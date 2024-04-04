https://ukraina.ru/20240404/1054311870.html

В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ

В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ - 04.04.2024 Украина.ру

В "Укрэнерго" рассказали о методах защиты энергоситемы страны от атак ВКС РФ

Сотни маленьких электростанций защитят Украину от массированных российских атак, считает глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Во время брифинга он заявил, что в стране существует план по защите энергосистемы от российской спецоперации

2024-04-04T18:03

2024-04-04T18:03

2024-04-04T18:12

новости

украина

укрэнерго

россия

вкс

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg

По его словам, тяжёлые последствия сегодня появились только потому, что энергосистема Украины существует за счёт работы больших объектов, но ситуацию можно разрешить, рассредоточив мини-станции по всей стране. "Сосредоточение генерации на нескольких площадках — это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы понимаем, что единственный устойчивый путь к ограждению энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации мощностей", — приводит слова Кудрицкого "Общественное". Он уточнил, что сегодня на Украине уже возводят солнечные и ветровые электростанции — без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов относительно окупаемости инвестиций. Дополнительно страна нуждается в технологиях для балансировки, в частности, новой тепловой генерации. Также энергосистема требует газовых пикеров (небольшие высокоманевренные электростанции, работающие на газу) и систем накопления электроэнергии, добавил глава "Укрэнерго". Строительство новых станций, по мнению Кудрицкого, должно пройти за средства частных инвесторов и благодаря помощи партнеров, то есть увеличение тарифов для потребителей не прогнозируется. Ранее сообщалось, что строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов.

https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, укрэнерго, россия, вкс, сво