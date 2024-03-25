Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами - 25.03.2024 Украина.ру
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Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами
Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами - 25.03.2024 Украина.ру
Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами
Ремонт крупнейшей гидроэлектростанции Украины Днепровской ГЭС, повреждённой в результате ракетного обстрела российской армии, займёт несколько лет. До 24 месяцев необходимо для ремонта только гидроагрегатов, признал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона на телеканале Эспрессо
2024-03-25T17:49
2024-03-25T17:50
новости
украина
сво
днепрогэс
энергетика
восстановление
обстрелы
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Сегодня специалисты предварительно оценили ущерб, нанесённый Днепровской ГЭС 22 марта. По словам Сироты, этот " вопрос не очень быстрого решения", так как работники не могут демонтировать остатки перекрытия машинного зала и стен, которые разбиты. Высота стен достигает более 35 метров, поэтому разбор завалов в самом машзале затруднён. "Мы не сможем быстро восстановить эту станцию. Вреда перенесено немало, больше шести ракет прилетело по самой станции (…) Много попаданий в агрегаты", – сказал он. На уточняющий вопрос журналиста, гендиректор заявил, что на изготовление электрического оборудования под индивидуальный заказ, а это в основном европейское и мировое производство, необходимо от девяти до 12-ти месяцев. На восстановление гидроагрегатов в целом – 18-24 месяцев. Кроме того, необходимо время на восстановление самого машинного зала. Напомним, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ 22 марта. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российская армия совершила "самую масштабную атаку на украинскую энергетику" за всё время спецоперации.
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новости, украина, сво, днепрогэс, энергетика, восстановление, обстрелы
Новости, Украина, СВО, ДнепроГЭС, энергетика, восстановление, обстрелы

Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами

17:49 25.03.2024 (обновлено: 17:50 25.03.2024)
 
© Фото : соцсетиПоследствия удара по ДнепроГЭС
Последствия удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : соцсети
Читать в
Ремонт крупнейшей гидроэлектростанции Украины Днепровской ГЭС, повреждённой в результате ракетного обстрела российской армии, займёт несколько лет. До 24 месяцев необходимо для ремонта только гидроагрегатов, признал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона на телеканале Эспрессо
Сегодня специалисты предварительно оценили ущерб, нанесённый Днепровской ГЭС 22 марта. По словам Сироты, этот " вопрос не очень быстрого решения", так как работники не могут демонтировать остатки перекрытия машинного зала и стен, которые разбиты. Высота стен достигает более 35 метров, поэтому разбор завалов в самом машзале затруднён.

"Мы не сможем быстро восстановить эту станцию. Вреда перенесено немало, больше шести ракет прилетело по самой станции (…) Много попаданий в агрегаты", – сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, гендиректор заявил, что на изготовление электрического оборудования под индивидуальный заказ, а это в основном европейское и мировое производство, необходимо от девяти до 12-ти месяцев.
На восстановление гидроагрегатов в целом – 18-24 месяцев. Кроме того, необходимо время на восстановление самого машинного зала.
Напомним, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ 22 марта. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российская армия совершила "самую масштабную атаку на украинскую энергетику" за всё время спецоперации.
03:40
Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбиныПоврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет. Для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев или даже год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
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