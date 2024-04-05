"Всенощное бдение": о чем мужчины говорят на охоте? - 05.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240405/1054302712.html
"Всенощное бдение": о чем мужчины говорят на охоте?
"Всенощное бдение": о чем мужчины говорят на охоте? - 05.04.2024 Украина.ру
"Всенощное бдение": о чем мужчины говорят на охоте?
Журналисты портала "Украина.ру" приняли участие в охоте на украинский дрон типа "Баба-Яга" и готовы рассказать вам о том, сколько труда вложено в каждое видео с поражением подобных дронов, которое вы едва ли не ежедневно видите в соцсетях
2024-04-05T12:42
2024-04-05T12:42
эксклюзив
сво
россия
дроны
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054325183_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c5a044a9a9492680ce68302c2ce02b59.jpg
Световая панель озаряет салон бледно-синим. Красиво. Час уже поздний, но воздух еще не успел остыть, а потому стекла опущены.- Симпатичный "паркетник".- Симпатичный, но ударенный. Заметил, что дверь нормально не закрывается?- Ну да.- Ну вот. А мою тачку недавно сбросом убило. Повезло – успел выскочить. Ночь она простояла, а на утро сбросил в кювет. Там наглухо. Восстановлению не подлежит.- Помню тот случай. Так это ты был?- Ага. Что там Федор?- Сказал, что минут через пятнадцать будет.- Тогда курим.С "Вагнером" мы познакомились минувшей весной – в ходе охоты на "Валькирию". Тогда мы с "Алексом" выскочили в поле на его старенькой "Ниве" и стали расчехлять пулемет, а из подворотни выбежал парень с тепловизором, похожий то ли на команданте Гевару, то ли на молодого Иисуса в потертом кителе, и поддержал нас огнем из ЗУшки. Пока ждали возвращения украинского крыла, раззнакомились и даже разделили по-братски энергетический батончик, обнаруженный "Алексом" в закромах бардачка. Преломили хлеб, так сказать.Прошел год и вот мы стоим на заправке и ждем Федю Громова, чтоб приступить к ночной охоте на "Бабу-Ягу" - сельскохозяйственный дрон, способный нести до пятидесяти кило взрывоопасных сюрпризов, коих у ВСУ предостаточно.Глобально крылья, вроде той же "Валькирии", для нас опаснее, поскольку разведывают и корректируют артиллерию, но для конкретных охотников "Баба-Яга" представляет куда более серьезную угрозу. Она ведь может отбомбиться здесь и сейчас, а снаряда на группу из трех человек противник, скорее всего, пожалеет.- Броник надевать?- Да как хочешь. Я вот поношу-поношу, а потом рука опять заболит и снимаю на время. Перестанет – снова ношу.- На место поедем – надену, а пока еще курим."Вагнер" отвечает задумчиво, будто мысли его где-то в другом месте. Лишь говоря о какой-то несправедливости, он выдает эмоции. В такие моменты он похож на студента, доказывающего что-то декану. Голос-то молодой, хотя "соли" в волосах уже предостаточно.Пока ждем, он рассказывает о товарище, тело которого недавно эвакуировал. Как искал в кустах руку и голову. "Ты знаешь, я каску нашел, а она изнутри прямо вылизана. Собаки постарались. Нельзя так. Слава Богу, что забрал", - резюмирует он бесцветно.Федор появляется как Паганель из фильма "В поисках капитана Гранта": вот его не было, а вот уже есть. Рюкзак в одной руке, пакет с энергетиками – в другой. Стоит и озирается, не реагируя на световые сигналы, которые посылает "Вагнер". Ну вот мы и в сборе. Едем на первую точку.В теории охота на "Бабу-Ягу" - занятие крутое и динамичное. На практике же оно требует слаженности, терпения, крепких ног, железных нервов и трех пачек сигарет на брата. Холодает. Начинаю жалеть, что пренебрег термобельем.