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Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям

Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям - 30.04.2024 Украина.ру

Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям

Враг копит силы для мощных ударов, способных нанести большой ущерб логистике ВС РФ. Поэтому российским военным необходимо опережать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-30T07:10

2024-04-30T07:10

2024-04-30T08:13

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Чем длиннее логистика, тем больше она может подвергаться ударам украинских FPV-дронов, это совсем не надуманная проблема. У ВСУ много различных беспилотников, одна только Великобритания поставляет их в огромном количестве, рассказал журналист.Но сейчас больше надо опасаться не дронов, а дальнобойных ракет ATACMS. США не только предоставили их Киеву в новом пакете военной помощи, но и привозили втихаря без всякого объявления, отметил эксперт.Противник копит силы для серьезных ударов, способных нанести большой ущерб логистике российских военных. Поэтому ВСУ в этом необходимо опережать, добавил он.При этом полностью эти объекты уничтожать не надо. Нужно их постоянно повреждать – это даже лучше, чем сразу уничтожить. Потому что когда Россия туда вернется, все это надо будет восстанавливать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240429/1054745409.html

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новости, россия, великобритания, сша, олег измайлов, мост, аэс, ракетный удар, atacms, дроны, бпла, ракеты, сво, вс рф, вооружение