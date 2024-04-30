ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые - 30.04.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые
ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые - 30.04.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые
Двое мирных жителей ранены в селе Козино Рыльского района Курской области. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
2024-04-30T12:50
2024-04-30T12:50
новости
курская область
белгородская область
роман старовойт
вячеслав гладков
игорь терехов
вооруженные силы украины
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"В результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. Подомовой обход продолжается. Обязательно окажем помощь собственникам повреждённого имущества. В сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка", — написал он.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщает об обстреле села Муром Шебекинского городского округа, пострадавших и погибших нет.Об одном погибшем и шести раненых сообщил во вторник мэр Харькова Игорь Терехов.
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новости, курская область, белгородская область, роман старовойт, вячеслав гладков, игорь терехов, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Белгородская область, Роман Старовойт, Вячеслав Гладков, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли Курскую область, есть раненые

12:50 30.04.2024
 
© Балицкий Евгений телеграм-канал
© Балицкий Евгений телеграм-канал
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Двое мирных жителей ранены в селе Козино Рыльского района Курской области. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
"В результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. Подомовой обход продолжается. Обязательно окажем помощь собственникам повреждённого имущества. В сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка", — написал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщает об обстреле села Муром Шебекинского городского округа, пострадавших и погибших нет.
замок Кивалова в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
10:00
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Об одном погибшем и шести раненых сообщил во вторник мэр Харькова Игорь Терехов.
 
НовостиКурская областьБелгородская областьРоман СтаровойтВячеслав ГладковИгорь ТереховВооруженные силы Украины
 
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