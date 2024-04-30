"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент
В Приморском крае арестован местный житель, собиравший данные для Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины, сообщает 30 апреля РИА Новости, ссылаясь на источник в УФСБ России по Приморскому краю
Задержанный имел контакт с представителем украинской организации, которая признана террористической в РФ, уточнил собеседника РИА Новости.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации... Обвиняемый задержан, находится под стражей", — цитирует его издание.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".