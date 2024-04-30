Почему США проигрывают по всем направлениям, кто покинет ОДКБ и что назревает в Казахстане – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, какое отношение имеют США к массовым атакам украинских беспилотников по российским НПЗ, а также прокомментировал политическую ситуацию в Казахстане и вероятность переформатирования ОДКБ:
00:27 - о массовой атаке на российские НПЗ со стороны Украины;
04:25 - объединённый билль: почему Израилю досталось меньше, чем Украине?
09:19 - об ускорении наступления ВС РФ на фронте и стратегии США;
12:42 - о переформатировании ОДКБ;
17:04 - о вероятности повторения кантара-2022 в Казахстане.
*В интервью упоминается движение "Талибан", запрещённое в России как террористическое
00:27 - о массовой атаке на российские НПЗ со стороны Украины;
04:25 - объединённый билль: почему Израилю досталось меньше, чем Украине?
09:19 - об ускорении наступления ВС РФ на фронте и стратегии США;
12:42 - о переформатировании ОДКБ;
17:04 - о вероятности повторения кантара-2022 в Казахстане.
*В интервью упоминается движение "Талибан", запрещённое в России как террористическое