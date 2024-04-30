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"Ну и Балканы!": военный эксперт назвал три сценария победы России над США

"Ну и Балканы!": военный эксперт назвал три сценария победы России над США - 30.04.2024 Украина.ру

"Ну и Балканы!": военный эксперт назвал три сценария победы России над США

Россия воюет не с Украиной, а с Соединенными Штатами Америки, а США можно победить всего тремя способами, рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-04-30T11:05

2024-04-30T11:05

2024-04-30T11:06

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Три способа, по мнению Крапивника, такие:1) ядерный удар, что означает уничтожение всего человечества;2) смена элит в самих США, во что эксперт не верит;3) "Балканизация" Америки, то есть ее раздел по югославскому сценарию."Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Это не так. В ней много разрывов. Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и городках. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов. И коренное население считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все эти 150 лет после окончания гражданской войны.Гавайи вообще не хотели бы частью Америки. Американцы свергли их королеву Лилиуокалани и аннексировали эти острова.Есть юго-западные штаты. Это вообще мексиканские территории. Мексика хочет вернуть их себе. Мексиканцы учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte", — рассказал эксперт.Также отдельно он назвал мормонов, у которых было свое теократическое государство, и Калифорнию, которая, по мнению Крапивника, могла бы успешно существовать, имея самостоятельность.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру.

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