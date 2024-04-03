Кулеба накинулся на союзников, которые так и не дали Украине "чёртовы Patriot" - 03.04.2024 Украина.ру
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Кулеба накинулся на союзников, которые так и не дали Украине "чёртовы Patriot"
Кулеба накинулся на союзников, которые так и не дали Украине "чёртовы Patriot" - 03.04.2024 Украина.ру
Кулеба накинулся на союзников, которые так и не дали Украине "чёртовы Patriot"
Союзники Киева недостаточно обеспечивают противовоздушную оборону Украины, что делает уязвимыми объекты для ударов ВКС России. В то же время, партнёры располагают более 100 системами Patriot, посчитал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
2024-04-03T16:23
2024-04-03T16:24
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В интервью Reuters он пожаловался на незащищённость украинского неба и заявил, что намерен поднимать вопрос о системах противоракетной обороны Patriot на каждой из серии встреч с коллегами по НАТО в течение следующих двух дней в Брюсселе. По его словам, сегодня союзники имеют более 100 систем ПВО, но для Украины не готовы выделить и пяти-семи таких установок. Кулеба указал, что только в марте российская армия выпустила по территории страны 94 баллистические ракеты, которые сложно сбить. Главе украинского министерства непонятно, почему союзники до сих пор не предоставили дополнительные системы ПВО, "тем более, что партнёры Киева не сталкивались с ракетной угрозой, с которой Украина сталкивается каждый день". "Когда я говорю, что Европа будет в состоянии войны и ракеты будут падать на Брюссель и другие европейские города. Я не преувеличиваю. Всё это произойдет, если Украина не выиграет войну. (...) Лучший способ спасти ваших "Пэтриотов" от перехвата ракет (над вашими странами) и спасти ваших солдат от гибели – это отправить ваших "Пэтриотов" на Украину и дать украинским солдатам всё", – добавил он. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя нехватку систем ПВО на Украине, призвал Запад "дать эти чёртовы Patriot". Напомним, в марте российская армия несколько раз подвергла массированным обстрелам энергетические объекты на Украине. В результате, власти Харькова заявили, что в городе уничтожена "практически вся энергоинфраструктура". Кроме этого свою работу прекратила крупнейшая украинская станция ДнепроГЭС.
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новости, украина, дмитрий кулеба, киев, россия, вкс, нато, пво, спецоперация, запад
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Киев, Россия, ВКС, НАТО, ПВО, Спецоперация, Запад

Кулеба накинулся на союзников, которые так и не дали Украине "чёртовы Patriot"

16:23 03.04.2024 (обновлено: 16:24 03.04.2024)
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Союзники Киева недостаточно обеспечивают противовоздушную оборону Украины, что делает уязвимыми объекты для ударов ВКС России. В то же время, партнёры располагают более 100 системами Patriot, посчитал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
В интервью Reuters он пожаловался на незащищённость украинского неба и заявил, что намерен поднимать вопрос о системах противоракетной обороны Patriot на каждой из серии встреч с коллегами по НАТО в течение следующих двух дней в Брюсселе.

"Это такая большая проблема? Разве невозможно предоставить Украине минимальный запрос? (...) Партнёры предоставили нам свои различные системы (противовоздушной обороны), мы ценим это, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны", – сказал Кулеба.

По его словам, сегодня союзники имеют более 100 систем ПВО, но для Украины не готовы выделить и пяти-семи таких установок. Кулеба указал, что только в марте российская армия выпустила по территории страны 94 баллистические ракеты, которые сложно сбить.
Главе украинского министерства непонятно, почему союзники до сих пор не предоставили дополнительные системы ПВО, "тем более, что партнёры Киева не сталкивались с ракетной угрозой, с которой Украина сталкивается каждый день".
"Когда я говорю, что Европа будет в состоянии войны и ракеты будут падать на Брюссель и другие европейские города. Я не преувеличиваю. Всё это произойдет, если Украина не выиграет войну. (...) Лучший способ спасти ваших "Пэтриотов" от перехвата ракет (над вашими странами) и спасти ваших солдат от гибели – это отправить ваших "Пэтриотов" на Украину и дать украинским солдатам всё", – добавил он.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя нехватку систем ПВО на Украине, призвал Запад "дать эти чёртовы Patriot".
Напомним, в марте российская армия несколько раз подвергла массированным обстрелам энергетические объекты на Украине. В результате, власти Харькова заявили, что в городе уничтожена "практически вся энергоинфраструктура". Кроме этого свою работу прекратила крупнейшая украинская станция ДнепроГЭС.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
5 марта, 03:50
"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на УкраинеЕсли говорить о современных средствах ПВО, в том числе американских системах Patriot— это опасное оружие. Эффективность ПВО противника против российского гиперзвукового оружия составляет 8–10%, максимально возможный урон - 25%. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
 
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