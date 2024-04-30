Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов оценил успехи российских военных в рамках СВО, объяснил, к чему это приведёт в скором времени и назвал главные направления наступательных действий ВС РФ.
00:28 – тактические и стратегические успехи на фронте: как количество переходит в качество;
09:34 – об ударах по украинским тылам, узловым железнодорожным станциям и мостам;
14:01 – о проблемах с логистикой в случае масштабного наступления ВС РФ;
18:04 – какие технические вопросы нужно решить российской армии?
24:04 – о возможном штурме или окружении Харькова, сопутствующих потерях и ущербе;
00:28 – тактические и стратегические успехи на фронте: как количество переходит в качество;
09:34 – об ударах по украинским тылам, узловым железнодорожным станциям и мостам;
14:01 – о проблемах с логистикой в случае масштабного наступления ВС РФ;
18:04 – какие технические вопросы нужно решить российской армии?
24:04 – о возможном штурме или окружении Харькова, сопутствующих потерях и ущербе;