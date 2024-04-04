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Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру
Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру - 04.04.2024 Украина.ру
Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру
Немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"
2024-04-04T17:19
2024-04-04T17:19
2024-04-04T17:19
новости
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Он уточнил, что ФРГ как председатель коалиции по противовоздушной обороне в "Рамштайне", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО". Кроме этого, Германия займётся тем, чтобы эти установки как можно скорее были доставлены на Украину. Этому заявлению предшествовал разговор Кулебы с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. "Я извинился за то, что испортил праздничное настроение – день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", – добавил украинский министр. Ранее Дмитрий Кулеба пожаловался журналистам Reuters на то, что союзники Киева располагают более чем 100 системами Patriot, а Украине не могут выделить и пяти-семи таких установок. Напомним, весной российская армия продолжила атаковать объекты критической инфраструктуры, нанеся им непоправимый ущерб. Власти Харькова заявили, что в городе уничтожена "практически вся энергоинфраструктура". Сегодня, 4 апреля, там был поврежден ещё один большой энергообъект и здание РОВД. В результате высокоточных обстрелов ВС РФ, в марте свою работу прекратила крупнейшая украинская станция ДнепроГЭС.
https://ukraina.ru/20240328/1054164850.html
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новости, дмитрий кулеба, украина, германия, анналена бербок, нато, рамштайн, пво, сво
Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, Германия, Анналена Бербок, НАТО, Рамштайн, ПВО, СВО
Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру
Немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"
Он уточнил, что ФРГ как председатель коалиции по противовоздушной обороне в "Рамштайне", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО". Кроме этого, Германия займётся тем, чтобы эти установки как можно скорее были доставлены на Украину.
Этому заявлению предшествовал разговор Кулебы с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе.
"Я извинился за то, что испортил праздничное настроение – день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", – добавил украинский министр.
Ранее Дмитрий Кулеба пожаловался
журналистам Reuters на то, что союзники Киева располагают более чем 100 системами Patriot, а Украине не могут выделить и пяти-семи таких установок.
Напомним, весной российская армия продолжила атаковать объекты критической инфраструктуры, нанеся им непоправимый ущерб. Власти Харькова заявили, что в городе уничтожена
"практически вся энергоинфраструктура". Сегодня, 4 апреля, там был поврежден
ещё один большой энергообъект и здание РОВД. В результате высокоточных обстрелов ВС РФ, в марте свою работу прекратила
крупнейшая украинская станция ДнепроГЭС.