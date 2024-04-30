https://ukraina.ru/20240430/1054819044.html
ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые
ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые - 30.04.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые
Двое мирных жителей ранены в селе Козино Рыльского района Курской области. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
2024-04-30T12:50
2024-04-30T12:50
2024-04-30T12:50
новости
курская область
белгородская область
роман старовойт
вячеслав гладков
игорь терехов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0d/1054493801_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_d86163b0b0b03d9adfd59e3dfee40f69.jpg
"В результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. Подомовой обход продолжается. Обязательно окажем помощь собственникам повреждённого имущества. В сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка", — написал он.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщает об обстреле села Муром Шебекинского городского округа, пострадавших и погибших нет.Об одном погибшем и шести раненых сообщил во вторник мэр Харькова Игорь Терехов.
https://ukraina.ru/20240430/1054816427.html
курская область
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0d/1054493801_270:0:1231:721_1920x0_80_0_0_db2549a4f77c719eeeb9831f02575c04.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, белгородская область, роман старовойт, вячеслав гладков, игорь терехов, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Белгородская область, Роман Старовойт, Вячеслав Гладков, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые
Двое мирных жителей ранены в селе Козино Рыльского района Курской области. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт