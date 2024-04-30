В Харькове прогремели взрывы

Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии Вашингтон решил рискнуть и погрузить во тьму всю Молдавию. Более того, у американцев есть интерес, чтобы шальные ракеты и беспилотники залетали в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин