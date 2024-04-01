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В Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура - власти

В Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура - власти - 01.04.2024 Украина.ру

В Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура - власти

ВКС России наносят удары по объектам Харькова новыми боеприпасами большего радиуса действия и сегодня в городе уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура. Об этом 1 апреля заявил мэр Харькова Игорь Терехов

2024-04-01T16:42

2024-04-01T16:42

2024-04-01T17:02

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По его словам, для восстановления городской инфраструктуры потребуется не менее десяти миллиардов долларов США, однако и эта сумма не окончательная, потому что российская спецоперация продолжается. Терехов указал на то, что украинская система ПВО бессильна против боевых российских дронов "Герань-2". На вопрос журналиста о том, удалось ли закрыть небо лучше, мэр ушёл от ответа. Вместе с тем, сегодня ситуация для энергетической отрасли Харькова, который представляет собой "форпост Украины", очень тяжёлая, признал Терехов. Он напомнил, что сейчас продолжается эвакуация людей из Харьковской области, где проходят наиболее интенсивные боевые действия. В самом городе сегодня проживает около 1,3 миллиона украинцев, которых принудительно вывозить в другие регионы стране пока не собираются. Терехов также напомнил о массированной атаке ВС РФ 22 марта, указав, что таким образом были поражены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Ранее сообщалось, что ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков. Напомним, все обстрелы ВСУ Белгородской области производятся из Харьковской области – именно там расположены пусковые установки, дислоцируются военнослужащие украинской армии, виновные в гибели сотен мирных жителей российского региона.

https://ukraina.ru/20240328/1054156442.html

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новости, харьков, вкс, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, сво, спецоперация