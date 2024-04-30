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Эксперт рассказал, кто пострадает от запрета на импорт российского СПГ

Эксперт рассказал, кто пострадает от запрета на импорт российского СПГ - 30.04.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, кто пострадает от запрета на импорт российского СПГ

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал намерение ЕС включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало спецоперации на Украине

2024-04-30T12:00

2024-04-30T12:00

2024-04-30T12:00

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Он отметил, что российский СПГ сейчас активно поступает в Европу, в частности во Францию и другие страны.По его словам, остальные источники — это газ, уголь, углеводороды, но никак не ветер, не солнце."Прерывание еще одного канала поставок из России— это устойчивый рост цен на энергоносители и увеличение себестоимости продукции", - указал Камкин.Полный текст интервью Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону читайте на сайте Украина.ру.

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