https://ukraina.ru/20240404/1054300475.html

"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России

"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России - 04.04.2024 Украина.ру

"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России

На фоне общей болезни коллективного Запада -- исторического беспамятства, у президента Франции Эмманюэля Макрона случился припадок то ли ранней деменции, то ли застарелого бонапартизма.

2024-04-04T14:21

2024-04-04T14:21

2024-04-04T14:21

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Он решил-таки повоевать с Россией в одиночку в Украине, куда его приглашал еще прежний президент Петр Порошенко, а сейчас заманивает Владимир Зеленский.Недавно, как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, Макрон заявил представителям США и НАТО, что если будет совершено нападение на французские войска в Украине, то их жалкое участие там не потребуется – Париж-де справится сам. А ведь США и НАТО предупреждали его, что что нападение на французские войска на Украине втянет в войну США и НАТО.И в этой новости, свидетельствующей о тяге Макрона к политической эвтаназии, действительно прекрасно все. Особенно его уверенность в победе на том основании, что у французов, дескать, есть опыт успешного противостояния русским в… Африке.Да-да, именно на Черном континенте, откуда бойцы ЧВК "Вагнер" только за последние 3-4 года выперли галльских петухов практически из всех стран Восточного Сахеля -- Мали, Буркина-Фасо, Нигера и т. д. Началось все с Алжира, откуда французов с позором выперли в 60-ых годах прошлого века, а вот заканчивается Сенегалом, где буквально 2 апреля 2024 года на президентских выборах победил левый кандидат Бассиру Диомай Фай, только 14 марта сего года выпущенный из тюрьмы. И он уже заявил, что верит в системные изменения и левый панафриканизм для восстановления суверенитета Сенегала. И пообещал бороться с "французской экономической мертвой хваткой" в случае своего избрания. Вот его и избрали – так там совсем не любят французов…А перед этим Макрон, как известно, пообещал ввести французские войска в Украину, конкретно в Одессу, и "показать Путину". Что именно он может показать, уточнять не будем. Но ему прямо и максимально откровенно ответил зампредседателя Госдумы от "Единой России Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV:"…Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать".А потом расшифровал мысль, чтобы она, видимо, дошла максимально глубоко, до самого либерального ливера французского президента: "Вы, французы, желающие отправить солдат в Одессу, провоцируете третью мировую войну. …Идея отправить французских солдат на Украину закончится тем, что в Орли (аэропорт под Парижем -- Авт.) прибудут гробы, накрытые французским флагом. И за ними будет приезжать не Макрон. Французы должны понять последствия, вот и все".И сказано это было на прекрасном французском языке. Все-таки Толстой -- прямой правнук графа Льва Толстого, который не только знал язык нынешнего вероятного противника, как родной, но и бил его еще в Крымскую войну 1853-1856 годов на севастопольских батареях.Не очень успешно, правда, – ту войну, как считается, Россия проиграла: оставила Севастополь и вынуждена была даже ненадолго уничтожить свой флот на Черном море. Но это был, пожалуй, единственный случай в истории русско-французских баталий, когда французы не уносили ноги с российской земли, поджав хвосты и закусив напоследок мертвой мерзлой кониной, а типа считались победителями.Тогда они пришли в Россию в составе коалиции нынешних демократов и либералов с трансгендерами – вместе с Британской и Османской империями и Сардинским королевством. Их всячески поддерживали Австрия, Пруссия, Шведско-Норвежская уния. Они и воспользовались и численным преимуществом, и более передовой технической оснащенностью.Но вот, как гласят исторические справочники, если Россия потеряла в той войне 143 тысячи погибшими и умершими от болезней, то победившая коалиция похоронила 223 тысячи. И больше всех огребла именно Франция: 97 365 погибших, умерших от ран и болезней и 39 818 раненых.