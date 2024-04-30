Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям - 30.04.2024 Украина.ру
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Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям
Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям - 30.04.2024 Украина.ру
Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям
Враг копит силы для мощных ударов, способных нанести большой ущерб логистике ВС РФ. Поэтому российским военным необходимо опережать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-30T07:10
2024-04-30T08:13
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Чем длиннее логистика, тем больше она может подвергаться ударам украинских FPV-дронов, это совсем не надуманная проблема. У ВСУ много различных беспилотников, одна только Великобритания поставляет их в огромном количестве, рассказал журналист.Но сейчас больше надо опасаться не дронов, а дальнобойных ракет ATACMS. США не только предоставили их Киеву в новом пакете военной помощи, но и привозили втихаря без всякого объявления, отметил эксперт.Противник копит силы для серьезных ударов, способных нанести большой ущерб логистике российских военных. Поэтому ВСУ в этом необходимо опережать, добавил он.При этом полностью эти объекты уничтожать не надо. Нужно их постоянно повреждать – это даже лучше, чем сразу уничтожить. Потому что когда Россия туда вернется, все это надо будет восстанавливать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, великобритания, сша, олег измайлов, мост, аэс, ракетный удар, atacms, дроны, бпла, ракеты, сво, вс рф, вооружение
Новости, Россия, Великобритания, США, Олег Измайлов, мост, АЭС, ракетный удар, ATACMS, дроны, БПЛА, ракеты, СВО, ВС РФ, вооружение

Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям

07:10 30.04.2024 (обновлено: 08:13 30.04.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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Враг копит силы для мощных ударов, способных нанести большой ущерб логистике ВС РФ. Поэтому российским военным необходимо опережать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Чем длиннее логистика, тем больше она может подвергаться ударам украинских FPV-дронов, это совсем не надуманная проблема. У ВСУ много различных беспилотников, одна только Великобритания поставляет их в огромном количестве, рассказал журналист.
Но сейчас больше надо опасаться не дронов, а дальнобойных ракет ATACMS. США не только предоставили их Киеву в новом пакете военной помощи, но и привозили втихаря без всякого объявления, отметил эксперт.
Противник копит силы для серьезных ударов, способных нанести большой ущерб логистике российских военных. Поэтому ВСУ в этом необходимо опережать, добавил он.
"Надо поднимать ставки. Все мы ждем навязших в зубах ударов по мостам через Днепр, железнодорожным станциям и электросетям, которые ведут от украинских АЭС к промышленным центрам, до сих пор позволяющим противнику производить и ремонтировать свое вооружение", - подчеркнул Измайлов.
При этом полностью эти объекты уничтожать не надо. Нужно их постоянно повреждать – это даже лучше, чем сразу уничтожить. Потому что когда Россия туда вернется, все это надо будет восстанавливать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
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