- Бахнуло!- Выход.- Думаешь?- Выход резкий. Потом гудит. Слышишь? Прилет звучит иначе.- Свистит?- Если не прямо в тебя, то свистит. Если в тебя, то свист не услышишь. Не успеет звук.- А если не в тебя, но в паре десятков метров, то и свист услышишь, и в тебя.- Вроде того.В чем суть охоты? Разведав что-нибудь интересное, противник дожидается ночи и отправляет "Бабу-Ягу". Иногда прилетает один дрон, иногда – сразу два. Так, в практике "Вагнера" был случай, когда первый беспилотник удалось сбить, но второй отбомбился аккурат по нему. Может для того, чтобы лишить бойцов трофея, но скорее в надежде, что удачливые охотники сбежались посмотреть на сраженную "дичь".Опытные ребята подсовывают неприятелю наживку, расставляют посты и ждут "нечисть" в гости. Вооружены, как правило, пулеметами с тепловизионными прицелами. Кто-то да попадет. Хотя задачка эта не из легких. "Лучше всего работать, когда летит на тебя. Тогда можно сбить. Если где-то мимо пролетает, то я не знаю, каким нужно быть стрелком, чтобы нормально попасть. Было дело – погналась эта дрянь за нашей самоходкой. Летала метрах в пятнадцати над ними, а мы их не успевали догнать. Так бы влегкую сбили", - вспоминает "Вагнер".- А почему сами не сбили, если так низко летела? Вылезли бы и отстрелялись. Не?- Так они ж ее не видели. Слышали, что жужжит, но ведь темно. Как стрелять?- Блин, жалко. Удрали хоть?- Ага.Пока тихо. То есть по нашей задаче тихо. А вообще на горизонте что-то горит и снаряды туда-сюда летают над нашими головами. Ноги и поясница ощутимо гудят под весом брони, но сидеть нельзя, поскольку нельзя засыпать. Уснешь – превратишься в добычу. Потому охотники на высокотехнологичную чертовщину зачастую ведут ночной образ жизни. Впрочем, "Вагнер" отмечает, что эту дичь ни за что не проспал бы. "Знаете, парни, нам вот обогреватели привезли с вентиляторами. Там что-то глючит, и он самовольно то ускоряется, то замедляется. Я от этого каждый раз просыпаюсь. Мозг уже реагирует", - объясняет боец.- Еще по энергетику?- Не откажусь.- Убьете вы поджелудочную, мужики.- Да ладно! У меня вот питание трехразовое: понедельник, среда, пятница!- В смысле? Всякие у нас есть проблемы, но с питанием их в армии точно нет. Вон Федя только так Минобороны объедает при первой же возможности.- Да нет же. Просто времени не хватает, а сон для меня важнее еды.Стоять в чистом поле, когда вокруг работает артиллерия и в любую секунду может прилететь образина, груженая минами – удовольствие ниже среднего. И ноги болят, и холодно, и уйти совесть не позволяет, хотя понятно уже, что репортаж мы в потемках не снимем. Бывали когда-нибудь на церковной службе? А на той же службе, но в прифронтовом храме? Стоять больше сил нет, но надо стоять."Так, мужики, давайте на другую точку прокатимся. Там ребята чего-то нервничают. Пока вроде тихо", - предлагает "Вагнер", коротко переговорив по рации. Для него эта охота уже далеко не первая, а потому и ноги давно не болят, и чувствует он себя уверенно. Мы тут бомбу на крылышках дожидаемся, а этот чудак колесо подкачать удумал. Железобетонное спокойствие.По дороге заезжаем к артиллеристам, где узнаем, что "Баба-Яга" таки решила почтить нас своим присутствием. "Выходит, что сегодня не отсвечиваем. Можно немного поспать", - радуются артелы. Мы ныряем в машину и мчим на другую точку."Так, мужики, если зависнет над нами, то вот здесь и здесь офигенные места, чтобы прятаться", - инструктирует "Вагнер". В руках его РПК с тепловизионным прицелом. Патрон в патроннике.- Чем она ударить-то может?- Да чем угодно. 