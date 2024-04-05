"Всенощное бдение": о чем мужчины говорят на охоте?
© Игорь ГомольскийОхота на "Бабу-Ягу"
© Игорь Гомольский
Журналисты портала "Украина.ру" приняли участие в охоте на украинский дрон типа "Баба-Яга" и готовы рассказать вам о том, сколько труда вложено в каждое видео с поражением подобных дронов, которое вы едва ли не ежедневно видите в соцсетях
Световая панель озаряет салон бледно-синим. Красиво. Час уже поздний, но воздух еще не успел остыть, а потому стекла опущены.
- Симпатичный "паркетник".
- Симпатичный, но ударенный. Заметил, что дверь нормально не закрывается?
- Ну да.
- Ну вот. А мою тачку недавно сбросом убило. Повезло – успел выскочить. Ночь она простояла, а на утро сбросил в кювет. Там наглухо. Восстановлению не подлежит.
- Помню тот случай. Так это ты был?
- Ага. Что там Федор?
- Сказал, что минут через пятнадцать будет.
- Тогда курим.
С "Вагнером" мы познакомились минувшей весной – в ходе охоты на "Валькирию". Тогда мы с "Алексом" выскочили в поле на его старенькой "Ниве" и стали расчехлять пулемет, а из подворотни выбежал парень с тепловизором, похожий то ли на команданте Гевару, то ли на молодого Иисуса в потертом кителе, и поддержал нас огнем из ЗУшки. Пока ждали возвращения украинского крыла, раззнакомились и даже разделили по-братски энергетический батончик, обнаруженный "Алексом" в закромах бардачка. Преломили хлеб, так сказать.
Прошел год и вот мы стоим на заправке и ждем Федю Громова, чтоб приступить к ночной охоте на "Бабу-Ягу" - сельскохозяйственный дрон, способный нести до пятидесяти кило взрывоопасных сюрпризов, коих у ВСУ предостаточно.
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Глобально крылья, вроде той же "Валькирии", для нас опаснее, поскольку разведывают и корректируют артиллерию, но для конкретных охотников "Баба-Яга" представляет куда более серьезную угрозу. Она ведь может отбомбиться здесь и сейчас, а снаряда на группу из трех человек противник, скорее всего, пожалеет.
- Броник надевать?
- Да как хочешь. Я вот поношу-поношу, а потом рука опять заболит и снимаю на время. Перестанет – снова ношу.
- На место поедем – надену, а пока еще курим.
"Вагнер" отвечает задумчиво, будто мысли его где-то в другом месте. Лишь говоря о какой-то несправедливости, он выдает эмоции. В такие моменты он похож на студента, доказывающего что-то декану. Голос-то молодой, хотя "соли" в волосах уже предостаточно.
Пока ждем, он рассказывает о товарище, тело которого недавно эвакуировал. Как искал в кустах руку и голову. "Ты знаешь, я каску нашел, а она изнутри прямо вылизана. Собаки постарались. Нельзя так. Слава Богу, что забрал", - резюмирует он бесцветно.
Федор появляется как Паганель из фильма "В поисках капитана Гранта": вот его не было, а вот уже есть. Рюкзак в одной руке, пакет с энергетиками – в другой. Стоит и озирается, не реагируя на световые сигналы, которые посылает "Вагнер". Ну вот мы и в сборе. Едем на первую точку.
В теории охота на "Бабу-Ягу" - занятие крутое и динамичное. На практике же оно требует слаженности, терпения, крепких ног, железных нервов и трех пачек сигарет на брата. Холодает. Начинаю жалеть, что пренебрег термобельем.
- Бахнуло!
- Выход.
- Думаешь?
- Выход резкий. Потом гудит. Слышишь? Прилет звучит иначе.
- Свистит?
- Если не прямо в тебя, то свистит. Если в тебя, то свист не услышишь. Не успеет звук.
- А если не в тебя, но в паре десятков метров, то и свист услышишь, и в тебя.
- Вроде того.
В чем суть охоты? Разведав что-нибудь интересное, противник дожидается ночи и отправляет "Бабу-Ягу". Иногда прилетает один дрон, иногда – сразу два. Так, в практике "Вагнера" был случай, когда первый беспилотник удалось сбить, но второй отбомбился аккурат по нему. Может для того, чтобы лишить бойцов трофея, но скорее в надежде, что удачливые охотники сбежались посмотреть на сраженную "дичь".
