https://ukraina.ru/20240430/1054818917.html
Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху
Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху - 30.04.2024 Украина.ру
Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху
Епископ Фотий, руководитель Запорожской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал жителей города отказаться от посещения храма в пасхальную ночь. Его обращение опубликовала Областная военно-гражданская администрация
2024-04-30T12:40
2024-04-30T12:40
2024-04-30T12:40
новости
пцу
запорожье
пасха
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102847/43/1028474300_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d8c75dd8e0908e0b3b890e531ad6661.jpg
Епископ объясняет свой призыв соображениями безопасности, по его словам, быть дома — сохранить жизни и здоровье.При этом в Рождество, перенесенное ПЦУ на 25 января по европейской традиции, раскольники никого не призывали оставаться дома, как и на католическую Пасху, прошедшую в апреле."А если я потерял из-за войны родных, и самые родные для меня теперь только в храме?", — написал один из комментаторов."Так действительно, сколько одиноких людей, для которых община и есть родня. Встречать величайший праздник в одиночестве — ужасно.""Быстрее всего, что эти самозванцы в камилавках, с лицами, измождёнными суровым барбершопом и непрестанной молитвой на youtube, знают храмовый человеко-ресурс собственных "прихожан" "захожан".Когда театральная труппа — дно, и спектакль на любителя, то, дабы не позориться, выступают на маленьких площадках", — пишут другие комментаторы.
https://ukraina.ru/20240403/1054291627.html
запорожье
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102847/43/1028474300_12:0:1280:951_1920x0_80_0_0_13a040c65f377a861b5a91e84421bf80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пцу, запорожье, пасха, украина
Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху
Епископ Фотий, руководитель Запорожской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал жителей города отказаться от посещения храма в пасхальную ночь. Его обращение опубликовала Областная военно-гражданская администрация
Епископ объясняет свой призыв соображениями безопасности, по его словам, быть дома — сохранить жизни и здоровье.
При этом в Рождество, перенесенное ПЦУ на 25 января по европейской традиции, раскольники никого не призывали оставаться дома, как и на католическую Пасху, прошедшую в апреле.
"А если я потерял из-за войны родных, и самые родные для меня теперь только в храме?", — написал один из комментаторов.
"Так действительно, сколько одиноких людей, для которых община и есть родня. Встречать величайший праздник в одиночестве — ужасно."
"Быстрее всего, что эти самозванцы в камилавках, с лицами, измождёнными суровым барбершопом и непрестанной молитвой на youtube, знают храмовый человеко-ресурс собственных "прихожан" "захожан".
Когда театральная труппа — дно, и спектакль на любителя, то, дабы не позориться, выступают на маленьких площадках", — пишут другие комментаторы.