120-е мины таскает, выстрелы от РПГ: термобары, тандемы. Вынимают все ненужное, ставят накольный детонатор, набивают взрывчаткой и еще банку ставят с железными шариками, чтоб и против пехоты нормально работало.- И много она этого добра тащит?- Прилично. Я вот с бензиновыми не сталкивался, но такие больше пятидесяти кило таскают. Вот и прикинь! Ты ж еще учти, что "Баба-Яга" — это не какая-то конкретная модель. Это сельскохозяйственный дрон. Бывает на четырех винтах, бывает на шести. В общем, любой дрон сельскохозяйственного назначения.Вторая пачка сигарет. Темно. Лишь время от времени наблюдаем лица друг друга, когда мимо проносится очередная машина. Мотоциклисты зачем-то остановились неподалёку и ревут двигателями.- Мы так "Бабу-Ягу" прозеваем!- Не прозеваем, если эти кадры уедут.- Запретить мотоциклы!- Знаешь, как с ними удобно? Я в том году с "Белорусом" работал – на мотоциклах гоняли. Самое то для наших задач.- Это что, мужики! Я однажды рев услышал на позициях, решил, что FPV летит и спрятался. А потом выяснилось, что где-то в отдалении траву косилкой стригут и звук специфически разносится. Неудобно получилось.- Да ладно! Легко перепутать.История "Вагнера" похожа на многие другие, что приходилось слышать в наших краях, и непохожа одновременно. Жил себе человек, занимался бизнесом, но однажды увидел сюжет о мальчишке из Мариуполя, получившем минно-взрывные травмы. "Я смотрел и рыдал. Мальчишка так на сына моего старшего похож. Решил приехать и усыновить", - вспоминает он. Только усыновить не получилось из-за бюрократических проволочек, а уже через полгода наш товарищ не выдержал и отправился воевать. И вот он здесь. Стоит с пулеметом у дороги, пролегающей посреди ничего, ждет летающего робота с бомбами, чтобы выйти с ним раз на раз, курит и беседует с двумя журналистами. Сереет. "Пойдемте немножко погреемся", - предлагает "Вагнер".Шуршит рация. "Что там?" - вскидывается осоловевший Федор. "Птичка наша в другом месте отработала", - отвечает боец. "Все живы? Дрон сбили?" - спрашиваю. "Все живы, но "Баба-Яга" ушла. Промахнулись. Потому, что в поле нужно дежурить, а некоторым в поле страшно", - с досадой констатирует "Вагнер".Охота на сегодня закончилась. По светлому эта здоровенная крокозябра точно не прилетит. Сворачиваемся. Не сегодня так завтра, хотя завтра с пулеметом будет уже не "Вагнер", ибо наш товарищ убывает в отпуск. Наконец-то.- Брат, у тебя одна история мрачнее другой.- Почему же мрачнее? Что мрачного в том, чтобы забрать тело товарища и придать его земле? В этом плане меня мусульмане многому научили.- А они тут причем?- Видишь ли, в 2017-м, чтобы не спиться от скуки, я занялся волонтерством. Много тел отвез в Дагестан и родным передал. Они это очень уважают. Даже если ты иноверец, то все равно тебе за это многое прощается. Очень важно – передать тело близким.Третья пачка сигарет. "Вагнер" везет меня домой. На дорогах начинают появляться гражданские автомобили.- Ты знаешь, я на Петровку вашу уже как домой приезжаю.- Я люблю этот район. Сколько ни пытался, а так и не смог уехать пока война.- Работа?- Да не только. Вот многие уехали. А спросят их дети, где они были пока шла война. Что отвечать?- Сын фильмов о войне насмотрелся и однажды спросил. А я и не был на войне. Это 2016 год был. Так я к вам поехал. Но тогда не получилось, а теперь – да.- Может и хорошо, что не получилось тогда. Это была странная война.- Может.Стоим под подъездом, курим. Светает. Бывает же, что гонишь рабочий день вперед, а время будто замерло, но в час "Ч" домой уже не торопишься. Или языками после церковной службы с кем-то зацепишься. И ноги уже не болят, и тысяча дел не ждет тебя дома. У "Вагнера" скоро День рождения. Приглашает нас с Федей. Хорошо бы, но жизнь покажет.- Ладно, пойду я. Может час-полтора еще успею поспать. Погоди только. Заберу "кастрюльку" с заднего сиденья!- Забавно, что ты так сказал.- Ты про майдан и кастрюли?- Да нет. Просто мне каска после той истории тоже кастрюлей кажется. Знаешь, собакам иногда в кастрюли еду насыпают?- Брат, ты бы поменьше думал об этом. Я все понимаю, но сейчас в отпуск уедешь, немножечко выдохнешь. Держись, ладно?- Ладно, не прощаемся.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240401/1054226078.html
https://ukraina.ru/20240401/1054226449.html
https://ukraina.ru/20240329/1054198783.html
россия
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054325183_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_03a653877ad55030cbf248a6f0a1f3e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, россия, дроны, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны, мариуполь
Эксклюзив, СВО, Россия, дроны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Мариуполь

"Всенощное бдение": о чем мужчины говорят на охоте?

12:42 05.04.2024
 
© Игорь ГомольскийОхота на "Бабу-Ягу"
Охота на Бабу-Ягу
© Игорь Гомольский
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Журналисты портала "Украина.ру" приняли участие в охоте на украинский дрон типа "Баба-Яга" и готовы рассказать вам о том, сколько труда вложено в каждое видео с поражением подобных дронов, которое вы едва ли не ежедневно видите в соцсетях
Световая панель озаряет салон бледно-синим. Красиво. Час уже поздний, но воздух еще не успел остыть, а потому стекла опущены.
- Симпатичный "паркетник".
- Симпатичный, но ударенный. Заметил, что дверь нормально не закрывается?
- Ну да.
- Ну вот. А мою тачку недавно сбросом убило. Повезло – успел выскочить. Ночь она простояла, а на утро сбросил в кювет. Там наглухо. Восстановлению не подлежит.
- Помню тот случай. Так это ты был?
- Ага. Что там Федор?
- Сказал, что минут через пятнадцать будет.
- Тогда курим.
С "Вагнером" мы познакомились минувшей весной – в ходе охоты на "Валькирию". Тогда мы с "Алексом" выскочили в поле на его старенькой "Ниве" и стали расчехлять пулемет, а из подворотни выбежал парень с тепловизором, похожий то ли на команданте Гевару, то ли на молодого Иисуса в потертом кителе, и поддержал нас огнем из ЗУшки. Пока ждали возвращения украинского крыла, раззнакомились и даже разделили по-братски энергетический батончик, обнаруженный "Алексом" в закромах бардачка. Преломили хлеб, так сказать.
Прошел год и вот мы стоим на заправке и ждем Федю Громова, чтоб приступить к ночной охоте на "Бабу-Ягу" - сельскохозяйственный дрон, способный нести до пятидесяти кило взрывоопасных сюрпризов, коих у ВСУ предостаточно.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Глобально крылья, вроде той же "Валькирии", для нас опаснее, поскольку разведывают и корректируют артиллерию, но для конкретных охотников "Баба-Яга" представляет куда более серьезную угрозу. Она ведь может отбомбиться здесь и сейчас, а снаряда на группу из трех человек противник, скорее всего, пожалеет.
- Броник надевать?
- Да как хочешь. Я вот поношу-поношу, а потом рука опять заболит и снимаю на время. Перестанет – снова ношу.
- На место поедем – надену, а пока еще курим.
"Вагнер" отвечает задумчиво, будто мысли его где-то в другом месте. Лишь говоря о какой-то несправедливости, он выдает эмоции. В такие моменты он похож на студента, доказывающего что-то декану. Голос-то молодой, хотя "соли" в волосах уже предостаточно.
