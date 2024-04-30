"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент - 30.04.2024 Украина.ру
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"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент
"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент - 30.04.2024 Украина.ру
"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент
В Приморском крае арестован местный житель, собиравший данные для Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины, сообщает 30 апреля РИА Новости, ссылаясь на источник в УФСБ России по Приморскому краю
2024-04-30T09:33
2024-04-30T09:33
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Задержанный имел контакт с представителем украинской организации, которая признана террористической в РФ, уточнил собеседника РИА Новости."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — цитирует его издание.Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".
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новости, фсб, гур моу, украина, шпионы
Новости, ФСБ, ГУР МОУ, Украина, шпионы

"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент

09:33 30.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Приморском крае арестован местный житель, собиравший данные для Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины, сообщает 30 апреля РИА Новости, ссылаясь на источник в УФСБ России по Приморскому краю
Задержанный имел контакт с представителем украинской организации, которая признана террористической в РФ, уточнил собеседника РИА Новости.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — цитирует его издание.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".
 
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