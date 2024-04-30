Эксперт рассказал, кто пострадает от запрета на импорт российского СПГ - 30.04.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, кто пострадает от запрета на импорт российского СПГ
Эксперт рассказал, кто пострадает от запрета на импорт российского СПГ - 30.04.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, кто пострадает от запрета на импорт российского СПГ
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал намерение ЕС включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало спецоперации на Украине
2024-04-30T12:00
2024-04-30T12:00
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Он отметил, что российский СПГ сейчас активно поступает в Европу, в частности во Францию и другие страны.По его словам, остальные источники — это газ, уголь, углеводороды, но никак не ветер, не солнце."Прерывание еще одного канала поставок из России— это устойчивый рост цен на энергоносители и увеличение себестоимости продукции", - указал Камкин.Полный текст интервью Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону читайте на сайте Украина.ру.
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спг, новости, европа, россия, украина, ес
СПГ, Новости, Европа, Россия, Украина, ЕС

Эксперт рассказал, кто пострадает от запрета на импорт российского СПГ

12:00 30.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство завода по производству сжиженного газа "Ямал СПГ"
Строительство завода по производству сжиженного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал намерение ЕС включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало спецоперации на Украине
Он отметил, что российский СПГ сейчас активно поступает в Европу, в частности во Францию и другие страны.
"Если решение об отказе от СПГ будет принято, то это будет один из последних гвоздей в крышку гроба европейской экономики. Только за последнюю неделю цены на газ в Европе снова подскочили процентов на 30. Это делает экономику Европы неконкурентоспособной. Все разговоры о зеленой энергетике — это в лучшем случае визионерство. Например, по данным на 2021 год, только 4% приходилось на долю вклада зеленой энергетики в германскую промышленность", - сказал он.
По его словам, остальные источники — это газ, уголь, углеводороды, но никак не ветер, не солнце.
"Прерывание еще одного канала поставок из России— это устойчивый рост цен на энергоносители и увеличение себестоимости продукции", - указал Камкин.
Полный текст интервью Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону читайте на сайте Украина.ру.
 
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