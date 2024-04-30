"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии - 30.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240430/1054815719.html
"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии
"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии - 30.04.2024 Украина.ру
"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии
Накануне вечером в соцсетях 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВСУ было опубликовано сообщение, что один из убитых в Германии украинцев — их сослуживец
2024-04-30T09:53
2024-04-30T09:53
всу
новости
германия
убийство
бавария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1e/1054815603_0:206:960:746_1920x0_80_0_0_08e251fa71dc5a23bb1bed302cb4260c.jpg.webp
Фамилию и имя погибшего военные не сообщают "по этическим причинам", сказано в публикации.Единственная известная информация — в 2023 году он был ранен под Белогоровкой, после чего проходил реабилитацию в Германии.Тела двух военнослужащих с колото-резаными ранами были обнаружены в Баварии, в городе Мурнау ам-Штафельзее 27 апреля.По подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России и германии. В баварской полиции заявили, что он и двое военных накануне вместе выпивали.
https://ukraina.ru/20240428/1054788805.html
германия
бавария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1e/1054815603_0:116:960:836_1920x0_80_0_0_e23206296e5b7221756b6d7689d061ce.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, новости, германия, убийство, бавария
ВСУ, Новости, Германия, убийство, Бавария

"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии

09:53 30.04.2024
 
Читать в
Накануне вечером в соцсетях 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВСУ было опубликовано сообщение, что один из убитых в Германии украинцев — их сослуживец
Фамилию и имя погибшего военные не сообщают "по этическим причинам", сказано в публикации.
Единственная известная информация — в 2023 году он был ранен под Белогоровкой, после чего проходил реабилитацию в Германии.
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 04:26
"Священный долг": политолог о том, зачем Варшава пытается рассорить Москву и Германию на радость ЛондонуВо всех мировых конфликтах Польша выбирает союз с морскими державами – США и Великобританией, чтобы сопротивляться взаимоотношениям России и Германии, между которых она находится, это – традиция польской геополитической мысли, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Тела двух военнослужащих с колото-резаными ранами были обнаружены в Баварии, в городе Мурнау ам-Штафельзее 27 апреля.
По подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России и германии. В баварской полиции заявили, что он и двое военных накануне вместе выпивали.
 
ВСУНовостиГерманияубийствоБавария
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24В Киеве сносят памятник в честь Переяславской Рады
11:05"Ну и Балканы!": военный эксперт назвал три сценария победы России над США
11:00Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов
10:43"До освоения активов ещё далеко": Вайнер раскрыл схему США с использованием российских активов
10:34В Харькове прогремели взрывы
10:25"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа
10:20Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе
10:14"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин
10:00Удар по Крыму, трагедия в Одессе. Главное на Украине на утро 30 апреля
09:58Хроника энергетической войны. Запад давит на Россию по нефти, Турция - по газу
09:53"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии
09:43Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
09:33"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент
09:25Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку
08:30Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем
08:05"Конь - хороший": судьба одного киевского памятника
07:50Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент
07:30Последний рубеж: эксперт о том, почему ВСУ так отчаянно вцепились за свои позиции на реке Волчья
07:20Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике
07:10Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям
Лента новостейМолния