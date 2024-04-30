https://ukraina.ru/20240430/1054816715.html
"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин
"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин - 30.04.2024 Украина.ру
"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин
Литва должна искать инструмент возвращения украинских беженцев-мужчин на Родину, заявила 20 апреля в эфире радио LRT премьер-министр страны Ингрида Шимоните
2024-04-30T10:14
2024-04-30T10:14
2024-04-30T10:15
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"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – заявила она.Президент страны Гитанас Науседа ранее также заявил, что Вильнюс "должен сотрудничать с Украиной во всех смыслах", потому что Киев должен иметь средства и инструменты "пригласить своих молодых мужчин служить Родине".Шимоните считает, что этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС.Ранее МИД Украины ограничил возможность всех мужчин от 18 до 60 лет оформлять любые документы в консульствах и паспортных центрах, находясь за пределами Украины. Для того, чтобы получить любой документ украинцу необходимо приехать на Украину и обновить свои данные в военкомате.В Германии заявили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Важно только, чтобы у германских властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал неоднозначное заявление о том, что Варшава должна помогать Украине в этом вопросе, но высылать мужчин из Польши пока не планируют.
https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html
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Новости, Украина, Литва, Германия, Гитанас Науседа, ЕС
"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин
10:14 30.04.2024 (обновлено: 10:15 30.04.2024)
Литва должна искать инструмент возвращения украинских беженцев-мужчин на Родину, заявила 20 апреля в эфире радио LRT премьер-министр страны Ингрида Шимоните
"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – заявила она.
Президент страны Гитанас Науседа ранее также заявил, что Вильнюс "должен сотрудничать с Украиной во всех смыслах", потому что Киев должен иметь средства и инструменты "пригласить своих молодых мужчин служить Родине".
Шимоните считает, что этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС.
Ранее МИД Украины ограничил возможность всех мужчин от 18 до 60 лет оформлять любые документы в консульствах и паспортных центрах, находясь за пределами Украины. Для того, чтобы получить любой документ украинцу необходимо приехать на Украину и обновить свои данные в военкомате.
В Германии заявили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Важно только, чтобы у германских властей была хоть какая-нибудь возможность установить личность.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал неоднозначное заявление о том, что Варшава должна помогать Украине в этом вопросе, но высылать мужчин из Польши пока не планируют.