Пока ждем, он рассказывает о товарище, тело которого недавно эвакуировал. Как искал в кустах руку и голову. "Ты знаешь, я каску нашел, а она изнутри прямо вылизана. Собаки постарались. Нельзя так. Слава Богу, что забрал", - резюмирует он бесцветно.
Федор появляется как Паганель из фильма "В поисках капитана Гранта": вот его не было, а вот уже есть. Рюкзак в одной руке, пакет с энергетиками – в другой. Стоит и озирается, не реагируя на световые сигналы, которые посылает "Вагнер". Ну вот мы и в сборе. Едем на первую точку.
В теории охота на "Бабу-Ягу" - занятие крутое и динамичное. На практике же оно требует слаженности, терпения, крепких ног, железных нервов и трех пачек сигарет на брата. Холодает. Начинаю жалеть, что пренебрег термобельем.
- Бахнуло!
- Выход.
- Думаешь?
- Выход резкий. Потом гудит. Слышишь? Прилет звучит иначе.
- Свистит?
- Если не прямо в тебя, то свистит. Если в тебя, то свист не услышишь. Не успеет звук.
- А если не в тебя, но в паре десятков метров, то и свист услышишь, и в тебя.
- Вроде того.
В чем суть охоты? Разведав что-нибудь интересное, противник дожидается ночи и отправляет "Бабу-Ягу". Иногда прилетает один дрон, иногда – сразу два. Так, в практике "Вагнера" был случай, когда первый беспилотник удалось сбить, но второй отбомбился аккурат по нему. Может для того, чтобы лишить бойцов трофея, но скорее в надежде, что удачливые охотники сбежались посмотреть на сраженную "дичь".
Опытные ребята подсовывают неприятелю наживку, расставляют посты и ждут "нечисть" в гости. Вооружены, как правило, пулеметами с тепловизионными прицелами. Кто-то да попадет. Хотя задачка эта не из легких. "Лучше всего работать, когда летит на тебя. Тогда можно сбить. Если где-то мимо пролетает, то я не знаю, каким нужно быть стрелком, чтобы нормально попасть. Было дело – погналась эта дрянь за нашей самоходкой. Летала метрах в пятнадцати над ними, а мы их не успевали догнать. Так бы влегкую сбили", - вспоминает "Вагнер".
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 09:35
СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреляМИД России потребовал выдать главу СБУ Василия Малюка, в СБУ ответили. Российские военные рассказали о месте происхождения "Бабы-яги" и о том, как с ней бороться
- А почему сами не сбили, если так низко летела? Вылезли бы и отстрелялись. Не?
- Так они ж ее не видели. Слышали, что жужжит, но ведь темно. Как стрелять?
- Блин, жалко. Удрали хоть?
- Ага.
Пока тихо. То есть по нашей задаче тихо. А вообще на горизонте что-то горит и снаряды туда-сюда летают над нашими головами. Ноги и поясница ощутимо гудят под весом брони, но сидеть нельзя, поскольку нельзя засыпать. Уснешь – превратишься в добычу. Потому охотники на высокотехнологичную чертовщину зачастую ведут ночной образ жизни.
Впрочем, "Вагнер" отмечает, что эту дичь ни за что не проспал бы. "Знаете, парни, нам вот обогреватели привезли с вентиляторами. Там что-то глючит, и он самовольно то ускоряется, то замедляется. Я от этого каждый раз просыпаюсь. Мозг уже реагирует", - объясняет боец.
- Еще по энергетику?
- Не откажусь.
- Убьете вы поджелудочную, мужики.
- Да ладно! У меня вот питание трехразовое: понедельник, среда, пятница!
- В смысле? Всякие у нас есть проблемы, но с питанием их в армии точно нет. Вон Федя только так Минобороны объедает при первой же возможности.
- Да нет же. Просто времени не хватает, а сон для меня важнее еды.
Стоять в чистом поле, когда вокруг работает артиллерия и в любую секунду может прилететь образина, груженая минами – удовольствие ниже среднего. И ноги болят, и холодно, и уйти совесть не позволяет, хотя понятно уже, что репортаж мы в потемках не снимем. Бывали когда-нибудь на церковной службе? А на той же службе, но в прифронтовом храме? Стоять больше сил нет, но надо стоять.
"Так, мужики, давайте на другую точку прокатимся. Там ребята чего-то нервничают. Пока вроде тихо", - предлагает "Вагнер", коротко переговорив по рации. Для него эта охота уже далеко не первая, а потому и ноги давно не болят, и чувствует он себя уверенно. Мы тут бомбу на крылышках дожидаемся, а этот чудак колесо подкачать удумал. Железобетонное спокойствие.
По дороге заезжаем к артиллеристам, где узнаем, что "Баба-Яга" таки решила почтить нас своим присутствием. "Выходит, что сегодня не отсвечиваем. Можно немного поспать", - радуются артелы. Мы ныряем в машину и мчим на другую точку.
"Так, мужики, если зависнет над нами, то вот здесь и здесь офигенные места, чтобы прятаться", - инструктирует "Вагнер". В руках его РПК с тепловизионным прицелом. Патрон в патроннике.
- Чем она ударить-то может?
- Да чем угодно. 120-е мины таскает, выстрелы от РПГ: термобары, тандемы. Вынимают все ненужное, ставят накольный детонатор, набивают взрывчаткой и еще банку ставят с железными шариками, чтоб и против пехоты нормально работало.
- И много она этого добра тащит?
- Прилично. Я вот с бензиновыми не сталкивался, но такие больше пятидесяти кило таскают. Вот и прикинь! Ты ж еще учти, что "Баба-Яга" — это не какая-то конкретная модель. Это сельскохозяйственный дрон. Бывает на четырех винтах, бывает на шести. В общем, любой дрон сельскохозяйственного назначения.
Вторая пачка сигарет. Темно. Лишь время от времени наблюдаем лица друг друга, когда мимо проносится очередная машина. Мотоциклисты зачем-то остановились неподалёку и ревут двигателями.
- Мы так "Бабу-Ягу" прозеваем!
- Не прозеваем, если эти кадры уедут.
- Запретить мотоциклы!
- Знаешь, как с ними удобно? Я в том году с "Белорусом" работал – на мотоциклах гоняли. Самое то для наших задач.
- Это что, мужики! Я однажды рев услышал на позициях, решил, что FPV летит и спрятался. А потом выяснилось, что где-то в отдалении траву косилкой стригут и звук специфически разносится. Неудобно получилось.
- Да ладно! Легко перепутать.
История "Вагнера" похожа на многие другие, что приходилось слышать в наших краях, и непохожа одновременно. Жил себе человек, занимался бизнесом, но однажды увидел сюжет о мальчишке из Мариуполя, получившем минно-взрывные травмы. "Я смотрел и рыдал. Мальчишка так на сына моего старшего похож. Решил приехать и усыновить", - вспоминает он.
Только усыновить не получилось из-за бюрократических проволочек, а уже через полгода наш товарищ не выдержал и отправился воевать. И вот он здесь. Стоит с пулеметом у дороги, пролегающей посреди ничего, ждет летающего робота с бомбами, чтобы выйти с ним раз на раз, курит и беседует с двумя журналистами. Сереет. "Пойдемте немножко погреемся", - предлагает "Вагнер".
Шуршит рация. "Что там?" - вскидывается осоловевший Федор. "Птичка наша в другом месте отработала", - отвечает боец. "Все живы? Дрон сбили?" - спрашиваю. "Все живы, но "Баба-Яга" ушла. Промахнулись. Потому, что в поле нужно дежурить, а некоторым в поле страшно", - с досадой констатирует "Вагнер".
