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Украину охватит новый фронт: историк раскрыл, как взятие Одессы станет моральным переломом в СВО
Украину охватит новый фронт: историк раскрыл, как взятие Одессы станет моральным переломом в СВО - 04.04.2024 Украина.ру
Украину охватит новый фронт: историк раскрыл, как взятие Одессы станет моральным переломом в СВО
Крупный успех для ВС РФ – занятие больших городов Украины. Может быть, они не очень нужны с военной точки зрения, но в моральном плане это важно. Взятие Одессы станет психологическим переломом в СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T04:50
2024-04-04T04:50
2024-04-04T04:50
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После провального наступления Украина потерпела моральный крах. Украинское общество сможет это быстро понять, если ВС РФ не потеряют стратегическую инициативу и у них будут крупные успехи, рассказал историк.Успехом для российской армии будет освобождение крупных городов Украины. Может быть, они не так сильно нужны с военной точки зрения, но в моральном плане это очень важно, добавил он.Харьков, Херсон и Запорожье – тоже имеют важное значение. Но если взята Одесса, то нет моря, зато есть Приднестровье. Этот новый фронт просто охватит всю Украину, отметил эксперт.Если ВС РФ освободят Харьков, украинцы будут рассуждать так: "Да, это плохо. Да, мы можем проиграть, но мы еще сможем уцепиться за Днепр". А если войска возьмут Одессу, это будет конец, который станет очевидным для всех, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054281705.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, одесса, украина, россия, франция, херсон, запорожье, приднестровье, вс рф, сво, освобождение
Новости, Одесса, Украина, Россия, Франция, Херсон, Запорожье, Приднестровье, ВС РФ, СВО, освобождение
Украину охватит новый фронт: историк раскрыл, как взятие Одессы станет моральным переломом в СВО
Крупный успех для ВС РФ – занятие больших городов Украины. Может быть, они не очень нужны с военной точки зрения, но в моральном плане это важно. Взятие Одессы станет психологическим переломом в СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
После провального наступления Украина потерпела моральный крах. Украинское общество сможет это быстро понять, если ВС РФ не потеряют стратегическую инициативу и у них будут крупные успехи, рассказал историк.
Успехом для российской армии будет освобождение крупных городов Украины. Может быть, они не так сильно нужны с военной точки зрения, но в моральном плане это очень важно, добавил он.
"Это достаточно четко обозначил [президент Франции Эммануэль] Макрон
. Он сказал, что Франция введет войска на Украину, если Россия возьмет Одессу. Это не значит, что Франция введет войска. Но взятие Одессы станет моральным переломом в СВО", - отметил Залесский.
Харьков, Херсон и Запорожье – тоже имеют важное значение. Но если взята Одесса, то нет моря, зато есть Приднестровье. Этот новый фронт просто охватит всю Украину, отметил эксперт.
Если ВС РФ освободят Харьков, украинцы будут рассуждать так: "Да, это плохо. Да, мы можем проиграть, но мы еще сможем уцепиться за Днепр". А если войска возьмут Одессу, это будет конец, который станет очевидным для всех, подытожил собеседник издания.