Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху - 30.04.2024 Украина.ру
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Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху
Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху - 30.04.2024 Украина.ру
Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху
Епископ Фотий, руководитель Запорожской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал жителей города отказаться от посещения храма в пасхальную ночь. Его обращение опубликовала Областная военно-гражданская администрация
2024-04-30T12:40
2024-04-30T12:40
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Епископ объясняет свой призыв соображениями безопасности, по его словам, быть дома — сохранить жизни и здоровье.При этом в Рождество, перенесенное ПЦУ на 25 января по европейской традиции, раскольники никого не призывали оставаться дома, как и на католическую Пасху, прошедшую в апреле."А если я потерял из-за войны родных, и самые родные для меня теперь только в храме?", — написал один из комментаторов."Так действительно, сколько одиноких людей, для которых община и есть родня. Встречать величайший праздник в одиночестве — ужасно.""Быстрее всего, что эти самозванцы в камилавках, с лицами, измождёнными суровым барбершопом и непрестанной молитвой на youtube, знают храмовый человеко-ресурс собственных "прихожан" "захожан".Когда театральная труппа — дно, и спектакль на любителя, то, дабы не позориться, выступают на маленьких площадках", — пишут другие комментаторы.
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новости, пцу, запорожье, пасха, украина
Новости, ПЦУ, Запорожье, Пасха, Украина

Раскольники призывают жителей Запорожья бойкотировать Пасху

12:40 30.04.2024
 
© president.gov.uaЕпифаний Варфоломей Томос
Епифаний Варфоломей Томос
© president.gov.ua
Читать в
Епископ Фотий, руководитель Запорожской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал жителей города отказаться от посещения храма в пасхальную ночь. Его обращение опубликовала Областная военно-гражданская администрация
Епископ объясняет свой призыв соображениями безопасности, по его словам, быть дома — сохранить жизни и здоровье.
При этом в Рождество, перенесенное ПЦУ на 25 января по европейской традиции, раскольники никого не призывали оставаться дома, как и на католическую Пасху, прошедшую в апреле.
"А если я потерял из-за войны родных, и самые родные для меня теперь только в храме?", — написал один из комментаторов.
3 апреля, 23:23
Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУПереход религиозной общины из Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) признали законным. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны, пишет "Украинская правда", ссылаясь на адвокатов, представлявших ПЦУ в суде
"Так действительно, сколько одиноких людей, для которых община и есть родня. Встречать величайший праздник в одиночестве — ужасно."
"Быстрее всего, что эти самозванцы в камилавках, с лицами, измождёнными суровым барбершопом и непрестанной молитвой на youtube, знают храмовый человеко-ресурс собственных "прихожан" "захожан".
Когда театральная труппа — дно, и спектакль на любителя, то, дабы не позориться, выступают на маленьких площадках", — пишут другие комментаторы.
 
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