https://ukraina.ru/20240430/1054816715.html

"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин

"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин - 30.04.2024 Украина.ру

"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин

Литва должна искать инструмент возвращения украинских беженцев-мужчин на Родину, заявила 20 апреля в эфире радио LRT премьер-министр страны Ингрида Шимоните

2024-04-30T10:14

2024-04-30T10:14

2024-04-30T10:15

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"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – заявила она.Президент страны Гитанас Науседа ранее также заявил, что Вильнюс "должен сотрудничать с Украиной во всех смыслах", потому что Киев должен иметь средства и инструменты "пригласить своих молодых мужчин служить Родине".Шимоните считает, что этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС.Ранее МИД Украины ограничил возможность всех мужчин от 18 до 60 лет оформлять любые документы в консульствах и паспортных центрах, находясь за пределами Украины. Для того, чтобы получить любой документ украинцу необходимо приехать на Украину и обновить свои данные в военкомате.В Германии заявили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Важно только, чтобы у германских властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал неоднозначное заявление о том, что Варшава должна помогать Украине в этом вопросе, но высылать мужчин из Польши пока не планируют.

https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html

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новости, украина, литва, германия, гитанас науседа, ес