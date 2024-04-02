https://ukraina.ru/20240402/1054231793.html

Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского"

Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" - 02.04.2024 Украина.ру

Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского"

Россия для достижения целей СВО может использовать опыт Великой Отечественной войны. Не только в части боевых действий, сколько в части мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником

2024-04-02T05:27

2024-04-02T05:27

2024-04-02T05:27

интервью

россия

всу

сво

великая отечественная война

одесса

харьков

танки

тигр

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Война – это не только стрельба из автомата. Это целый комплекс проблем, которые связаны с моральным состоянием сторон, считает вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин ЗалесскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРовно 80 лет назад с марта по апрель 1944 года Красная Армия провела Одесскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Николаев, сама Одесса и территория современного Приднестровья. Одним словом, наши предки добились тех результатов, без которых сегодня цели СВО даже теоретически не могут быть достигнуты.- Константин Александрович, понятно, что за 80 лет многое изменилось. Но, может быть, мы хотя бы в доктринальном смысле можем воспользоваться опытом той операции сегодня? Например, тогда у нас вроде бы не было решающего преимущества по личному составу, зато было преимущество в танках и артиллерии – вооружении, которое актуально и сейчас.- На самом деле в начале Одесской наступательной операции мы превосходили противника по личному составу. Мы превосходили его по всем параметрам.Конечно, мы можем использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. А военное искусство основывается на опыте поколений и не меняется. Просто оно должно быть приспособлено к современным методам ведения войны.Казалось бы, на дворе 21 век с его войной технологий. Тем не менее, в академиях внимательно изучают опыт и Суворова, и Кутузова и даже войн 17 века. Потому что боевые действия всегда имеют определенные законы.Конечно. было бы несерьезно утверждать, что мы можем взять и полностью скопировать опыт Великой Отечественной войны. Например, когда освобождался тот же Николаев, мы высадили десант Ольшанского из 55 человек. Он сыграл колоссальную роль в дестабилизации немецкой обороны. Все эти люди получили Героя Советского Союза. Но из этих 55 человек 44 погибли, а 11 получили тяжелейшие ранения. Нужен нам сегодня такой же десант? Ни в коем случае. Потому что сейчас выше ценится человеческая жизнь.Я ни в коем случае не хочу сказать, что командование Красной Армии забрасывало противника трупами. Все участники Второй мировой не особенно заботились о сохранении личного состава. Таковы реалии массовых войн с огромным количеством войск. Во время массовых наступлений тех лет стороны с легкостью допускали потери в 10 тысяч человек за один день. Сейчас все изменилось. Сейчас это невозможно.Тем не менее, мы можем использовать опыт Великой Отечественной войны. Не только в части боевых действий, сколько в части мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником. Война – это не только стрельба из автомата. Это целый комплекс проблем, которые связаны с моральным состоянием сторон.- Если все-же вернутся к техническим аспектам Великой Отечественной, возможно ли сейчас создание крупных механизированных соединений на сотни единиц бронетехники, которые могли бы прорвать статичный фронт?- Да, во время Великой Отечественной войны были крупные танковые прорывы, на которых гитлеровская Германия в 1941 году построила свою тактику. Но сейчас это почти невозможно.Во-первых, уровень обороны сегодня гораздо выше уровня техники прорыва. Потери в ходе подобного прорыва будут значительно выше в процентном отношении, чем это было в годы Великой Отечественной войны.Во-вторых, сейчас техника стоит значительно дороже и сложнее, чем в Великую Отечественную войну, поэтому ее выпускается значительно меньше. Возьмем те же США. Когда мы подбили три "Абрамса", это стало мировым событием. Сейчас вся Америка в панике: "Три "Абрамса" подбили! Что делать? Как жить дальше?". Три подбитых "Тигра" не произвели бы на Гитлера никакого впечатления. А США почему паникуют? Потому что один "Абрамс" стоит примерно как десять "Тигров".В-третьих, проходы танковых клиньев и крупные охваты чреваты нарушением логистики. Тогда логистика была относительно простой, а сейчас она гораздо сложнее.Тем не менее, наше командование думает о создании механизированных соединений, но с учетом всех этих проблем, о которых я говорил.- Насчет высоких потерь есть контраргумент, что если в начале такой операции мы потеряем 10 тысяч человек за день, то добьемся больших результатов сразу, а в ходе позиционных боев мы потеряем 10 тысяч человек за год, и результат не будет гарантирован.- Этот аргумент логичный. Но я отвечу на него так: "В случае крупного прорыва механизированными соединениями мы точно потеряем за один день 10 тысяч человек. А в случае методичного продавливания фронта мы, может быть, потеряем 10 тысяч человек за год". Ключевое слово здесь "может быть". Потому что стоимость человеческой жизни в 2024 году намного выше, чем в 1941-1945 годах.- Вы сказали, что возвращение к опыту предыдущих мировых войн сегодня невозможно из-за чувствительности общества к большим потерям и слабости национальных экономик. Возможен ли пересмотр этого подхода обеими сторонами?- Пересмотр возможен, если изменится общая ситуация.В военной доктрине России четко сказано, что мы можем применить ядерное оружие, если речь будет идти о выживании нашего государства. Пока мы ведем боевые действия с целью обеспечения безопасности нашей страны, в рамках которых мы должны уничтожить преступный режим на наших границах. Речь о выживании государства не идет.А в Великую Отечественную войну на кону стоял вопрос о существовании советского государства и выживании его народа.Мы проводим специальную военную операцию. Юридически – это не война. В войне принимает участие все общество. А у нас даже военного положения нет.Повторюсь, мы должны изучать опыт Великой Отечественной войны. Но пока мы проводим совершенно другие боевые действия.- В случае прямой интервенции стран НАТО на Украину мы будем пересматривать статус СВО?- Возможно.В этом случае поменяются силы и ресурсы, которые будут брошены на обеспечение боевых действий. Если войну будет вести все общество, то будет пересмотрен статус кампании. Сейчас мы обеспечиваем безопасность российского государства. Но если речь станет о его существовании, то изменятся методы войны.Когда речь идет об осуществлении безопасности, мы можем себе позволить не превращать в кошмар жизнь мирного населения и не устраивать ковровые бомбардировки Киева. Но если встанет вопрос о существовании нашего государства, то все эти моральные барьеры будут сняты.Западные политики делают вид, что они этого не понимают. Но западное население это понимает великолепно.Это та грань, которая еще не перейдена. Надеюсь, мы ее не перейдем.- Я бы сказал, что западные политики не то, что не понимают. Но они думают, что мы не ответим.- Когда-то внешней политикой Германией рулил Отто фон Бисмарк, а теперь – Анналена Бербок. Когда мы их сравниваем, у нас возникают сомнения в том, что в человечестве существует прогресс. Но у всех западных политиков есть серьезные консультанты. Они еще до СВО написали большое количество материалов, где все им популярно объяснили.Повторюсь, европейские политики все понимают. Просто они играют на публику. Может быть, это связано с их финансовыми выгодами. А, может быть, это связано с тем, что они не свободны в своих действиях. Я не скажу, что они действуют по указке американских кураторов, но у них есть определенные обязательства перед определенными лоббистскими структурами. И эти обязательства не связаны с интересами их национальных государств.Так что все они понимают. Было бы неправильно говорить, что они все дураки. Даже если они дураки, то и дураку можно все популярно объяснить.- Вернемся к полю боя. Назовите главное, что мы для достижения целей СВО можем использовать из опыта Великой Отечественной войны?- Определенную тактику боевых действий мы уже учитываем. Прежде всего, мы должны использовать опыт тех лет в вопросе мотивации личного состава и опыта.Во время Великой Отечественной войны и мы, и противник были глубоко мотивированы. Это приводило к успехам и с одной, и с другой стороны. В Первой мировой войне с мотивацией были проблемы со всех сторон. Это привело к катастрофическим последствиям для всех стран, включая Российскую империю. Так что мотивация важна, потому что в боевых действиях всегда участвует и армия, и общество.Кроме того, надо использовать опыт работы с местным населением. У нас сейчас почти полностью отсутствует работа диверсионно-разведывательных групп. А во время Великой Отечественной войны партизанское движение носило массовый характер. В нем были задействованы профессионально подготовленные диверсионные группы НКВД, которые занимались дезорганизацией вражеского тыла.- Насколько я знаю, наши ДРГ довольно глубоко проникают на территорию Сумской и Черниговской областей.- Все равно партизанское движение сейчас не носит массовый характер. Я сейчас никого не упрекаю. Может быть, у командования есть информация от разведки, которая говорит о нецелесообразности такой войны. Может быть, это приведет к необоснованным потерям.Но я уверен, что военно-политическое руководство страны знает этот опыт и в случае необходимости будет его учитывать.- Как вы в целом оцениваете эффективность нашей армии сегодня? Есть такой штамп, что и Красная Армия, и ВС РФ научились воевать только спустя два года боевых действий. Но есть мнение, что они умели воевать всегда, просто к тому времени они стала принципиально другими.- Все очень просто.Есть такая крылатая фраза, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Это не сарказм. Это констатация факта. Потому что командование всегда изучает опыт прошедших боевых действий. Оно всегда готовится к той войне, которая была. А когда начинается новая война, командованию приходится подстраиваться под новые условия и на фронте, и в тылу.Например, в годы Второй мировой никому в голову не могло прийти, что возможны какие-то гибридные войны. Это было за гранью понимания людей.Возьмем простой пример из жизни. Представьте себе айтишника или инженера, который пришел на работу сразу после университетской скамьи. На работе ему говорят: "Ты ничего не знаешь, потому что тебя этому не учили. Ты должен набраться опыта. Нужно делать вот так и так". Он начинает работать и через два года становится опытным человеком, полностью соответствующим своей должности.На войне тоже самое. У солдата и офицера есть базовая подготовка. Он участвовал в боевых действиях в Чечне или в Сирии. Но он приходит на СВО, где совершенно другая ситуация. Он должен осмотреться и набраться опыта.Поэтому все разговоры о том, что "наша армия учится воевать сейчас, потому что генералы идиоты" - это полная глупость. Конечно же, наша армия умела воевать всегда. И в СВО у нас задействованы не 18-летние ребята, которых только-только от парты оторвали, а подготовленные бойцы. Просто и эти подготовленные бойцы должны были набраться опыта конкретных операций. И они этот опыт приобрели.Кстати, в феврале-марте 2022 года у донецких частей этот опыт уже был. Поэтому они на тот момент показали самую высокую эффективность.Но сейчас все наши подразделения научились воевать. И инициатива постепенно переходит в наши руки.- А ВСУ почему до сих пор держат фронт, несмотря на поражения, которые мы им нанесли?- ВСУ продолжат держаться до последнего в том числе потому, что они следуют опыту Великой Отечественной войны. Все-таки Украина была в составе Советского Союза и воевала в составе Красной Армии. А все разговоры, что они пользуются опытом ОУН-УПА* - глупость и пропаганда. Потому что бандеровцы напрямую в боевых действиях не участвовали. Они вели диверсионно-партизанскую войну.Повторюсь, к сожалению, мы не являемся единственными носителями опыта Великой Отечественной войны. Украина им тоже пользуется. А этот опыт подразумевает сопротивление наступающему противнику. К сожалению, противником являемся мы. Но тут уж ничего не поделаешь.Другое дело, что у ВСУ есть проблемы, связанные с мотивацией. Она подрывается. Но пока по украинским опросам примерно 61% населения намерены продолжать боевые действия до конца. С консолидацией общества у киевского режима все неплохо. И удержание ВСУ фронта – это лишь малая часть этого большого процесса.Украина посыплется тогда, когда ее население поймет, что продолжать сопротивление бесполезно. Потому что армия – это срез общества. Какое настроение у общества, такое настроение и в армии. Если правительство может консолидировать общество, то и армия будет консолидирована.Повторюсь, на Украине идут процессы по деконсолидации общества. Но пока этот процесс не завершен.- Как нам их ускорить? Делать ставку на перемалывание? Проводить крупную наступательную операцию? Или делать ставку на развал киевского режима изнутри?- Опыт двух мировых войн показывает, что общество и армию деморализует потеря стратегической инициативы, когда войска и население понимает, что никаких крупных побед у них точно не будет, и поэтому бессмысленно продолжать сопротивление. Грубо говоря, конец виден.В 1943 году гитлеровская Германия после Курской битвы тоже потеряла стратегическую инициативу. Она пыталась ее вернуть, но не смогла.Украинское общество только сейчас начало осознавать, что перспектив у него нет. Руководство ее и так понимает, что перспектив нет, просто ведет свою интересную и выгодную игру. Но быстрый крах киевского режима наступит только в случае полной деморализации украинского общества.- Вы в своих интервью говорили, что немцы после Курской дуги поняли, что они не победят, а после нашего форсирования Днепра поняли, что они проигрывают. Что сейчас может стать таким переломом?- Провал контрнаступа уже стал для Украины ее Курской дугой, когда она потеряла инициативу. Другое дело, что в Германии после Курской дуги тоже не сразу поняли, что они потерпят крах. Украина тоже потерпела моральный крах. Она этого еще не поняла, но она это поймет. Она поймет это быстро, если ВС РФ не потеряют стратегическую инициативу и если у них будут крупные успехи.Крупный успех – занятие крупных городов Украины. Может быть, они нам не сильно нужны с военной точки зрения, но в моральном плане они очень важны.Это достаточно четко обозначил Макрон. Он сказал, что Франция введет войска на Украину, если Россия возьмет Одессу. Это не значит, что Франция введет войска. Но взятие Одессы станет моральным переломом в СВО.Харьков, Херсон и Запорожье – это тоже важно. Но если взята Одесса, то нет моря, зато есть Приднестровье. Этот новый фронт просто охватит всю Украину.Если мы возьмем Харьков, украинское общество будет рассуждать: "Да, это плохо. Да, мы можем проиграть, но мы еще сможем уцепиться за Днепр". А если мы возьмем Одессу, это будет конец, который станет очевидным для всех.- Как мы можем освободить Одессу? Мы можем аккуратно форсировать Днепр в районе Херсона? Или нам снова придется занимать все Правобережье?- Я не могу вам это сказать, потому что не обладаю разведывательной информацией. Чтобы дать такую рекомендацию, надо знать, какими силами обладаем мы, а какими – противник. Скажу только, что сейчас необходимо сделать все, чтобы не упустить стратегическую инициативу.* организация признана экстремистской и запрещена в России

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Кирилл Курбатов

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