Новая атака на Приднестровье, финские войска на Украине. Главное на Украине на утро 6 апреля - 06.04.2024 Украина.ру
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Новая атака на Приднестровье, финские войска на Украине. Главное на Украине на утро 6 апреля
Новая атака на Приднестровье, финские войска на Украине. Главное на Украине на утро 6 апреля - 06.04.2024 Украина.ру
Новая атака на Приднестровье, финские войска на Украине. Главное на Украине на утро 6 апреля
Украина снова атаковала воинскую часть в Приднестровье. Финские власти в будущем могут принять решение об отправке войск на Украину, сообщил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
2024-04-06T09:29
2024-04-06T09:29
эксклюзив
финляндия
молдавия
украина
хроники
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Об атаке на Приднестровскую Молдавскую Республику стало известно вечером 5 апреля."Снова удар по воинской части в Приднестровье. В 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", - сообщил "Первый Приднестровский".Позднее канал распространил видео и фото с места происшествия.В Главном управлении разведки Минобороны Украины открестились от своего участия в атаке на ПМР. Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, Украина не имеет отношения к произошедшему и точно "не тратила бы ценные дроны для подобных мелких провокаций"."В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем", - отметил Юсов в комментарии каналу "Суспільне"Однако украинские СМИ уверены: за происходящим стоит именно Украина, а также Молдавия."Снова нагнетают молдавский кейс. В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе. Целью РЛС. Местные пишут, что в республике у некоторых в этот момент пропадал свет. Многие писали, что ударом могли быть и энергосети ПМР. Глядя как Молдова закупает радары и проводит военные учения, можно логически предположить, что Санду готовит Молдову к войне по просьбе Зеленского, как мы ранее инсайдили. Не просто так Данилова отправили в Кишинев", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".В конце марта президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и отправил его послом в Молдавию.За день до атаки премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о необходимости объединения Молдавии с его страной."Я тоже поддерживаю объединение Молдавии с Румынией, и мне никто не запрещал: это моё право! Я верю. Я по-прежнему верю в союз между Молдавией и Румынией. Что это будет сделано в рамках ЕС, что мы найдём [другой путь]", - отметил Чолаку.Он также заявил, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии, да и живут в Молдавии румыны.Эти слова вызвали опасения среди населяющих Молдавию народов."Когда премьер Румынии Марчел Чолаку говорит, что "в Молдове проживают румыны", он забывает о том, что в нашей стране живут еще и молдаване, русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей". Для абсолютного большинства жителей нашей страны есть только одна Родина – Республика Молдова. Это наш общий дом, в котором нам удалось выстроить гармоничные межнациональные отношения и гражданское согласие", - заявила глава Гагаузской Автономии Евгения Гуцул.Она подчеркнула, что в Гагаузской Автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом."Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", - отметила она.Гуцул предостерегла власти Молдавии от объединения с Румынией."Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы всё же надеемся, что разум возобладает", - отметила она.Гуцул указала, что "Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдовы".Она отметила, что гагаузы — настоящие патриоты Молдавии и будут продолжать отстаивать её суверенитет наряду с полномочиями и правами собственно Гагаузии. Также Гуцул пригласила всех на День гагаузского языка и письменности, которые отмечаются 27 апреля.Войска Финляндии на УкраинеО возможности отправки войск Финляндии на Украину посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил в интервью одному из федеральных информационных агентств."Судя по заявлениям финского руководства, в Хельсинки пока не планируют направлять своих солдат на Украину. Вместе с тем, позиция Финляндии может быстро измениться, судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен, которая считает, что эту тему следует "поддерживать на плаву" и в будущем все возможно. Думаю, что и в этом вопросе финны будут ориентироваться, в первую очередь, на Вашингтон, а даже не на европейских грандов", - отметил он.Ранее министр иностранных дел Финляндии, отвечая на вопрос о возможности отправки западных войск на Украину, рассказала, что в долгосрочной перспективе в Хельсинки "не должны ничего исключать".Кроме того ранее президент Украины Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.Тем временем в Финляндии растут русофобские настроения."В финском языке существует отдельный термин для этого явления. Это называется Ryssäviha. Ryssäviha — это даже не русофобия, это, сейчас я скажу точный перевод, ненависть к русским", - рассказывала в опубликованном 7 марта интервью Александру Песке адвокат и правозащитница из Финляндии Наталия Мальгина.По её словам, финским детям в школах рассказывают о якобы нелюбви русских к финнам. При этом в последнее время накал русофобской пропаганды усилился."За последний год 2023-2024 — в Финляндии вышло аж 16 книг посвящённой этой тематике: именно о том, какие русские фашисты, Z-поколение, какой Путин негодяй, какие все русские едят на завтрак младенцев и так далее. 16 книг, представляете?" - отметила она.Примечательно, что на Украине в качестве одного из "обвинений" в адрес русских часто звучит то, что последние — не "чистокровные славяне", а смесь из финно-угорских племён, покорённых пришедшими русскими, настоящими потомками которых и являются украинцы. В качестве названия русских украинскими националистами часто используется "мокша" или "мордва" - названия соответственно коренных субэтноса и этноса России, относящихся к финно-угорским народам — той же группе народов, к которой относятся и сами финны."Мы — Русь, а вы — мордва татарская!" - заявлял в одном из видео в начале СВО один из украинских военных.Однако с ходом спецоперации и всё теснейшим сотрудничеством Украины и западных спецслужб, а также продвижения "деколонизаторской" тематики, в т.ч. и при помощи западных СМИ вроде нежелательной в России организации-иноагента "Радио Свобода"*, на официальном уровне на Украине на словах отказываются пренебрежительного взгляда на финно-угорские народы, сохраняя, впрочем, такое отношение на бытовом уровне среди националистически настроенных граждан, в т.ч. и украинских историков.
https://ukraina.ru/20240405/1054340028.html
https://ukraina.ru/20240405/1054329353.html
https://ukraina.ru/20240405/1054320947.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, финляндия, молдавия, украина, хроники
Эксклюзив, Финляндия, Молдавия, Украина, Хроники

Новая атака на Приднестровье, финские войска на Украине. Главное на Украине на утро 6 апреля

09:29 06.04.2024
 
© Фото : Первый Приднестровский / Telegramместо взрыва украинского дрона-камикадзе в Приднестровье
место взрыва украинского дрона-камикадзе в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Первый Приднестровский / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина снова атаковала воинскую часть в Приднестровье. Финские власти в будущем могут принять решение об отправке войск на Украину, сообщил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
Об атаке на Приднестровскую Молдавскую Республику стало известно вечером 5 апреля.
"Снова удар по воинской части в Приднестровье. В 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", - сообщил "Первый Приднестровский".
Позднее канал распространил видео и фото с места происшествия.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины открестились от своего участия в атаке на ПМР. Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, Украина не имеет отношения к произошедшему и точно "не тратила бы ценные дроны для подобных мелких провокаций".
"В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем", - отметил Юсов в комментарии каналу "Суспільне"
Однако украинские СМИ уверены: за происходящим стоит именно Украина, а также Молдавия.
"Снова нагнетают молдавский кейс. В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе. Целью РЛС. Местные пишут, что в республике у некоторых в этот момент пропадал свет. Многие писали, что ударом могли быть и энергосети ПМР. Глядя как Молдова закупает радары и проводит военные учения, можно логически предположить, что Санду готовит Молдову к войне по просьбе Зеленского, как мы ранее инсайдили. Не просто так Данилова отправили в Кишинев", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и отправил его послом в Молдавию.
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За день до атаки премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о необходимости объединения Молдавии с его страной.
"Я тоже поддерживаю объединение Молдавии с Румынией, и мне никто не запрещал: это моё право! Я верю. Я по-прежнему верю в союз между Молдавией и Румынией. Что это будет сделано в рамках ЕС, что мы найдём [другой путь]", - отметил Чолаку.
