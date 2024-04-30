https://ukraina.ru/20240430/1054815484.html

Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов

Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов - 30.04.2024 Украина.ру

Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов оценил успехи российских военных в рамках СВО, объяснил, к чему это приведёт в скором времени и... Украина.ру, 30.04.2024

2024-04-30T09:43

2024-04-30T09:43

2024-04-30T09:43

видео

алексей анпилогов

россия

харьков

всу

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов оценил успехи российских военных в рамках СВО, объяснил, к чему это приведёт в скором времени и назвал главные направления наступательных действий ВС РФ. 00:28 – тактические и стратегические успехи на фронте: как количество переходит в качество;09:34 – об ударах по украинским тылам, узловым железнодорожным станциям и мостам;14:01 – о проблемах с логистикой в случае масштабного наступления ВС РФ;18:04 – какие технические вопросы нужно решить российской армии? 24:04 – о возможном штурме или окружении Харькова, сопутствующих потерях и ущербе;

россия

харьков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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