике? Прекрасно. Но основные идеологические вещи закладываются в курсе истории и обществознания, а не в курсе химии или в курсе математики. Понимаете, мы можем их научить прекрасно химии, но если у них будет заложено в курсе истории русофобские вещи, то именно это и будет играть, а не наша химия. И вот поэтому суть заключается в следующем.Если российская сторона финансирует эти школы, строит эти школы, обучение в этих школах обеспечивает по российским федеральным, государственным образовательным стандартам, то российским стандартам должны соответствовать все, в том числе и национальный компонент. Да, конечно, это сложно. Да, конечно, придется у нас где-то в России искать людей, которые смогут написать соответствующий курс. Но эти сложности и необходимость самим написать курс истории таджикского народа, по сравнению с тем ущербом, которым нам наносит воспроизведение антироссийских нарративов господина Сороса, минимальны.*Организация запрещена в России**Признан в России экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20240327/1054136035.html

https://ukraina.ru/20240327/1054148436.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, кирилл буданов, гур моу, белоруссия, литва, таджикистан