Он также заявил, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии, да и живут в Молдавии румыны.
Эти слова вызвали опасения среди населяющих Молдавию народов.
"Когда премьер Румынии Марчел Чолаку говорит, что "в Молдове проживают румыны", он забывает о том, что в нашей стране живут еще и молдаване, русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей". Для абсолютного большинства жителей нашей страны есть только одна Родина – Республика Молдова. Это наш общий дом, в котором нам удалось выстроить гармоничные межнациональные отношения и гражданское согласие", - заявила глава Гагаузской Автономии Евгения Гуцул.
Она подчеркнула, что в Гагаузской Автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом.
"Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", - отметила она.
Гуцул предостерегла власти Молдавии от объединения с Румынией.
"Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы всё же надеемся, что разум возобладает", - отметила она.
Гуцул указала, что "Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдовы".
Она отметила, что гагаузы — настоящие патриоты Молдавии и будут продолжать отстаивать её суверенитет наряду с полномочиями и правами собственно Гагаузии. Также Гуцул пригласила всех на День гагаузского языка и письменности, которые отмечаются 27 апреля.
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Войска Финляндии на Украине
О возможности отправки войск Финляндии на Украину посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил в интервью одному из федеральных информационных агентств.
"Судя по заявлениям финского руководства, в Хельсинки пока не планируют направлять своих солдат на Украину. Вместе с тем, позиция Финляндии может быстро измениться, судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен, которая считает, что эту тему следует "поддерживать на плаву" и в будущем все возможно. Думаю, что и в этом вопросе финны будут ориентироваться, в первую очередь, на Вашингтон, а даже не на европейских грандов", - отметил он.
Ранее министр иностранных дел Финляндии, отвечая на вопрос о возможности отправки западных войск на Украину, рассказала, что в долгосрочной перспективе в Хельсинки "не должны ничего исключать".
Кроме того ранее президент Украины Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
Тем временем в Финляндии растут русофобские настроения.
"В финском языке существует отдельный термин для этого явления. Это называется Ryssäviha. Ryssäviha — это даже не русофобия, это, сейчас я скажу точный перевод, ненависть к русским", - рассказывала в опубликованном 7 марта интервью Александру Песке адвокат и правозащитница из Финляндии Наталия Мальгина.
По её словам, финским детям в школах рассказывают о якобы нелюбви русских к финнам. При этом в последнее время накал русофобской пропаганды усилился.
"За последний год 2023-2024 — в Финляндии вышло аж 16 книг посвящённой этой тематике: именно о том, какие русские фашисты, Z-поколение, какой Путин негодяй, какие все русские едят на завтрак младенцев и так далее. 16 книг, представляете?" - отметила она.
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Примечательно, что на Украине в качестве одного из "обвинений" в адрес русских часто звучит то, что последние — не "чистокровные славяне", а смесь из финно-угорских племён, покорённых пришедшими русскими, настоящими потомками которых и являются украинцы. В качестве названия русских украинскими националистами часто используется "мокша" или "мордва" - названия соответственно коренных субэтноса и этноса России, относящихся к финно-угорским народам — той же группе народов, к которой относятся и сами финны.
"Мы — Русь, а вы — мордва татарская!" - заявлял в одном из видео в начале СВО один из украинских военных.
Однако с ходом спецоперации и всё теснейшим сотрудничеством Украины и западных спецслужб, а также продвижения "деколонизаторской" тематики, в т.ч. и при помощи западных СМИ вроде нежелательной в России организации-иноагента "Радио Свобода"*, на официальном уровне на Украине на словах отказываются пренебрежительного взгляда на финно-угорские народы, сохраняя, впрочем, такое отношение на бытовом уровне среди националистически настроенных граждан, в т.ч. и украинских историков.
 
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09:29Новая атака на Приднестровье, финские войска на Украине. Главное на Украине на утро 6 апреля
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08:00Конец интервенции: 105 лет эвакуации французских войск из Одессы
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