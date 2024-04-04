В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ - 04.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240404/1054311870.html
В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ
В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ - 04.04.2024 Украина.ру
В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ
Сотни маленьких электростанций защитят Украину от массированных российских атак, считает глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Во время брифинга он заявил, что в стране существует план по защите энергосистемы от российской спецоперации
2024-04-04T18:03
2024-04-04T18:12
новости
украина
укрэнерго
россия
вкс
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg
По его словам, тяжёлые последствия сегодня появились только потому, что энергосистема Украины существует за счёт работы больших объектов, но ситуацию можно разрешить, рассредоточив мини-станции по всей стране. "Сосредоточение генерации на нескольких площадках — это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы понимаем, что единственный устойчивый путь к ограждению энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации мощностей", — приводит слова Кудрицкого "Общественное". Он уточнил, что сегодня на Украине уже возводят солнечные и ветровые электростанции — без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов относительно окупаемости инвестиций. Дополнительно страна нуждается в технологиях для балансировки, в частности, новой тепловой генерации. Также энергосистема требует газовых пикеров (небольшие высокоманевренные электростанции, работающие на газу) и систем накопления электроэнергии, добавил глава "Укрэнерго". Строительство новых станций, по мнению Кудрицкого, должно пройти за средства частных инвесторов и благодаря помощи партнеров, то есть увеличение тарифов для потребителей не прогнозируется. Ранее сообщалось, что строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов.
https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_badca9404b6d6206e0715d692b523d20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, укрэнерго, россия, вкс, сво
Новости, Украина, Укрэнерго, Россия, ВКС, СВО

В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ

18:03 04.04.2024 (обновлено: 18:12 04.04.2024)
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
Читать в
Сотни маленьких электростанций защитят Украину от массированных российских атак, считает глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Во время брифинга он заявил, что в стране существует план по защите энергосистемы от российской спецоперации
По его словам, тяжёлые последствия сегодня появились только потому, что энергосистема Украины существует за счёт работы больших объектов, но ситуацию можно разрешить, рассредоточив мини-станции по всей стране.
"Сосредоточение генерации на нескольких площадках — это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы понимаем, что единственный устойчивый путь к ограждению энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации мощностей", — приводит слова Кудрицкого "Общественное".
Он уточнил, что сегодня на Украине уже возводят солнечные и ветровые электростанции — без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов относительно окупаемости инвестиций. Дополнительно страна нуждается в технологиях для балансировки, в частности, новой тепловой генерации.
Также энергосистема требует газовых пикеров (небольшие высокоманевренные электростанции, работающие на газу) и систем накопления электроэнергии, добавил глава "Укрэнерго".
Строительство новых станций, по мнению Кудрицкого, должно пройти за средства частных инвесторов и благодаря помощи партнеров, то есть увеличение тарифов для потребителей не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов.
1 апреля, 04:00
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиУкраинаУкрэнергоРоссияВКССВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины
18:55В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга
18:52Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики
18:34В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО
18:33Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине
18:18Страны НАТО создали совместную миссию на Украине – МИД Польши
18:09Что Париж предлагает Москве по Украине, и зачем министр обороны Франции так настойчиво звонил Шойгу
18:03В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ
17:37Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в Харькове
17:19Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру
16:56"Новатэк" закроет масштабный проект "Арктик СПГ 2" и сосредоточится на Мурманске – Reuters
16:52Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов Яр
16:18Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ
16:18Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе"
16:05"План Маршалла": не экономика, а политика
16:00Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок
15:51Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов
15:16"В состоянии прямой конфронтации": Кремль прокомментировал отношения России и НАТО
14:43Долгая дорога домой: как Харьковская область интегрируется в Россию
14:41Иран не готов к большой войне. Как он отомстит Израилю?
Лента новостейМолния