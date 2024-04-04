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Поврежден большой энергообъект и здание РОВД. Последствия ударов по Харькову и области

Поврежден большой энергообъект и здание РОВД. Последствия ударов по Харькову и области - 04.04.2024 Украина.ру

Поврежден большой энергообъект и здание РОВД. Последствия ударов по Харькову и области

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове в ночь на четверг. Днем, 4 апреля, об очередной серии взрывов сообщил мэр города Игорь Терехов

2024-04-04T14:31

2024-04-04T14:31

2024-04-04T14:34

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"В Харькове взрывы", - написал он в своем телеграм- канале.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные харьковских подпольщиков, рассказал, что ударом российских военных по РОВД в Харькове были ликвидированы украинские силовики.Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий информировал о повреждении большого энергетического объекта в Харьковской области.Чиновник отметил, что в Харькове сейчас ограничено электроснабжение потребителей, в Днепропетровской области ограничения введены для промышленных предприятий.

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новости, харьков, харьковская область, игорь терехов, укрэнерго, удары, россия