Опытные ребята подсовывают неприятелю наживку, расставляют посты и ждут "нечисть" в гости. Вооружены, как правило, пулеметами с тепловизионными прицелами. Кто-то да попадет. Хотя задачка эта не из легких. "Лучше всего работать, когда летит на тебя. Тогда можно сбить. Если где-то мимо пролетает, то я не знаю, каким нужно быть стрелком, чтобы нормально попасть. Было дело – погналась эта дрянь за нашей самоходкой. Летала метрах в пятнадцати над ними, а мы их не успевали догнать. Так бы влегкую сбили", - вспоминает "Вагнер".
- А почему сами не сбили, если так низко летела? Вылезли бы и отстрелялись. Не?
- Так они ж ее не видели. Слышали, что жужжит, но ведь темно. Как стрелять?
- Блин, жалко. Удрали хоть?
- Ага.
Пока тихо. То есть по нашей задаче тихо. А вообще на горизонте что-то горит и снаряды туда-сюда летают над нашими головами. Ноги и поясница ощутимо гудят под весом брони, но сидеть нельзя, поскольку нельзя засыпать. Уснешь – превратишься в добычу. Потому охотники на высокотехнологичную чертовщину зачастую ведут ночной образ жизни.
Впрочем, "Вагнер" отмечает, что эту дичь ни за что не проспал бы. "Знаете, парни, нам вот обогреватели привезли с вентиляторами. Там что-то глючит, и он самовольно то ускоряется, то замедляется. Я от этого каждый раз просыпаюсь. Мозг уже реагирует", - объясняет боец.
- Еще по энергетику?
- Не откажусь.
- Убьете вы поджелудочную, мужики.
- Да ладно! У меня вот питание трехразовое: понедельник, среда, пятница!
- В смысле? Всякие у нас есть проблемы, но с питанием их в армии точно нет. Вон Федя только так Минобороны объедает при первой же возможности.
- Да нет же. Просто времени не хватает, а сон для меня важнее еды.
Стоять в чистом поле, когда вокруг работает артиллерия и в любую секунду может прилететь образина, груженая минами – удовольствие ниже среднего. И ноги болят, и холодно, и уйти совесть не позволяет, хотя понятно уже, что репортаж мы в потемках не снимем. Бывали когда-нибудь на церковной службе? А на той же службе, но в прифронтовом храме? Стоять больше сил нет, но надо стоять.
"Так, мужики, давайте на другую точку прокатимся. Там ребята чего-то нервничают. Пока вроде тихо", - предлагает "Вагнер", коротко переговорив по рации. Для него эта охота уже далеко не первая, а потому и ноги давно не болят, и чувствует он себя уверенно. Мы тут бомбу на крылышках дожидаемся, а этот чудак колесо подкачать удумал. Железобетонное спокойствие.
По дороге заезжаем к артиллеристам, где узнаем, что "Баба-Яга" таки решила почтить нас своим присутствием. "Выходит, что сегодня не отсвечиваем. Можно немного поспать", - радуются артелы. Мы ныряем в машину и мчим на другую точку.
"Так, мужики, если зависнет над нами, то вот здесь и здесь офигенные места, чтобы прятаться", - инструктирует "Вагнер". В руках его РПК с тепловизионным прицелом. Патрон в патроннике.
- Чем она ударить-то может?
- Да чем угодно. 120-е мины таскает, выстрелы от РПГ: термобары, тандемы. Вынимают все ненужное, ставят накольный детонатор, набивают взрывчаткой и еще банку ставят с железными шариками, чтоб и против пехоты нормально работало.
- И много она этого добра тащит?
- Прилично. Я вот с бензиновыми не сталкивался, но такие больше пятидесяти кило таскают. Вот и прикинь! Ты ж еще учти, что "Баба-Яга" — это не какая-то конкретная модель. Это сельскохозяйственный дрон. Бывает на четырех винтах, бывает на шести. В общем, любой дрон сельскохозяйственного назначения.
