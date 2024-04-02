https://ukraina.ru/20240402/1054265715.html

Украина станет членом НАТО – Блинкен

Украина станет членом НАТО – Блинкен - 02.04.2024 Украина.ру

Украина станет членом НАТО – Блинкен

Украина станет членом Североатлантического альянса, но для этого следует выработать ясную дорожную карту, заявил 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне

2024-04-02T18:18

2024-04-02T18:18

2024-04-02T18:18

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Комментируя атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, он повторил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории РФ.Ранее в этот же день он заявлял, что Украина находится в критическом моменте, Конгресс США должен выделить новый пакет помощи как можно скорее. В феврале координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью польским журналистам сказал, что в США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта с РФ.Накануне, 1 апреля, глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в очередной встрече между представителями НАТО и украинскими политиками, включая министров иностранных дел и обороны. По её итогам, Зеленский заявил, что только с Украиной в составе Североатлантического альянса можно рассчитывать на подлинную безопасность в Европе.

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новости, украина, энтони блинкен, сша, владимир зеленский, россия, нато, вооруженные силы украины, сво