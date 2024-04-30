https://ukraina.ru/20240430/1054816427.html

Удар по Крыму, трагедия в Одессе. Главное на Украине на утро 30 апреля

Удар по Крыму, трагедия в Одессе. Главное на Украине на утро 30 апреля - 30.04.2024 Украина.ру

Удар по Крыму, трагедия в Одессе. Главное на Украине на утро 30 апреля

Из-за работы украинской ПВО в Одессе погибли люди. Украинские военные применили переданные США дальнобойные ATACMS для удара по Крыму

2024-04-30T10:00

2024-04-30T10:00

2024-04-30T10:00

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Утром 30 апреля глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о росте жертв в Одессе."К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 лиц. В больнице умер мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким... В медучреждениях продолжюат лечение 23 пострадавших. В тяжёлом состоянии 8 человек, из них 4 — в крайне тяжком, в частности и четырёхлетняя девочка. Наши врачи пытаются делать всё возможное", - заявил Кипер.Таким образом, он обвинил в произошедшем Россию.Однако, судя по фотографиям поражающих элементов, которые распространяются в соцсетях, люди пострадали от действий украинской ПВО. На фото — металлические кубики.Кроме того, спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал о шрапнели, которую нашли на месте взрыва."Можно констатировать, что было использовано ракетное вооружение тип которого сейчас устанавливается. Должно установить соответствующая экспертиза тип вооружения, но могу лишь констатировать, что на стенах около поражённого объекта наблюдается дырки от шрапнели. Т.е. скорее всего, это боеприпас, который предназначен для уничтожения живой силы, рассчитан он для ведения боевых действий, а, конечно, не для ударов по гражданской инфраструктуре и по мирным жителям, например, Одесчины", - заявил Плетенчук.Эти слова, а также фото поражающих элементов позволили экспертам установить, что жертвы среди мирных жителей Одессы были вызваны ракетой ЗРК "Бук"."Хотя про криворукое украинское ПВО в городах уже порой неудобно писать, настолько это часто происходит, но тут нельзя пройти мимо. Эти гении, не умеющие в матчасть, математику и логику, выдали себя с потрохами. Во первых, заявления о шрапнели. Во вторых фото самой шрапнели. И фото горящего "замка", но целого.. А теперь выдохнем, и смотрим, объем разрушений ЖБ конструкций домов, при попадании Искандера либо полутонной БЧ. Вспоминаем, что у Искандера нет шрапнельной БЧ, только фугасная, проникающая, и кассетная. Затем гуглим "поражающие элементы ЗРК Бук". Сравниваем. И напоминаем украинским военным, что тяжёлые ЗРК размещать в городской черте, это значит прикрываться живым щитом. Одесситам (кто верит телемарофону), мои соболезнования, и рекомендация включить мозги, чтоб осознать кто ваш враг на самом деле, на чьих руках кровь мирных жителей", - указал инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Ранее, 29 апреля, стало известно о взрыве и повреждения так называемого "замка Гарри Поттера" или "замка Кивалова" в Одессе — Дворца молодёжи Одесской юридической академии.В апреле 2012 года Одесский городской совет передал в аренду частному Международному гуманитарному университету 6 земельных участков общей площадью 2,7 га земли на морском побережье в Одессе — на 8-й станции Фонтана. Именно на части этой территории появилось помпезное строение, которое и прозвали "замком Кивалова" или "замком Гарри Поттера".Официально строение предназначалось для принятия официальных делегаций Международного гуманитарного университета. При этом СМИ подозревали, что на самом деле здание используется как резиденция видного "регионала" Сергея Кивалова, который был ректором, а также президентом Международного гуманитарного университета. В 2015 году в замок ворвались активисты "Автомайдана". Они сняли помпезную обстановку внутри резиденции. Среди прочего там висел портрет Кивалова в мундире с орденами. Сам Кивалов заявил, что временно квартировал в Дворце молодёжи, пока у него дома делали ремонт."Я делал ремонт у себя в квартире, завершил его. Там еще коробки стоят с вещами, с костюмами. Завершается ремонт, и через неделю я еду туда", - рассказал он.Журналистам удалось выяснить, что университет получил льготы на аренду земли у моря: он платил в 2012, 2014, а также в 2016-2019 годах за неё по 1 грн. в год (около 2,5 руб. - Ред.). И это при том, что по самым скромным подсчётам стоимость аренды должна была быть в 700 тыс. раз выше.На момент взрыва 29 апреля здание находилось в ведении Одесской юридической академии, президентом которой, как и президентом Международного государственного университета, является Кивалов.Как сообщили СМИ, сам Кивалов получил ранение правого бедра и был госпитализирован с венозным кровотечением. Также сообщалось о гибели проректора по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности Международного государственного университета Бориса Васильева.Удар по КрымуВ ночь на 30 апреля лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по Крыму."Об атаке нацистов на Крым. Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым. Бандеровцы предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному полуострову. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Он попросил читателей не снимать и не выкладывать работу систем ПВО России."Перед этим на полуострове объявили тревогу и перекрыли Крымский мост. Сейчас движение по мосту возобновлено. Слава Богу и ПВО России!" - подытожил Рогов.Ранее неоднократно сообщалось, что Украина в ближайшее время предпримет попытку атаковать Крымский мост.Так, в середине апреля британский таблоид The Sun сообщал, что Вооружённые силы Украины попытаются атаковать Крымский мост в середине июля. По данным издания, Украина планирует задействовать в атаке от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и их французский аналог SCALP.Кроме того, для удара по дорожному полотну моста ВСУ могут использовать истребители F-16, а для подрыва опор моста — морские ударные беспилотники.До этого — в начале апреля — британское издание The Guardian cо ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины сообщило, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.Позднее, 27 апреля, посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X заметку с намёком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты ATACMS."Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, ещё есть время", - подписал Линкявичюс фото.Также ряд источников сообщал, что для атаки на мост Украина может применить комбинированный удар Storm Shadow и ATACMS.

https://ukraina.ru/20240429/1054813208.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, одесса, крым, украина