Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Европа справится с армией из сотен тысяч озверевших, напуганных украинцев без документов в ЕС
"Я думаю, Европа будет справляться так, как заявил польский министр. Будут аккуратно складывать украинцев в штабеля и депортировать на Украину — ближе к военным действиям. И сделает это Европа с большим удовольствием", - сказал Вайнер.
Полный текст интервью Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ читайте на сайте Украина.ру.
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