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Поврежден большой энергообъект и здание РОВД. Последствия ударов по Харькову и области
Поврежден большой энергообъект и здание РОВД. Последствия ударов по Харькову и области - 04.04.2024 Украина.ру
Поврежден большой энергообъект и здание РОВД. Последствия ударов по Харькову и области
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове в ночь на четверг. Днем, 4 апреля, об очередной серии взрывов сообщил мэр города Игорь Терехов
2024-04-04T14:31
2024-04-04T14:31
2024-04-04T14:34
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"В Харькове взрывы", - написал он в своем телеграм- канале.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные харьковских подпольщиков, рассказал, что ударом российских военных по РОВД в Харькове были ликвидированы украинские силовики.Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий информировал о повреждении большого энергетического объекта в Харьковской области.Чиновник отметил, что в Харькове сейчас ограничено электроснабжение потребителей, в Днепропетровской области ограничения введены для промышленных предприятий.
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новости, харьков, харьковская область, игорь терехов, укрэнерго, удары, россия
Новости, Харьков, Харьковская область, Игорь Терехов, Укрэнерго, удары, Россия
Поврежден большой энергообъект и здание РОВД. Последствия ударов по Харькову и области
14:31 04.04.2024 (обновлено: 14:34 04.04.2024)
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове в ночь на четверг. Днем, 4 апреля, об очередной серии взрывов сообщил мэр города Игорь Терехов
"В Харькове взрывы", - написал он в своем телеграм- канале.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные харьковских подпольщиков, рассказал, что ударом российских военных по РОВД в Харькове были ликвидированы украинские силовики.
"Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой. Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились "скорые", но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых. На данный момент доступа туда нет, все перекрыто", - рассказал подпольщик.
Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий информировал о повреждении большого энергетического объекта в Харьковской области.
Чиновник отметил, что в Харькове сейчас ограничено электроснабжение потребителей, в Днепропетровской области ограничения введены для промышленных предприятий.