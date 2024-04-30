"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин - 30.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240430/1054816715.html
"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин
"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин - 30.04.2024 Украина.ру
"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин
Литва должна искать инструмент возвращения украинских беженцев-мужчин на Родину, заявила 20 апреля в эфире радио LRT премьер-министр страны Ингрида Шимоните
2024-04-30T10:14
2024-04-30T10:15
новости
украина
литва
германия
гитанас науседа
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047964152_35:41:722:427_1920x0_80_0_0_e6260528b496af3e6377e2b64160308b.jpg
"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – заявила она.Президент страны Гитанас Науседа ранее также заявил, что Вильнюс "должен сотрудничать с Украиной во всех смыслах", потому что Киев должен иметь средства и инструменты "пригласить своих молодых мужчин служить Родине".Шимоните считает, что этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС.Ранее МИД Украины ограничил возможность всех мужчин от 18 до 60 лет оформлять любые документы в консульствах и паспортных центрах, находясь за пределами Украины. Для того, чтобы получить любой документ украинцу необходимо приехать на Украину и обновить свои данные в военкомате.В Германии заявили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Важно только, чтобы у германских властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал неоднозначное заявление о том, что Варшава должна помогать Украине в этом вопросе, но высылать мужчин из Польши пока не планируют.
https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html
украина
литва
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047964152_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_bf02bc93401dd18ce00ad97b74ceab28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, литва, германия, гитанас науседа, ес
Новости, Украина, Литва, Германия, Гитанас Науседа, ЕС

"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин

10:14 30.04.2024 (обновлено: 10:15 30.04.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Литва должна искать инструмент возвращения украинских беженцев-мужчин на Родину, заявила 20 апреля в эфире радио LRT премьер-министр страны Ингрида Шимоните
"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – заявила она.
Президент страны Гитанас Науседа ранее также заявил, что Вильнюс "должен сотрудничать с Украиной во всех смыслах", потому что Киев должен иметь средства и инструменты "пригласить своих молодых мужчин служить Родине".
Шимоните считает, что этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС.
Ранее МИД Украины ограничил возможность всех мужчин от 18 до 60 лет оформлять любые документы в консульствах и паспортных центрах, находясь за пределами Украины. Для того, чтобы получить любой документ украинцу необходимо приехать на Украину и обновить свои данные в военкомате.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 13:32
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистамиМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля в соцсети Х подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам
В Германии заявили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Важно только, чтобы у германских властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал неоднозначное заявление о том, что Варшава должна помогать Украине в этом вопросе, но высылать мужчин из Польши пока не планируют.
 
НовостиУкраинаЛитваГерманияГитанас НауседаЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24В Киеве сносят памятник в честь Переяславской Рады
11:05"Ну и Балканы!": военный эксперт назвал три сценария победы России над США
11:00Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов
10:43"До освоения активов ещё далеко": Вайнер раскрыл схему США с использованием российских активов
10:34В Харькове прогремели взрывы
10:25"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа
10:20Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе
10:14"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин
10:00Удар по Крыму, трагедия в Одессе. Главное на Украине на утро 30 апреля
09:58Хроника энергетической войны. Запад давит на Россию по нефти, Турция - по газу
09:53"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии
09:43Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
09:33"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент
09:25Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку
08:30Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем
08:05"Конь - хороший": судьба одного киевского памятника
07:50Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент
07:30Последний рубеж: эксперт о том, почему ВСУ так отчаянно вцепились за свои позиции на реке Волчья
07:20Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике
07:10Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям
Лента новостейМолния