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Почему США проигрывают по всем направлениям, кто покинет ОДКБ и что назревает в Казахстане – Мендкович

Почему США проигрывают по всем направлениям, кто покинет ОДКБ и что назревает в Казахстане – Мендкович - 30.04.2024 Украина.ру

Почему США проигрывают по всем направлениям, кто покинет ОДКБ и что назревает в Казахстане – Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, какое отношение имеют США к массовым атакам украинских... Украина.ру, 30.04.2024

2024-04-30T12:26

2024-04-30T12:26

2024-04-30T12:26

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, какое отношение имеют США к массовым атакам украинских беспилотников по российским НПЗ, а также прокомментировал политическую ситуацию в Казахстане и вероятность переформатирования ОДКБ: 00:27 - о массовой атаке на российские НПЗ со стороны Украины; 04:25 - объединённый билль: почему Израилю досталось меньше, чем Украине? 09:19 - об ускорении наступления ВС РФ на фронте и стратегии США; 12:42 - о переформатировании ОДКБ; 17:04 - о вероятности повторения кантара-2022 в Казахстане. *В интервью упоминается движение "Талибан", запрещённое в России как террористическое

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