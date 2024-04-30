"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска - 30.04.2024 Украина.ру
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"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска
"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска - 30.04.2024 Украина.ру
"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска
Чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова опубликовала в своих соцсетях оскорбительные высказывания в адрес украинцев и жителей Днепропетровска (Днепра)
2024-04-30T12:59
2024-04-30T13:59
новости
днепропетровск
дубай
слуга народа
спортсменка
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Самые мягкие из публикаций Алейниковой:"Я скоро полечу в Дубай, буду там пить кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете продолжать сидеть в войне дальше и прятаться в подвалах. Вы не сможете повлиять ни на что, вы не можете сами сделать ничего, вы будете пустым местом";"А если я захочу, я полечу в Дубай, полечу на Миконос, я заработаю ещё больше денег, я куплю себе ещё одну Lamborghini или Jaguar, а вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он купил вам прокладки";"Вам от России еще прилетит, пока вы тут сало с колбасой жрете". Мать спортсменки — депутат Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии "Слуга народа" Дина Мифтахутдинова, также спортсментка, выигравшая в 1996 году серебряную медаль на Олимпиаде.Дина Мифтахутдинова в данный момент является руководительницей коммунального учреждения "Днепропетровская областная школа высшего спортивного мастерства", сообщает издание "СтранаUA”.Где сейчас находится Алсу Алейникова неизвестно, но одно из ее видео предположительно записано в центральном городском парке Днепропетровска (Днепра).
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новости, днепропетровск, дубай, слуга народа, спортсменка
Новости, Днепропетровск, Дубай, Слуга народа, спортсменка

"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска

12:59 30.04.2024 (обновлено: 13:59 30.04.2024)
 
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Чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова опубликовала в своих соцсетях оскорбительные высказывания в адрес украинцев и жителей Днепропетровска (Днепра)
Самые мягкие из публикаций Алейниковой:
"Я скоро полечу в Дубай, буду там пить кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете продолжать сидеть в войне дальше и прятаться в подвалах. Вы не сможете повлиять ни на что, вы не можете сами сделать ничего, вы будете пустым местом";
"А если я захочу, я полечу в Дубай, полечу на Миконос, я заработаю ещё больше денег, я куплю себе ещё одну Lamborghini или Jaguar, а вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он купил вам прокладки";
"Вам от России еще прилетит, пока вы тут сало с колбасой жрете".
Мать спортсменки — депутат Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии "Слуга народа" Дина Мифтахутдинова, также спортсментка, выигравшая в 1996 году серебряную медаль на Олимпиаде.
10 ноября 2023, 16:10
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Дина Мифтахутдинова в данный момент является руководительницей коммунального учреждения "Днепропетровская областная школа высшего спортивного мастерства", сообщает издание "СтранаUA”.
Где сейчас находится Алсу Алейникова неизвестно, но одно из ее видео предположительно записано в центральном городском парке Днепропетровска (Днепра).
 
НовостиДнепропетровскДубайСлуга народаспортсменка
 
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12:59"Я полечу в Дубай, а вы сидите в подвалах": чемпионка и дочь депутата оскорбила жителей Днепропетровска
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