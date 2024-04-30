https://ukraina.ru/20240430/1054818427.html

Госдеп США как инструмент Кремля. Почему украинские чиновники вступились за телемарафон

Госдеп США как инструмент Кремля. Почему украинские чиновники вступились за телемарафон - 30.04.2024 Украина.ру

Госдеп США как инструмент Кремля. Почему украинские чиновники вступились за телемарафон

В понедельник 29 апреля ряд украинских политиков выступили в защиту телемарафона, который ранее раскритиковали в Вашингтоне за нарушение свободы слова и прав человека

2024-04-30T12:16

2024-04-30T12:16

2024-04-30T12:16

сша

вашингтон

кремль

сергей лещенко

денис шмыгаль

максим бужанский

вооруженные силы украины

офис президента

слуга народа

эксклюзив

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В понедельник 29 апреля ряд украинских политиков выступил в защиту телемарафона, который ранее раскритиковали в Вашингтоне за нарушение свободы слова и прав человека."Правительство запрещало, блокировало или налагало санкции на СМИ и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или высказывали позицию, которая, по мнению властей, подрывала суверенитет", - говорится в свежем отчете Госдепа США относительно прав и свобод на подконтрольной Украине. В отчете также отмечается, что Украина ввела беспрецедентный уровень контроля медиа.В ответ советник Офиса президента и бывший организатор Майдана Сергей Лещенко заявил о вероятности наступления хаоса без телемарафона, на котором украинские пропагандисты по всем новостным телеканалам транслируют официальную позицию властей, не допуская инакомыслия в эфире. "Если его не будет, то произойдет медиахаос", - считает Сергей Лещенко. Хаосом он, похоже, считает присутствие более чем одной точки зрения на украинских телеканалах или хотя бы снижение градуса русофобии.Сам Лещенко периодически появляется в ночных клубах, где веселится на камеру, подрабатывает диджеем, а затем призывает мобилизовать больше украинцев. Кроме того, по мнению Лещенко, попытки дискредитировать марафон "Единые новости" — это якобы "часть информационной войны РФ". Получается, что РФ ведет свою информационную войну руками Госдепа США. Ранее украинские чиновники заявляли, что информация о коррупции тоже является частью информационной кампании РФ, хотя за коррупцию их критиковали именно западные институты.На прошлой неделе глава украинского правительства Денис Шмыгаль тоже отреагировал на отчет Госдепа. "Телемарафон был, есть и будет", - заявил Шмыгаль, давая понять, что Киев не намерен принимать во внимание отчеты из Вашингтона. Ранее Шмыгаль назвал "нецелесообразной" передачу ВСУ средств, заложенных на финансирование телемарафона.Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский согласен с тем, что телемарафон отрезал политическую дискуссию в стране, но те, кто так хочет её вернуть, просто якобы хотят пойти ленинским путем и превратить "империалистическую войну в гражданскую". Иными словами, нардеп признает, что украинские военные способны повернуть штыки против киевских властей, если прекратить накачивать их оголтелой русофобской пропагандой.В эфире украинского телемарафона ВСУ сейчас называют работодателем с самыми высокими зарплатами и "лучшим туристическим агентством", цинично подразумевая "командировки" в один конец под Купянск или Часов Яр. Сотрудники же телемарафона освобождены от мобилизации.Иногда в эфире телемарафона проскальзывает правда, но обычно лишь в виде оговорок. Например, на днях специалист в сфере управления проектами, экономики, строительства и ЖКХ Георгий Биркадзе в эфире телемарафона заявил, что тридцать миллиардов гривен украли только на строительстве фортификаций. Правда, через секунду эксперт извинился за оговорку.Украинцы с каждым месяцем всё менее смотрят телемарафон, где на всех каналах пережевывают одну и ту же тему, убеждают украинцев, что всё очень хорошо, а будет еще лучше.Социологические исследования говорят, что украинцы в большинстве своем больше доверяют телеграм-каналам, которые киевские власти всячески пытаются запретить, а также личным контактам. Примечательно, что чем ниже уровень образования украинца, тем больше у него доверия телемарафону, хотя и в этой категории таковых меньшинство.Проще говоря, телемарафон критикуют за попрание свободы слова в Госдепе США, украинцы его в большинстве своем не смотрят, эффективность этого инструмента пропаганды снижается. Однако украинские чиновники грудью бросились на его защиту. Причины такой яростной защиты телемарафона следует искать в миллиардах, которые выделяются из бюджета на ведение пропаганды через телемарафон. Еще одна причина – желание чиновников сохранить свои места и доходы, а для этого отсечь информационные каналы всем конкурентам, унифицируя медиа-пространство.Сохранение телемарафона для киевских властей приобретает даже большую актуальность при истечении каденции Зеленского и утраты им легитимности в конце мая.Что же касается отчета Госдепа США, который вдруг стал рупором Кремля, украинские чиновники осведомлены, что отчеты ни на что не влияют. Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что все эти отчеты о правах человека издаются в США чисто для проформы. По его словам, Госдеп США осенью рассылает опросники по всем ведомствам, а потом до весны формирует отчет, до которого никому нет дела.Украинские чиновники это понимают, поэтому могут себе позволить игнорировать любые заявления о нарушениях из Вашингтона, даже если там выражается какая-нибудь глубокая озабоченность.

https://ukraina.ru/20240428/1054780344.html

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сша, вашингтон, кремль, сергей лещенко, денис шмыгаль, максим бужанский, вооруженные силы украины, офис президента, слуга народа, эксклюзив, украина, пропаганда