Украина станет членом НАТО – Блинкен - 02.04.2024 Украина.ру
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Украина станет членом НАТО – Блинкен
Украина станет членом НАТО – Блинкен - 02.04.2024 Украина.ру
Украина станет членом НАТО – Блинкен
Украина станет членом Североатлантического альянса, но для этого следует выработать ясную дорожную карту, заявил 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне
2024-04-02T18:18
2024-04-02T18:18
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Комментируя атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, он повторил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории РФ.Ранее в этот же день он заявлял, что Украина находится в критическом моменте, Конгресс США должен выделить новый пакет помощи как можно скорее. В феврале координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью польским журналистам сказал, что в США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта с РФ.Накануне, 1 апреля, глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в очередной встрече между представителями НАТО и украинскими политиками, включая министров иностранных дел и обороны. По её итогам, Зеленский заявил, что только с Украиной в составе Североатлантического альянса можно рассчитывать на подлинную безопасность в Европе.
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новости, украина, энтони блинкен, сша, владимир зеленский, россия, нато, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, Энтони Блинкен, США, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО

Украина станет членом НАТО – Блинкен

18:18 02.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
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Украина станет членом Североатлантического альянса, но для этого следует выработать ясную дорожную карту, заявил 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне
"Как союзники заявили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО. Для нас вопрос заключается в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки", - сказал Блинкен.
Комментируя атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, он повторил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории РФ.
Ранее в этот же день он заявлял, что Украина находится в критическом моменте, Конгресс США должен выделить новый пакет помощи как можно скорее.
В феврале координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью польским журналистам сказал, что в США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта с РФ.
Накануне, 1 апреля, глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в очередной встрече между представителями НАТО и украинскими политиками, включая министров иностранных дел и обороны. По её итогам, Зеленский заявил, что только с Украиной в составе Североатлантического альянса можно рассчитывать на подлинную безопасность в Европе.
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