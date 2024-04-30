https://ukraina.ru/20240430/1054819294.html

"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска

"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска - 30.04.2024 Украина.ру

"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска

Чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова опубликовала в своих соцсетях оскорбительные высказывания в адрес украинцев и жителей Днепропетровска (Днепра)

2024-04-30T12:59

2024-04-30T12:59

2024-04-30T13:59

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дубай

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Самые мягкие из публикаций Алейниковой:"Я скоро полечу в Дубай, буду там пить кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете продолжать сидеть в войне дальше и прятаться в подвалах. Вы не сможете повлиять ни на что, вы не можете сами сделать ничего, вы будете пустым местом";"А если я захочу, я полечу в Дубай, полечу на Миконос, я заработаю ещё больше денег, я куплю себе ещё одну Lamborghini или Jaguar, а вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он купил вам прокладки";"Вам от России еще прилетит, пока вы тут сало с колбасой жрете". Мать спортсменки — депутат Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии "Слуга народа" Дина Мифтахутдинова, также спортсментка, выигравшая в 1996 году серебряную медаль на Олимпиаде.Дина Мифтахутдинова в данный момент является руководительницей коммунального учреждения "Днепропетровская областная школа высшего спортивного мастерства", сообщает издание "СтранаUA”.Где сейчас находится Алсу Алейникова неизвестно, но одно из ее видео предположительно записано в центральном городском парке Днепропетровска (Днепра).

https://ukraina.ru/20231110/1050924742.html

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