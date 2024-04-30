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"Юго-восток и Техас — их слабые места": военный эксперт о том, как расколоть Америку

"Юго-восток и Техас — их слабые места": военный эксперт о том, как расколоть Америку - 30.04.2024 Украина.ру

"Юго-восток и Техас — их слабые места": военный эксперт о том, как расколоть Америку

России необходимо давить на слабые места во внутренней политике США также, как Вашингтон делает это в отношении Москвы, считает военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-04-30T12:15

2024-04-30T12:15

2024-04-30T12:15

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"Они уже 30 лет пытаются расколоть Россию. Просто в 1990-е они это активно не делали, полагая, что Россия сама умрет. А теперь они пытаются провоцировать у нас в стране теракты среди мигрантов и этнический национализм в республиках. Мы можем действовать точно так же. Юго-восток и Техас – это самые слабые их места.В том же Техасе еще в 1950-е годы были исследования, согласно которым 38% населения хотели независимости. А ведь тогда еще в Америке все было хорошо с экономикой и не было всей этой толерантности",– объяснил он.США добиваются полного уничтожения России, уверен Крапивник. Декларируемая "деколонизация" России — разделение страны на 10-40 государств."Они свои фантазии рисуют на картах. Если у российских политиков и олигархов есть иллюзии, что мы с ними договоримся, то они глубоко заблуждаются. США пойдут на переговоры с нами только тогда, когда мы приползем к ним на коленях", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, америка, станислав крапивник