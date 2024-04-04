https://ukraina.ru/20240404/1054311870.html
В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ
В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ - 04.04.2024 Украина.ру
В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ
Сотни маленьких электростанций защитят Украину от массированных российских атак, считает глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Во время брифинга он заявил, что в стране существует план по защите энергосистемы от российской спецоперации
2024-04-04T18:03
2024-04-04T18:03
2024-04-04T18:12
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По его словам, тяжёлые последствия сегодня появились только потому, что энергосистема Украины существует за счёт работы больших объектов, но ситуацию можно разрешить, рассредоточив мини-станции по всей стране. "Сосредоточение генерации на нескольких площадках — это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы понимаем, что единственный устойчивый путь к ограждению энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации мощностей", — приводит слова Кудрицкого "Общественное". Он уточнил, что сегодня на Украине уже возводят солнечные и ветровые электростанции — без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов относительно окупаемости инвестиций. Дополнительно страна нуждается в технологиях для балансировки, в частности, новой тепловой генерации. Также энергосистема требует газовых пикеров (небольшие высокоманевренные электростанции, работающие на газу) и систем накопления электроэнергии, добавил глава "Укрэнерго". Строительство новых станций, по мнению Кудрицкого, должно пройти за средства частных инвесторов и благодаря помощи партнеров, то есть увеличение тарифов для потребителей не прогнозируется. Ранее сообщалось, что строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов.
https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html
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новости, украина, укрэнерго, россия, вкс, сво
В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ
18:03 04.04.2024 (обновлено: 18:12 04.04.2024)
Сотни маленьких электростанций защитят Украину от массированных российских атак, считает глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Во время брифинга он заявил, что в стране существует план по защите энергосистемы от российской спецоперации
По его словам, тяжёлые последствия сегодня появились только потому, что энергосистема Украины существует за счёт работы больших объектов, но ситуацию можно разрешить, рассредоточив мини-станции по всей стране.
"Сосредоточение генерации на нескольких площадках — это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы понимаем, что единственный устойчивый путь к ограждению энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации мощностей", — приводит
слова Кудрицкого "Общественное".
Он уточнил, что сегодня на Украине уже возводят солнечные и ветровые электростанции — без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов относительно окупаемости инвестиций. Дополнительно страна нуждается в технологиях для балансировки, в частности, новой тепловой генерации.
Также энергосистема требует газовых пикеров (небольшие высокоманевренные электростанции, работающие на газу) и систем накопления электроэнергии, добавил глава "Укрэнерго".
Строительство новых станций, по мнению Кудрицкого, должно пройти за средства частных инвесторов и благодаря помощи партнеров, то есть увеличение тарифов для потребителей не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что строительство новых электростанций на Украине затруднено
из-за долгов.