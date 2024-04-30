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Прямой выход на Кураховку: эксперт объяснил, как ВС РФ нанесли хитрый удар по Очеретино и Красногоровке

Прямой выход на Кураховку: эксперт объяснил, как ВС РФ нанесли хитрый удар по Очеретино и Красногоровке - 30.04.2024 Украина.ру

Прямой выход на Кураховку: эксперт объяснил, как ВС РФ нанесли хитрый удар по Очеретино и Красногоровке

Вопреки ожиданиям ВСУ, российские военные нанесли удар в районе Очеретино и Красногоровки. Это было логичное и правильное решение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-30T05:10

2024-04-30T05:10

2024-04-30T05:10

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Сейчас важные события на фронте происходят в районе города Красногоровка. Там идет решающий штурм завода огнеупорного кирпича, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону, рассказал журналист.Контроль над Красногоровкой откроет для ВС РФ прямой выход на Кураховку, откуда ВСУ до сих пор обстреливают Донецк. Взятие Кураховки позволит сделать столицу ДНР более безопасной, добавил эксперт.В Бердычах и Семеновке ВС РФ столкнулись с классическим случаем "нехватки рук" на фоне того, что остатки украинского гарнизона пытаются там держаться из последних сил. Такова общая задача противника во всех укрепрайонах от Авдеевки до Красногоровки, подчеркнул Измайлов."Кстати, враг ожидал массированного удара наших войск именно на их направлении. А в это время мы, вопреки их ожиданиям, нанесли удар в районе Очеретино и Красногоровки. Это логичное и правильное решение", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html

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