Вторая пачка сигарет. Темно. Лишь время от времени наблюдаем лица друг друга, когда мимо проносится очередная машина. Мотоциклисты зачем-то остановились неподалёку и ревут двигателями.
- Мы так "Бабу-Ягу" прозеваем!
- Не прозеваем, если эти кадры уедут.
- Запретить мотоциклы!
- Знаешь, как с ними удобно? Я в том году с "Белорусом" работал – на мотоциклах гоняли. Самое то для наших задач.
- Это что, мужики! Я однажды рев услышал на позициях, решил, что FPV летит и спрятался. А потом выяснилось, что где-то в отдалении траву косилкой стригут и звук специфически разносится. Неудобно получилось.
- Да ладно! Легко перепутать.
История "Вагнера" похожа на многие другие, что приходилось слышать в наших краях, и непохожа одновременно. Жил себе человек, занимался бизнесом, но однажды увидел сюжет о мальчишке из Мариуполя, получившем минно-взрывные травмы. "Я смотрел и рыдал. Мальчишка так на сына моего старшего похож. Решил приехать и усыновить", - вспоминает он.
Только усыновить не получилось из-за бюрократических проволочек, а уже через полгода наш товарищ не выдержал и отправился воевать. И вот он здесь. Стоит с пулеметом у дороги, пролегающей посреди ничего, ждет летающего робота с бомбами, чтобы выйти с ним раз на раз, курит и беседует с двумя журналистами. Сереет. "Пойдемте немножко погреемся", - предлагает "Вагнер".
Шуршит рация. "Что там?" - вскидывается осоловевший Федор. "Птичка наша в другом месте отработала", - отвечает боец. "Все живы? Дрон сбили?" - спрашиваю. "Все живы, но "Баба-Яга" ушла. Промахнулись. Потому, что в поле нужно дежурить, а некоторым в поле страшно", - с досадой констатирует "Вагнер".
Охота на сегодня закончилась. По светлому эта здоровенная крокозябра точно не прилетит. Сворачиваемся. Не сегодня так завтра, хотя завтра с пулеметом будет уже не "Вагнер", ибо наш товарищ убывает в отпуск. Наконец-то.
- Брат, у тебя одна история мрачнее другой.
- Почему же мрачнее? Что мрачного в том, чтобы забрать тело товарища и придать его земле? В этом плане меня мусульмане многому научили.
- А они тут причем?
- Видишь ли, в 2017-м, чтобы не спиться от скуки, я занялся волонтерством. Много тел отвез в Дагестан и родным передал. Они это очень уважают. Даже если ты иноверец, то все равно тебе за это многое прощается. Очень важно – передать тело близким.
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Третья пачка сигарет. "Вагнер" везет меня домой. На дорогах начинают появляться гражданские автомобили.
- Ты знаешь, я на Петровку вашу уже как домой приезжаю.
- Я люблю этот район. Сколько ни пытался, а так и не смог уехать пока война.
- Работа?
- Да не только. Вот многие уехали. А спросят их дети, где они были пока шла война. Что отвечать?
- Сын фильмов о войне насмотрелся и однажды спросил. А я и не был на войне. Это 2016 год был. Так я к вам поехал. Но тогда не получилось, а теперь – да.
- Может и хорошо, что не получилось тогда. Это была странная война.
- Может.
Стоим под подъездом, курим. Светает. Бывает же, что гонишь рабочий день вперед, а время будто замерло, но в час "Ч" домой уже не торопишься. Или языками после церковной службы с кем-то зацепишься. И ноги уже не болят, и тысяча дел не ждет тебя дома. У "Вагнера" скоро День рождения. Приглашает нас с Федей. Хорошо бы, но жизнь покажет.
- Ладно, пойду я. Может час-полтора еще успею поспать. Погоди только. Заберу "кастрюльку" с заднего сиденья!
- Забавно, что ты так сказал.
- Ты про майдан и кастрюли?
- Да нет. Просто мне каска после той истории тоже кастрюлей кажется. Знаешь, собакам иногда в кастрюли еду насыпают?
- Брат, ты бы поменьше думал об этом. Я все понимаю, но сейчас в отпуск уедешь, немножечко выдохнешь. Держись, ладно?
- Ладно, не прощаемся.
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