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Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру

Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру - 04.04.2024 Украина.ру

Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру

Немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"

2024-04-04T17:19

2024-04-04T17:19

2024-04-04T17:19

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Он уточнил, что ФРГ как председатель коалиции по противовоздушной обороне в "Рамштайне", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО". Кроме этого, Германия займётся тем, чтобы эти установки как можно скорее были доставлены на Украину. Этому заявлению предшествовал разговор Кулебы с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. "Я извинился за то, что испортил праздничное настроение – день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", – добавил украинский министр. Ранее Дмитрий Кулеба пожаловался журналистам Reuters на то, что союзники Киева располагают более чем 100 системами Patriot, а Украине не могут выделить и пяти-семи таких установок. Напомним, весной российская армия продолжила атаковать объекты критической инфраструктуры, нанеся им непоправимый ущерб. Власти Харькова заявили, что в городе уничтожена "практически вся энергоинфраструктура". Сегодня, 4 апреля, там был поврежден ещё один большой энергообъект и здание РОВД. В результате высокоточных обстрелов ВС РФ, в марте свою работу прекратила крупнейшая украинская станция ДнепроГЭС.

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новости, дмитрий кулеба, украина, германия, анналена бербок, нато, рамштайн, пво, сво