Именно так Франция заплатила за личные обиды своего тогдашнего нового императора – Наполеона III, племянника Наполеона I Бонапарта. Родич великого дяди и сын его падчерицы Гортензии и брата Луи, тоже в 1851 году самолично провозгласив себя императором, очень обиделся на российского императора Николая I, который не считал скороспелого выскочку ровней себе и называл всего лишь "Monsieur mon ami" ("дорогой друг") вместо допустимого по протоколу "Monsieur mon frère" ("дорогой брат").Галльский петушок так осерчал, что начал задираться и сбивать антирусскую коалицию И сбил-таки. И отхватил-таки. А Макрон сегодня ведет себя точно так же, как этот венценосный скороспелка, которого с трона через 15 лет турнул пруссак Отто фон Бисмарк. И от победы над Россией остались только привкус крымской репы и ноющий от пинка зад.Впрочем, все дело в том, что Макрон, стоя перед соответствующим бюстом, тоже любит заняться самолюбованием и сравнением себя именно с Наполеоном. Но первым. Тем, кто в 1812 году и положил счет вторжениям французов в Россию.Бонапарт вторгся мощно – армией в 600 тысяч человек, среди которых кого только не было. Он вел против России всю Европу, и все вместе они хоть и взяли Москву, но потом огребли так, что домой из России захватчиков вернулись тысяч сорок. А через два года русские казаки на набережных Сены в Париже прельщали фривольных француженок, которым навсегда, в генный код, вбили три "бистро" -- попить, поесть и полюбить. Быстро и беспрекословно! Француженки были в восторге.После двух незадачливых Наполеонов были еще третья и четвертая попытка завоевания России французами. Ну как завоевания и как России… Французы в составе Антанты в декабре 1918 года по договорняку опять же с британцами оккупировали Одессу и окрестные регионы с Херсоном и Николаевым. Чтобы, значит, поживиться разрываемой на части страной.Но собирались они делать это не сами, а вместе с поляками, греками, прочими европейцами и даже русскими белогвардейцами, пытаясь надуть британцев, коллег по Антанте. К концу декабря численность французских войск в Одессе выросла до 15 тысяч под командованием генерала Филиппа Анри Жозефа д’Ансельма. Он и руководил Одессой, хотя формальным губернатором был ставленник белогвардейцев-добровольцев генерал Алексей Гришин-Алмазов. Одесса была разбита на зоны контроля: добровольческую, французскую и польскую. Себе французы отвели контроль над украинскими черноземами под видом проведения аграрной реформы, железными дорогами и финансами – типа самые умные.Интервенция та была опереточная. Хотя генерал д’Ансельм и издал приказ, в котором объявил: "Франция и союзники пришли в Россию, чтобы дать возможность всем факторам доброй воли и патриотизма восстановить порядок в крае". Но советник и переводчик при штабе французских оккупационных войск Владимир Майбородов потом вспоминал: "Французские солдаты вели себя на улицах плохо, ходили небрежно одетыми, очень часто пьяные, на главных улицах приставали к прохожим женщинам среди бела дня". Другие современники добавляли: даже на фоне продовольственных беспорядков днем Одесса походила на разгульный карнавал и базар, на котором продавалось все и вся. Улицы были наполнены французской речью и небесно-голубыми мундирами, ярко-красными шапками зуавов, а главное — оживленными разговорами, конечно же, о грядущих победах, восстановлении порядка и возврате к нормальной сытой жизни. Французы щедро угощали русских друзей вином, работали рестораны и кабаре. А вот ночью Одесса походила на брошенный город, тишину которого постоянно нарушали выстрелы — то орудовали преступники, с которыми власти не могли справиться. И с каждым днем ситуация только накалялась и становилась хуже.Уже зимой-весной 1919 года французская история в Одессе закончилась позорным фиаско и бегством интервентов с суши. В апреле того же года Одесса была занята красными во главе с атаманом Никифором Григорьевым, командармом 2-й Украинской советской армии Анатолием Скачко и комбригом Нестором Махно. А в мае того же года из-за восстания моряков, не желающих воевать с русскими, покинул Одессу и французский флот, оставив после себя на память лишь фривольно-двусмысленный анекдот: "Моя жена -- не француженка, это ее интервент научил…".И все -- побыла Одессщина провинцией "Великой Франции" всего 103 дня. Убитыми интервенты потеряли 3 тысячи человек.Понадобилось ждать 1941 года, когда фюрер немецкого народа Адольф Гитлер возглавил второй европейские крестовый поход против России – вторгся в СССР.Для французов это стало четвертой попыткой покорения России и отмщения за прежний стыд и позор. Ибо с первых дней в составе оккупантов был так называемый "Легион французских добровольцев против большевизма", который после оккупации Франции гитлеровцами начали создавать в Париже. Добровольцам сразу предлагали увлекательную прогулку в рядах вермахта по местам былой славы -- в Россию, где они и должны был вспомнить "победу под Бородино" и "отомстить за поражение 1812 года".Сегодня уже известно, что приоритет отдавался уроженцам Эльзаса и Лотарингии и беженцам из России, императорской и советской, особенно людям с немецкими корнями. Особого наплыва желающих не наблюдалось. По некоторым данным, среди легионеров 40% были сидевшие, еще 40% - безработные и оставшиеся 20% – всевозможные авантюристы. Плюс 200 негров -- в состав легиона записывали даже жителей колоний, чернокожих африканцев из Сенегала, что особо доставало немецких ревнителей расовой чистотыЭтот "легион" и был включен в состав вермахта как 638 пехотный полк. В ноябре 1941 года легионеров наконец отправили под Москву. Там они по большей части только бесчинствовали и, например, в Старой Рузе взорвали церковь Рождества Святой Богородицы, построенную в ознаменование победы над Наполеоном. Отомстили, значит.Но потом у деревни Дютьково, в районе Нарских прудов на подступах к Кубинке, бравые французы, разрушители и каратели, встретились с сибирскими стрелками полковника Виктора Полосухина. И, кажется, испытали на себе то, что французские женщины -- на встречах с казаками в 1814-м. Только в грубой форме – там их и прикопали. От полка остались рожки да ножки, его срочно перебросили назад, под Смоленск, а потом во Францию. Из двух с половиной тысяч человек обратно домой вернулось чуть более двух сотен.А легенда о новом победном сражении при Бородино в 1941 году – это всего лишь басня, запущенная воевавшим под Москвой немецким генералом Гюнтером Блюментриттом и сегодня подхваченная нынешними либерастами-русофобами, деятелями культуры и прочими инженерами человеческих душ на западном грантовом подсосе.Потом легион занимался карательной антипартизанской деятельностью -- жег села, убивал мужчин и женщин, мирных жителей. Окончательно в июне 1944 года партизанское соединение под командованием Героя Советского Союза Сергея Гришина уничтожило французов в деревне Круча Круглянского района Могилевской области. Только тогда в Белоруссии было убито 170 французских легионеров.Уже в августе-ноябре 1944-го ошметки легиона были переданы в формирующуюся из французов 7-ю гренадерскую бригаду войск СС "Шарлемань", которую окончательно и истребили в Берлине в 1945-м. Французы-фанатики до конца сражались в резиденции Гитлера.Такая вот история четырех "оккупаций России" французами. И следующая пятая, предложенная Макроном, обязательно закончится так же. Как предупредил Толстой, "для нас это экзистенциальный вопрос". А на слова французского президента о том, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине, зампредседателя Госдумы сказал: "Наплевать на Макрона и на его лимиты". Тоже, как мне кажется, кратко и предельно ясно.И просто интересно, слушал ли Макрон интервью Толстого? Многое бы понял уже здесь, как говорится, на берегу, не добираясь до Одессы…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240330/1054144426.html

https://ukraina.ru/20240328/1054167935.html

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