Охота на сегодня закончилась. По светлому эта здоровенная крокозябра точно не прилетит. Сворачиваемся. Не сегодня так завтра, хотя завтра с пулеметом будет уже не "Вагнер", ибо наш товарищ убывает в отпуск. Наконец-то.
- Брат, у тебя одна история мрачнее другой.
- Почему же мрачнее? Что мрачного в том, чтобы забрать тело товарища и придать его земле? В этом плане меня мусульмане многому научили.
- А они тут причем?
- Видишь ли, в 2017-м, чтобы не спиться от скуки, я занялся волонтерством. Много тел отвез в Дагестан и родным передал. Они это очень уважают. Даже если ты иноверец, то все равно тебе за это многое прощается. Очень важно – передать тело близким.
Коптер Баба Яга
1 апреля, 10:06
Российские специалисты выяснили, где и как собирают украинский дрон "Баба-яга"Генеральный директор российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, каким образом удалось выяснить место сборки украинских беспилотников "Баба-яга". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости
Третья пачка сигарет. "Вагнер" везет меня домой. На дорогах начинают появляться гражданские автомобили.
- Ты знаешь, я на Петровку вашу уже как домой приезжаю.
- Я люблю этот район. Сколько ни пытался, а так и не смог уехать пока война.
- Работа?
- Да не только. Вот многие уехали. А спросят их дети, где они были пока шла война. Что отвечать?
- Сын фильмов о войне насмотрелся и однажды спросил. А я и не был на войне. Это 2016 год был. Так я к вам поехал. Но тогда не получилось, а теперь – да.
- Может и хорошо, что не получилось тогда. Это была странная война.
- Может.
Стоим под подъездом, курим. Светает. Бывает же, что гонишь рабочий день вперед, а время будто замерло, но в час "Ч" домой уже не торопишься. Или языками после церковной службы с кем-то зацепишься. И ноги уже не болят, и тысяча дел не ждет тебя дома. У "Вагнера" скоро День рождения. Приглашает нас с Федей. Хорошо бы, но жизнь покажет.
- Ладно, пойду я. Может час-полтора еще успею поспать. Погоди только. Заберу "кастрюльку" с заднего сиденья!
- Забавно, что ты так сказал.
- Ты про майдан и кастрюли?
- Да нет. Просто мне каска после той истории тоже кастрюлей кажется. Знаешь, собакам иногда в кастрюли еду насыпают?
- Брат, ты бы поменьше думал об этом. Я все понимаю, но сейчас в отпуск уедешь, немножечко выдохнешь. Держись, ладно?
- Ладно, не прощаемся.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 18:09
Донецко-Бахмутский фронт. У ВСУ необъяснимое преимущество в дронахДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения и о том, как российские бойцы противодействуют украинским дронам-камикадзе
 
ЭксклюзивСВОРоссиядроныУкраина.руВооруженные силы УкраиныМинобороныМариуполь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Просроченный и списанный. У Зеленского возникли проблемы с властью и жизнью
14:04Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток
13:51Примут в НАТО, но не полностью: на Западе обсуждают варианты окончания конфликта
13:50Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg
13:35"Пришло время отправить войска НАТО на Украину". О чём говорит и о чём не говорит Эдвард Люттвак
13:22Часов Яр, раскопанный "Азовец", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 апреля
13:02Шило под Зеленского. По кому ударит коррупционный скандал в СБУ и Офисе президента
12:54Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ
12:42"Всенощное бдение": о чем мужчины говорят на охоте?
12:39Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах
12:35Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли
12:16Российские военнослужащие откопали бронемашину "Азовец"
11:45Маск заговорил о ядерном апокалипсисе после слов Блинкена об Украине в НАТО
10:55"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов
10:30ВСУ обстреливают Горловку, пострадали 7 мирных жителей - мэр
10:11ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области
10:10Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times
09:44Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля
09:33В телефоне боевика из "Крокуса" нашли снимки людей с флагом Украины — Следком
08:56Украина приближается к критическому моменту - Ермак
Лента новостейМолния