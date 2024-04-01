https://ukraina.ru/20240401/1054244825.html

Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"

Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго" - 01.04.2024 Украина.ру

Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"

В 2023 году задолженность "Укрэнерго" перед участниками на балансирующем рынке электроэнергии выросла на 44% и достигла 18,4 миллиардов гривен. В связи с этим строительство распределённой генерации на Украине значительно затруднено, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

2024-04-01T20:37

2024-04-01T20:37

2024-04-01T20:37

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Он уточнил, что для стимулирования развития децентрализованной генерации на Украине необходимо решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии. "Нужно создать такие условия, чтобы на Украине начали строиться электростанции нового типа - распределённая генерация. Это возможно в условиях войны: у нас строятся ветровые парки, солнечные электростанции. (...) Но для этого нужны регуляторные и экономические условия", – приводит его слова "РБК-Украина". Таким образом, из-за огромного долга любая новая газовая электростанция будет вынуждена ждать около года, чтобы с ней рассчитались за выработанное электричество. По словам Кудрицкого, часть потребителей электроэнергии на Украине, в том числе, государственные и коммунальные предприятия, шахты и облэнерго, муниципальные водоканалы, не платят за ресурс, но их никто не отключает. "Достаточно широкий спектр неплательщиков. Вот станция электричество выработала, все её потребили, но не рассчитались. И станция будет ждать сейчас в среднем 12-14 месяцев до расчёта из-за того, что есть долг", – добавил глава "Укрэнерго".Задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" только за прошлый год выросла на 40% и достигла 30,6 миллиардов гривен.Ранее директор ДТЭК, комментируя удары ВС РФ по энергообъектам Украины, допустил, что вскоре в стране останется только АЭС.

https://ukraina.ru/20240401/1054238016.html

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новости, украина, укрэнерго, энергетика, строительство, долги, сво, спецоперация