В Харькове прогремели взрывы
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
Украинские СМИ и телегрм-каналы пишут о серии сильных взрывов в Харькове
Мэр города Игорь Терехов сообщает, что под обстрел попали Киевский и Холодногорский районы города. Он призывает жителей города не покидать укрытие.
По информации Терехова, в городе один погибший и двое пострадавших.
28 апреля, 07:19Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и БелоруссииВашингтон решил рискнуть и погрузить во тьму всю Молдавию. Более того, у американцев есть интерес, чтобы шальные ракеты и беспилотники залетали в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Военный обозреватель Борис Рожин пишет, что под удар попала промышленная инфраструктура.
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