https://ukraina.ru/20240430/1054816038.html

Хроника энергетической войны. Запад давит на Россию по нефти, Турция - по газу

Хроника энергетической войны. Запад давит на Россию по нефти, Турция - по газу - 30.04.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Запад давит на Россию по нефти, Турция - по газу

Турция станет единственным транзитером российского газа в Европу, если Украина не захочет продлить соглашение о транзите с "Газпромом". Анкара уже пытается использовать этот фактор для давления на Москву

2024-04-30T09:58

2024-04-30T09:58

2024-04-30T09:58

хроника энергетической войны

турция

россия

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bloomberg

минфин

северный поток

санкции

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Американская ExxonMobil добилась снятия санкций США против турецкого танкераСША исключили из санкционного списка по России турецкую компанию и связанный с ней танкер, ранее подозреваемые в нарушении "потолка цен" на перевозимую морем российскую нефть. Соответствующая информация была опубликована на сайте Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) 26 апреля 2024 года.По сообщению OFAC, из санкционного списка (SDN-list) были исключены компания Ice Pearl Navigation Corp, зарегистрированная в Турции, и связанный с ней нефтеналивной танкер Yasa Golden Bosphorus под флагом Маршалловых островов (IMO 9334038, MMSI 538002662). Причины такого решения в OFAC не назвали, однако оно, судя по всему, является следствием усилий лоббистов американского нефтегазового гиганта ExxonMobil.Турецкая Ice Pearl Navigation и её танкер Yasa Golden Bosphorus были внесены в санкционные списки США 13 октября 2023 года. В частности, упомянутый танкер Минфин США заподозрил в перевозке российской нефти сорта ESPO (ВСТО) по цене выше 80 долларов за баррель – при установленном западной Коалицией по ограничению цен "потолке" в 60 долларов.Но сразу после введения санкций разгорелся скандал в связи с тем, что американская компания ExxonMobil использовала танкер Yasa Golden Bosphorus. 18 октября 2023-го это судно должно было доставить груз нефти в порт Хьюстон для дальнейшей поставки на нефтеперерабатывающий завод Baytown ExxonMobil в штате Техас.ExxonMobil тогда пояснила, что в настоящее время является фрахтователем танкера, а нарушение санкций произошло за несколько месяцев до этого и не касалось деятельности компании, при этом разгрузка танкера в порту США разрешена OFAC."ExxonMobil соблюдает все применимые законы и не торгует российской нефтью или нефтепродуктами. Текущие поставки представляют собой сертифицированную продукцию канадского происхождения" – было сказано в официальном сообщении компании.Тогда на рынке возникли опасения по поводу того, что танкерная отрасль столкнется с масштабными последствиями от действий США, которые могут подорвать морские перевозки нефти. Может ли тихое снятие санкций США с Ice Pearl Navigation и Yasa Golden Bosphorus означать то, что эти опасения начли подтверждаться, неясно, отмечают аналитики.Стоит отметить, что установленный Западом "потолок цен" реализован за счет запрета на предоставление технической помощи, брокерских или финансовых услуг, включая страхование, связанных с морской перевозкой в третьи страны российской нефти, если она приобретена по цене выше "потолочной".Чтобы обеспечить независимость от западных услуг, Россия активно работает над созданием экосистемы морских поставок нефти и нефтепродуктов. Наращивается объем теневого флота, идёт процесс его омоложения, выстраиваются системы страхования, продаж, финансовая инфраструктура, развивается комплекс услуг по доставке энергоносителей конечным потребителям.Это позволяет продавать российскую нефть выше уровня "потолка", и морской экспорт добытой в РФ нефти остается на многомесячном максимуме. Об этом 23 апреля 2024 года сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию танкеров.Стабильное превышение цен на российскую нефть над уровнем "потолка" вынудило Коалицию по ограничению цен активнее реагировать на действия России. В декабре 2023 года страны коалиции изменили механизм контроля над соблюдением потолка цен на российскую нефть, в том числе расширили требования о наличии сертификатов и обмене информацией между участниками цепочек поставок о стоимости российской нефти.Позже ЕС ввёл новые меры для более тщательного контроля над продажей танкеров третьим странам и предотвращения их использования для транспортировки нефти по ценам выше предельных. США же начали вводить санкции против танкеров, подозреваемых в нарушении санкции, судовладельцев (включая российскую компанию "Совкомфлот"), а также трейдеров. 17 апреля 2024 года страны G7 заявили, что намерены продолжать санкционное давление на Россию, в том числе принимать меры для борьбы с попытками обхода потолка цен. Однако пока никаких новых ограничений введено не было.Заключена крупнейшая в современной истории сделка "нефть за наличные"Малоизвестная компания, управляемая дальним родственником королевской семьи Абу-Даби, согласилась предоставить Южному Судану кредит в размере 12,9 миллиарда долларов, который будет погашаться в течение ближайших 20 лет за счет доходов от продажи нефти. Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg.Отмечается, что речь идет о крупнейшей в современной мировой истории сделке "нефть за наличные". Сумма сделки почти в два раза превышает ВВП Южного Судана, и примерно в пять раз превышает текущий внешний долг страны.