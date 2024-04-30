"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии
Накануне вечером в соцсетях 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВСУ было опубликовано сообщение, что один из убитых в Германии украинцев — их сослуживец
Фамилию и имя погибшего военные не сообщают "по этическим причинам", сказано в публикации.
Единственная известная информация — в 2023 году он был ранен под Белогоровкой, после чего проходил реабилитацию в Германии.
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Тела двух военнослужащих с колото-резаными ранами были обнаружены в Баварии, в городе Мурнау ам-Штафельзее 27 апреля.
По подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России и германии. В баварской полиции заявили, что он и двое военных накануне вместе выпивали.