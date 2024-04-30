https://ukraina.ru/20240430/1054699466.html
"До освоения активов ещё далеко": Вайнер раскрыл схему США с использованием российских активов
"До освоения активов ещё далеко": Вайнер раскрыл схему США с использованием российских активов - 30.04.2024 Украина.ру
"До освоения активов ещё далеко": Вайнер раскрыл схему США с использованием российских активов
Одобренный Сенатом законопроект о передачи российских замороженных активов Украине может означать выпуск ценных бумаг или акций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-04-30T10:43
2024-04-30T10:43
2024-04-30T10:43
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Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. "Российские активы никто трогать не будет. Они будут существовать как финансовые гаранты, под которые американский Минфин в лучшем случае может выпустить акции или ценные бумаги. А сами активы останутся", - пояснил американист Вайнер. Он подчеркнул, что до освоения Западом российских активов еще далеко.Вайнер привел пример для более простого понимания задуманной Западом схемы. "Например, вы покупаете дом и под него делаете первый взнос в 20%. Примерно такая же смеха с российскими резервами планируется", пояснил он.Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
https://ukraina.ru/20240421/1054629862.html
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новости, украина, сша, запад, грег вайнер, минфин, активы, замороженные активы, россия, помощь, финансовая помощь
Новости, Украина, США, Запад, Грег Вайнер, Минфин, активы, замороженные активы, Россия, помощь, финансовая помощь
"До освоения активов ещё далеко": Вайнер раскрыл схему США с использованием российских активов
Одобренный Сенатом законопроект о передачи российских замороженных активов Украине может означать выпуск ценных бумаг или акций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер