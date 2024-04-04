https://ukraina.ru/20240404/1054280887.html

Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине

Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине - 04.04.2024 Украина.ру

Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине

Есть на Украине политики, которые откровенно заявляют, что война лучше мира. Если бы пять лет назад на президентских выборах победил бы не Зеленский, а Порошенко, то войны бы не было, а это плохо, считает депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

2024-04-04T06:27

2024-04-04T06:27

2024-04-04T06:27

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Об этом она написала в своем аккаунте в одной из соцсетей.Депутат перечислила "минусы" мира — по ее мнению, сохрани Порошенко власть, тогда и дальше развивали бы Минские соглашения, Донбасс получил бы особый статус, о Крыме вообще молчали бы, а не разрушали Черноморский флот РФ. А Россия сохраняла бы в мире "почти приличную репутацию"…Такие откровения депутата не всех оставили равнодушными. Зато теперь "нет ни Минских (соглашений — Ред.), ни Донбасса, а репутация РФ в мире подмочена так, что в БРИКС хотят вступить всего-то 40 стран", - с иронией прокомментировали тезисы Безуглой авторы популярного на Украине телеграм-канала ЗеРада.А вот украинский политолог Андрей Золотарев отметил, что - "да, возможно, дожали бы… действительно до выполнения Минских соглашений, которые, по сути, привели бы страну к конфедеративному устройству". Он пояснил, что в таком случае де-юре отдельные районы Донецкой и Луганской области возвращались бы в состав Украины, но фактически Киев мало что мог бы там контролировать."Я думаю, что это тот вариант, который очень многим бы на Украине не понравился, если не большинству", - заявил эксперт в эфире интернет-канала PolitБюро. По его словам, если бы Порошенко не выполнял соглашения, то это снова-таки привело бы к войне.Но нужно помнить о цене, нужно все взвешивать на весах, потому - "возможно, да, действительно такой худой мир мог бы оказаться лучше такой доброй, в кавычках, войны", предположил Золотарев. Он добавил, что сейчас люди на Украине все больше задают вопросы и о цене войны, и о том, что будет дальше.Этой войны могло и не быть, она не была неизбежной, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, война "во многом была спровоцирована внешними силами, на которые очень сильно ориентировалась Украина". Но это также и следствие ошибок Зеленского и его команды."И я думаю, что историки в будущем покажут, в какие моменты президент допустил эти ошибки, которые граничили с преступлением. До начала 2021 года было несколько моментов, которые могли бы войну предотвратить", - сказал политолог.По его словам, ещё не так давно имелись реальные возможности заморозить конфликт, но они исчезли после нападений на Белгородскую область.В эфире канала "Дикий Live" Бондаренко также отметил, что Зеленский заговорил о некоторых уступках (о возможности переговоров в случае выхода к границам не 1991 года, но к линии 2022 года) не просто так. По информации эксперта, полученной по неформальным каналам, после теракта в Красногорске "российская сторона передала, что если ранее Россия гарантировала, что с Зеленским ничего не случится, что Зеленскому гарантируют жизнь… то сейчас никаких гарантий больше не существует".Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что "по факту б.Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и чужих (!) граждан". И написал, что нужно делать с лидерами при получения достаточных доказательств причастности к теракту, сославшись на опыт МГБ СССР после войны.Что касается цены войны. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на совещании с руководящим составом ВС РФ, что только с января 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других бронированных машин.Киевский режим продолжает терять и территории. "Всего с начала года под наш контроль перешли 403 квадратных километра новых регионов Российской Федерации. Продолжаем снижать боевой потенциал противника", - сказал министр, чьи слова приводит РИА Новости.Как мы уже отмечали в одном из предыдущих обзоров, украинской власти все сложнее сформулировать цель продолжения войны, которой поверило бы общество. Тогда как достижимость ранее сформулированных целей политики Киева сегодня под сомнением.Покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* напомнил, что "единственной позитивной целью войны" и вообще политики Украины (киевского режима — Ред.) было вступление в ЕС и НАТО."Но проблема с ЕС и НАТО, и это очень хорошо здесь ощущается, да и в принципе ощущается, что они нам помогают не для того, чтобы решить наши проблемы, а чтобы мы перестали быть проблемой для них", - сказал экс-советник в эфире интернет-канала "Хвыля".По его словам, принимать Украину в НАТО в нынешних условиях никто не будет. С приемом в Евросоюз тоже сложности. Помимо проблем безопасности, есть проблемы и в других сферах, например, в сфере агропроизводства и сбыта аграрной продукции."Поляки совершенно однозначную позицию заняли против вступления Украины в ЕС до урегулирования аграрного вопроса, а он не может быть урегулирован, потому что мы – крупнейшая аграрная держава", - пояснил Арестович*, добавив, что никто сейчас не представляет, как это можно урегулировать.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240403/1054262444.html

https://ukraina.ru/20240219/1053375549.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, эксперты, нато, алексей арестович, марьяна безуглая, россия, ес, соцсети