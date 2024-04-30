Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям
07:10 30.04.2024 (обновлено: 08:13 30.04.2024)
Враг копит силы для мощных ударов, способных нанести большой ущерб логистике ВС РФ. Поэтому российским военным необходимо опережать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Чем длиннее логистика, тем больше она может подвергаться ударам украинских FPV-дронов, это совсем не надуманная проблема. У ВСУ много различных беспилотников, одна только Великобритания поставляет их в огромном количестве, рассказал журналист.
Но сейчас больше надо опасаться не дронов, а дальнобойных ракет ATACMS. США не только предоставили их Киеву в новом пакете военной помощи, но и привозили втихаря без всякого объявления, отметил эксперт.
Противник копит силы для серьезных ударов, способных нанести большой ущерб логистике российских военных. Поэтому ВСУ в этом необходимо опережать, добавил он.
"Надо поднимать ставки. Все мы ждем навязших в зубах ударов по мостам через Днепр, железнодорожным станциям и электросетям, которые ведут от украинских АЭС к промышленным центрам, до сих пор позволяющим противнику производить и ремонтировать свое вооружение", - подчеркнул Измайлов.
При этом полностью эти объекты уничтожать не надо. Нужно их постоянно повреждать – это даже лучше, чем сразу уничтожить. Потому что когда Россия туда вернется, все это надо будет восстанавливать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
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