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"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент

"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент - 30.04.2024 Украина.ру

"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент

В Приморском крае арестован местный житель, собиравший данные для Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины, сообщает 30 апреля РИА Новости, ссылаясь на источник в УФСБ России по Приморскому краю

2024-04-30T09:33

2024-04-30T09:33

2024-04-30T09:33

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Задержанный имел контакт с представителем украинской организации, которая признана террористической в РФ, уточнил собеседника РИА Новости."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — цитирует его издание.Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, гур моу, украина, шпионы