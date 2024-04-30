https://ukraina.ru/20240430/1054819044.html

ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые

ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые - 30.04.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые

Двое мирных жителей ранены в селе Козино Рыльского района Курской области. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт

2024-04-30T12:50

2024-04-30T12:50

2024-04-30T12:50

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"В результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. Подомовой обход продолжается. Обязательно окажем помощь собственникам повреждённого имущества. В сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка", — написал он.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщает об обстреле села Муром Шебекинского городского округа, пострадавших и погибших нет.Об одном погибшем и шести раненых сообщил во вторник мэр Харькова Игорь Терехов.

https://ukraina.ru/20240430/1054816427.html

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новости, курская область, белгородская область, роман старовойт, вячеслав гладков, игорь терехов, вооруженные силы украины