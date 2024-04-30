Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов - 30.04.2024 Украина.ру
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Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов
Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов - 30.04.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Европа справится с армией из сотен тысяч озверевших, напуганных украинцев без документов в ЕС
2024-04-30T11:00
2024-04-30T11:00
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"Я думаю, Европа будет справляться так, как заявил польский министр. Будут аккуратно складывать украинцев в штабеля и депортировать на Украину — ближе к военным действиям. И сделает это Европа с большим удовольствием", - сказал Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240425/1054726863.html
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60
новости, европа, украина, сша, ес, польша, документы
Новости, Европа, Украина, США, ЕС, Польша, документы

Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов

11:00 30.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Читать в
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Европа справится с армией из сотен тысяч озверевших, напуганных украинцев без документов в ЕС
"Я думаю, Европа будет справляться так, как заявил польский министр. Будут аккуратно складывать украинцев в штабеля и депортировать на Украину — ближе к военным действиям. И сделает это Европа с большим удовольствием", - сказал Вайнер.
Полный текст интервью Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ читайте на сайте Украина.ру.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 15:57
Власти Польши хотят отправить украинцев на войну. Но могут получить её у себя домаМинистр обороны Польши выразил готовность помочь Украине в отправке её граждан мобилизационного возраста на родину. Однако это ударит по польской экономике и может привести к внутреннему конфликту в Польше
 
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