https://ukraina.ru/20240404/1054301839.html

Американский след в украинской трагедии: свидетельствуют французы и немцы

Американский след в украинской трагедии: свидетельствуют французы и немцы - 04.04.2024 Украина.ру

Американский след в украинской трагедии: свидетельствуют французы и немцы

Спустя десять лет после переворота на Украине и через два года после СВО европейские эксперты начали позволять себе критические оценки западной политики в этой постсоветской стране, которая привела ее к катастрофе

2024-04-04T14:06

2024-04-04T14:06

2024-04-04T14:06

эксклюзив

украина

майдан

сша

франция

германия

виктория нуланд

сми

виктор янукович

вашингтон

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Несмотря на тотальную зачистку западного информационного поля, в последние дни этой теме были посвящены несколько заслуживающих внимание публикаций, которые стоит прокомментировать. Потому что они могут говорить о некоторых подвижках в общественных настроениях западного общества.Французский офицер Жак Огар, который участвовал в информационных войнах и имеет за плечами опыт Руанды и Косово, довольно откровенно рассказал Valeurs Actuelles о деструктивной роли западной политики на Украине.Отвечая на вопрос о том, можно ли было избежать кровопролития в 2022 году, Огар повторяет то, что на Западе принято называть "пророссийским нарративом" – отмечая, что срыв мирных договоренностей был в интересах политического руководства Великобритании и Соединенных Штатов Америки."Да, об этом в конце 2022 года свидетельствуют слова Давида Арахамии, советника Владимира Зеленского, который до того руководил переговорами в Стамбуле в конце марта-начале апреля.Он вернулся в Киев с уже готовыми соглашениями, которые должны были остановить спираль вооруженного конфликта. Именно Борис Джонсон, которого подстрекали из Вашингтона, своей поездкой в Киев добился того, что президент Зеленский отказался вести переговоры в обмен на заверения в военной и финансовой поддержке Запада. Англо-американская ответственность в этом деле огромна".События в Буче, которые были формальным поводом для заморозки переговоров весной 2022, тоже вызывают у Жака Огара большие вопросы чисто профессионального плана.Он в первую очередь указывает на то, что направившиеся на место событий французские криминалисты спустя два года почему-то не обнародовали никакой фактической информации. И делает из этого очевидные выводы:"Что касается преступлений в Буче, то я отмечаю, что отчет следователей французской жандармерии, направленных на место происшествия, так и не был опубликован. Достоверный источник сообщил мне, что следователи обнаружили доказательства, указывающие на вину Украины.На ум приходит одно имя: что делал на месте событий 2 апреля 2022 года знаменитый батальон "Сафари" СБУ, службы безопасности Украины? Такие дела никогда не бывают простыми. Вопреки тому, что нам говорят, чистой войны не бывает. Это трагедия, и лучше дипломатия, чем война", – сказал офицер Огар.Немецкий профессор Клаус Бахманн на страницах издания Berliner Zeitung копает глубже. Он возвращается к временам Евромайдана, определяя его как государственный переворот, организованный при прямом участии США.Причем он отмечает, что по, мнению многих обозревателей, ключевым актором с американской стороны на украинском направлении была в то время именно Виктория Нуланд – один из самых одиозных и антироссийских представителей американской неоконсервативной элиты, которая совсем недавно ушла из Госдепа в отставку, вероятно, сохранив при этом немалую часть былого влияния."Два видео почти всегда служат доказательством того, что Майдан был не просто государственным переворотом ─ он был организован и профинансирован США. Первое видео – от 13 декабря 2013 года, когда Виктория Нуланд вернулась в Вашингтон после двухчасовой встречи с Януковичем и выступила с короткой речью перед Американо-Украинским фондом.На седьмой минуте разговора она заявила, что "США вложили около пяти миллиардов долларов в Украину с 1991 года, с тех пор, как она вновь стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы".Важно отметить, что фонд является типичной американской благотворительной организацией, которая финансируется за счет частных пожертвований, корпоративных взносов и платежей от других фондов. Фонд расходует свои деньги на социальные проекты, поддержку прав человека, свободы прессы и рыночной экономики. Нуланд знала об этом, когда выступала там, она также осознавала, что американцы украинского происхождения в зале ожидали от нее явной поддержки Майдана", – пишет об этом Бахманн.Немецкий профессор отмечает, что стабильное финансирование оппозиции проводилось американцами при всех украинских президентах – начиная с Леонида Кравчука. Так что озвученные Нуланд данные нельзя считать особым секретом. Однако это лишь показывает, насколько долгосрочной и стабильной являлась американская стратегия по захвату политического контроля над Украиной.Причем, помимо американских фондов украинским националистам щедро жертвовали и аналогичные структуры Евросоюза."Второе видео, прославившее Нуланд, которая несколько недель назад ушла в отставку, в интернет-пространстве стало известно под названием "F*ck the EU". Видео появилось 4 февраля 2014 года на канале с громким (русским) названием "Марионетка Майдана" и содержало записанный телефонный разговор между Нуланд и бывшим в то время американским послом в Киеве. В разговоре они обсуждают, кто из оппозиционных политиков должен занять ту или иную роль в будущем правительстве", – пишет Бахманн, отмечая, что Нуланд потвердила подлинность этого разговора."Этот телефонный разговор состоялся за три недели до стрельбы на Майдане и приезда трех министров иностранных дел и всего через девять дней после того, как сам президент Янукович предложил двум оппозиционным политикам Арсению Яценюку и Виталию Кличко посты премьер-министра и вице-премьера…. И снова, кстати, все закончилось так, как хотела Нуланд", – отмечает немецкий исследователь.При этом Бахманн так и не решился заявить о том, что переворот в Киеве был организован американцами – очевидно, чтобы не стать жертвой остракизма или репрессий. Но озвученные в его статье факты говорят непредвзятым читателям сами за себя.Ведь все ключевые кадровые решения постмайдановской власти были приняты именно в ключе слитого в сети разговора, про который напомнила Berliner Zeitung. И все действительно закончилась именно так, как хотела Нуланд.Не стоит переоценивать значение таких материалов – тем более, что они теряются в потоке мейнстримной пропаганды, которая озвучивает нарративы Вашингтона и Брюсселя.Но эти капли критического мышления важны, потому что они постепенно подмывают основательно построенный фундамент мифа об украинских событиях, который стоит уже десять лет, продолжая искажать действительность в пользу политической конъюнктуры.

https://ukraina.ru/20240312/1053845371.html

https://ukraina.ru/20240316/1053921214.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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эксклюзив, украина, майдан, сша, франция, германия, виктория нуланд, сми, виктор янукович, вашингтон, киев, владимир зеленский, евросоюз, сбу, ес