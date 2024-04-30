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"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии

"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии - 30.04.2024 Украина.ру

"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии

Накануне вечером в соцсетях 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВСУ было опубликовано сообщение, что один из убитых в Германии украинцев — их сослуживец

2024-04-30T09:53

2024-04-30T09:53

2024-04-30T09:53

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Фамилию и имя погибшего военные не сообщают "по этическим причинам", сказано в публикации.Единственная известная информация — в 2023 году он был ранен под Белогоровкой, после чего проходил реабилитацию в Германии.Тела двух военнослужащих с колото-резаными ранами были обнаружены в Баварии, в городе Мурнау ам-Штафельзее 27 апреля.По подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России и германии. В баварской полиции заявили, что он и двое военных накануне вместе выпивали.

https://ukraina.ru/20240428/1054788805.html

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