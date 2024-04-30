В Харькове прогремели взрывы - 30.04.2024 Украина.ру
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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - 30.04.2024 Украина.ру
В Харькове прогремели взрывы
Украинские СМИ и телегрм-каналы пишут о серии сильных взрывов в Харькове
2024-04-30T10:34
2024-04-30T10:34
новости
харьков
белгородская область
игорь терехов
борис рожин
взрыв
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Мэр города Игорь Терехов сообщает, что под обстрел попали Киевский и Холодногорский районы города. Он призывает жителей города не покидать укрытие.По информации Терехова, в городе один погибший и двое пострадавших.Военный обозреватель Борис Рожин пишет, что под удар попала промышленная инфраструктура.Воздушная тревога была объявлена и в Белгородской области.
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харьков
белгородская область
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новости, харьков, белгородская область, игорь терехов, борис рожин, взрыв
Новости, Харьков, Белгородская область, Игорь Терехов, Борис Рожин, взрыв

В Харькове прогремели взрывы

10:34 30.04.2024
 
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
Читать в
Украинские СМИ и телегрм-каналы пишут о серии сильных взрывов в Харькове
Мэр города Игорь Терехов сообщает, что под обстрел попали Киевский и Холодногорский районы города. Он призывает жителей города не покидать укрытие.
По информации Терехова, в городе один погибший и двое пострадавших.
Максим Бардин
28 апреля, 07:19
Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и БелоруссииВашингтон решил рискнуть и погрузить во тьму всю Молдавию. Более того, у американцев есть интерес, чтобы шальные ракеты и беспилотники залетали в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Военный обозреватель Борис Рожин пишет, что под удар попала промышленная инфраструктура.
Воздушная тревога была объявлена и в Белгородской области.
 
НовостиХарьковБелгородская областьИгорь ТереховБорис Рожинвзрыв
 
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