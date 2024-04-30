Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов

Власти Польши хотят отправить украинцев на войну. Но могут получить её у себя дома

Министр обороны Польши выразил готовность помочь Украине в отправке её граждан мобилизационного возраста на родину. Однако это ударит по польской экономике и может привести к внутреннему конфликту в Польше