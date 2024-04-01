Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго" - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054244825.html
Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго" - 01.04.2024 Украина.ру
Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
В 2023 году задолженность "Укрэнерго" перед участниками на балансирующем рынке электроэнергии выросла на 44% и достигла 18,4 миллиардов гривен. В связи с этим строительство распределённой генерации на Украине значительно затруднено, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий
2024-04-01T20:37
2024-04-01T20:37
новости
украина
укрэнерго
энергетика
строительство
долги
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg
Он уточнил, что для стимулирования развития децентрализованной генерации на Украине необходимо решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии. "Нужно создать такие условия, чтобы на Украине начали строиться электростанции нового типа - распределённая генерация. Это возможно в условиях войны: у нас строятся ветровые парки, солнечные электростанции. (...) Но для этого нужны регуляторные и экономические условия", – приводит его слова "РБК-Украина". Таким образом, из-за огромного долга любая новая газовая электростанция будет вынуждена ждать около года, чтобы с ней рассчитались за выработанное электричество. По словам Кудрицкого, часть потребителей электроэнергии на Украине, в том числе, государственные и коммунальные предприятия, шахты и облэнерго, муниципальные водоканалы, не платят за ресурс, но их никто не отключает. "Достаточно широкий спектр неплательщиков.&nbsp;Вот станция электричество выработала, все её потребили, но не рассчитались.&nbsp;И станция будет ждать сейчас в среднем 12-14 месяцев до расчёта из-за того, что есть долг", – добавил глава "Укрэнерго".Задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" только за прошлый год выросла на 40% и достигла 30,6 миллиардов гривен.Ранее директор ДТЭК, комментируя удары ВС РФ по энергообъектам Украины, допустил, что вскоре в стране останется только АЭС.
https://ukraina.ru/20240401/1054238016.html
https://ukraina.ru/20240327/1054154566.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_badca9404b6d6206e0715d692b523d20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, укрэнерго, энергетика, строительство, долги, сво, спецоперация
Новости, Украина, Укрэнерго, энергетика, Строительство, долги, СВО, Спецоперация

Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"

20:37 01.04.2024
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
Читать в
В 2023 году задолженность "Укрэнерго" перед участниками на балансирующем рынке электроэнергии выросла на 44% и достигла 18,4 миллиардов гривен. В связи с этим строительство распределённой генерации на Украине значительно затруднено, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий
Он уточнил, что для стимулирования развития децентрализованной генерации на Украине необходимо решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии.
"Нужно создать такие условия, чтобы на Украине начали строиться электростанции нового типа - распределённая генерация. Это возможно в условиях войны: у нас строятся ветровые парки, солнечные электростанции. (...) Но для этого нужны регуляторные и экономические условия", – приводит его слова "РБК-Украина".
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
16:42
В Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура - властиВКС России наносят удары по объектам Харькова новыми боеприпасами большего радиуса действия и сегодня в городе уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура. Об этом 1 апреля заявил мэр Харькова Игорь Терехов
Таким образом, из-за огромного долга любая новая газовая электростанция будет вынуждена ждать около года, чтобы с ней рассчитались за выработанное электричество.
По словам Кудрицкого, часть потребителей электроэнергии на Украине, в том числе, государственные и коммунальные предприятия, шахты и облэнерго, муниципальные водоканалы, не платят за ресурс, но их никто не отключает.
"Достаточно широкий спектр неплательщиков. Вот станция электричество выработала, все её потребили, но не рассчитались. И станция будет ждать сейчас в среднем 12-14 месяцев до расчёта из-за того, что есть долг", – добавил глава "Укрэнерго".
Задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" только за прошлый год выросла на 40% и достигла 30,6 миллиардов гривен.
Ранее директор ДТЭК, комментируя удары ВС РФ по энергообъектам Украины, допустил, что вскоре в стране останется только АЭС.
Кошкин
27 марта, 21:46
Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
 
НовостиУкраинаУкрэнергоэнергетикаСтроительстводолгиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния