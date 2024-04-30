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В Киеве сносят памятник в честь Переяславской Рады

В Киеве сносят памятник в честь Переяславской Рады - 30.04.2024 Украина.ру

В Киеве сносят памятник в честь Переяславской Рады

Коммунальные службы Киева начали демонтаж скульптурной композиции в честь Переяславской Рады под Аркой Дружбы народов (переименована в "Арку свободы украинского народа"), сообщает 30 апреля телеграм-канал "Реальний Київ.Україна"

2024-04-30T11:24

2024-04-30T11:24

2024-04-30T11:24

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богдан хмельницкий

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По информации украинских журналистов, демонтаж может продлиться несколько суток из-за массивности конструкции, которая состоит из 20 элементов, весом около 6000 — 7000 тонн.Хранить памятник планируют в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины признало киевскую Арку Дружбы Народов объектом, который не подлежит внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины."Этим решением монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован", - прокомментировали в министерстве свое решение журналистам "Украинской правды".Сноса Арки давно уже добивался Украинский институт национальной памяти (УИНП). Ранее, в 2022, был демонтирована бронзовая скульптура двух рабочих – русского и украинца, входившая в скульптурную композицию вместе с Аркой и сценой Переяславской Рады.Скульпторы Александр Скобликов и Сергей Миргородский – авторы композиции, известной во всем мире, как один из символов Киева, отреклись от своего творения.

https://ukraina.ru/20240427/1054776605.html

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новости, киев, украина, памятник, богдан хмельницкий