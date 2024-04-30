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Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху

Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху - 30.04.2024 Украина.ру

Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху

Епископ Фотий, руководитель Запорожской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал жителей города отказаться от посещения храма в пасхальную ночь. Его обращение опубликовала Областная военно-гражданская администрация

2024-04-30T12:40

2024-04-30T12:40

2024-04-30T12:40

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Епископ объясняет свой призыв соображениями безопасности, по его словам, быть дома — сохранить жизни и здоровье.При этом в Рождество, перенесенное ПЦУ на 25 января по европейской традиции, раскольники никого не призывали оставаться дома, как и на католическую Пасху, прошедшую в апреле."А если я потерял из-за войны родных, и самые родные для меня теперь только в храме?", — написал один из комментаторов."Так действительно, сколько одиноких людей, для которых община и есть родня. Встречать величайший праздник в одиночестве — ужасно.""Быстрее всего, что эти самозванцы в камилавках, с лицами, измождёнными суровым барбершопом и непрестанной молитвой на youtube, знают храмовый человеко-ресурс собственных "прихожан" "захожан".Когда театральная труппа — дно, и спектакль на любителя, то, дабы не позориться, выступают на маленьких площадках", — пишут другие комментаторы.

https://ukraina.ru/20240403/1054291627.html

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новости, пцу, запорожье, пасха, украина