По данным агентства, министр финансов и экономического планирования Южного Судана Бак Барнаба Чол дал согласие на условия кредита, предложенного компанией Hamad Bin Khalifa Department of Projects (HBK DOP). HBK DOP основана шейхом Хамадом Бен Халифой Аль Нахайяном, дальним родственником королевской семьи Абу-Даби Аль Нахайян.Первая часть кредита составляла 5 млрд долларов и не ясно, была ли она получена Южным Суданом. Сделка была согласована в феврале 2024 года. Bloomberg утверждает, что по одному из её условий плата за баррель южносуданской нефти должна была быть на 10 долларов меньше по сравнению с мировой ценой. При этом в марте Бак Барнаба Чол был отправлен в отставку.В 2023 году Южный Судан добывал 150 тысяч баррелей нефти в сутки. Однако с начала 2024-го экспорт нефти из страны практически прекратился в связи с перебоями в работе нефтепроводов, проходящих через охваченный внутренним конфликтом Судан к нефтяным терминалам Порт-Судана.Экспорт нефти составляет примерно 90% доходов Южного Судана. Кредит HBK DOP может вынудить страну продолжать добычу нефти как минимум до 2043 года, что на несколько лет превысит срок службы существующих нефтяных скважин, отмечает Bloomberg.Турция надеется стать единственным транзитером газа из РФ в ЕвропуТурция станет единственным транзитером российского газа в Европу, если Украина не захочет продлить соглашение о транзите с "Газпромом", заявил 25 апреля генеральный директор турецкой нефтегазовой компании TBNG Синан Фурат.По словам Фурата, ныне примерно половина экспорта российского трубопроводного газа в Европу осуществляется через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Во второй половине 2023 года 48% поставок шли через эту систему, а 52% – по трубопроводу "Турецкий поток", идущему из России в Турцию по дну Чёрного моря.Турецкий бизнесмен отметил, что действующее соглашение о транзите между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" истекает в конце 2024 года, и Украина дает понять, что не хочет продлевать этот контракт по политическим причинам. "Если транзитное соглашение с Украиной не будет продлено, весь экспорт газа из РФ в Европу будет осуществляться через Турцию" – подчеркнул Синан Фурат.Он также напомнил о планах открыть газовый центр (газовый хаб) в регионе Фракия на северо-западе Турции. "Если этот центр поставок газа будет создан во Фракии, российский газ пойдет в Европу и другие регионы через Турцию. Фракия станет энергетической базой, а Турция – крупнейшим поставщиком газа в Европе" – сказал Фурат. "Ожидаем, что этот газовый центр будет открыт во второй половине 2024 года, или самое позднее в первой половине 2025-го" – добавил он.В то же время глава департамента энергетики Независимой ассоциации промышленников и бизнесменов Турции Алтуг Караташ считает, что на создание инфраструктуры для газового хаба потребуется до трёх лет. "Часть инфраструктуры для создания газового центра во Фракии у нас готова, часть её потребуется построить, что займет несколько лет. Россия говорит, что может построить новые трубопроводы и загрузить их для прокачки газа через Турцию, но на это потребуется не менее двух-трёх лет" – сказал он.Это заявление можно расценить как попытку давления на Россию, поскольку Алтуг Караташ добавил, что в Турции есть действующие газопроводы, а также достигнуто соглашение об увеличении поставок природного газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) из Азербайджана на 10 млрд кубометров в год.Напомним, в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб на турецкой территории, куда можно перенаправить утраченный объем газового транзита через систему газопроводов "Северный поток", подвергшуюся диверсии в сентябре того же года. Хаб должен быть создан как площадка поставок газа и ценообразования, его источниками могут стать поставки из России, Алжира, Катара, Ирана, Азербайджана, Омана, Туркмении, а также газ с турецких месторождений на шельфе Черного моря.7 сентября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что финансовый центр в районе Аташехир в Стамбуле станет международным центром спотовой торговли природным газом и другими энергоресурсами. Но 9 октября 2023-го турецкие власти сообщили, что создание эффективного газового хаба в Турции потребует дополнительных вложений в инфраструктуру и подключения к системе других поставщиков.А 29 апреля 2024 года глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил газете Financial Times, что правительство его страны ведёт переговоры с американской компанией ExxonMobil о поставках в страну 2,5 млн тонн сжиженного природного газа в год, и контракт с ExxonMobil может быть заключен на 10-летний срок.В настоящее время Газпром поставляет газ на территорию Турции по магистральным газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным по дну Чёрного моря. Примерно половина поставок по "Турецкому потоку" идёт транзитом, по продолжению одной из его веток через Болгарию, Сербию и Венгрию ("Балканский поток").

https://ukraina.ru/20240423/1054662435.html

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https://ukraina.ru/20240409/1054391713.html

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турция, россия, сша, владимир путин, газпром, bloomberg, минфин, северный поток, санкции, эрдоган, танкер, эксклюзив