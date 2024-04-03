В ГУР Украины заявили о намерении перенести боевые действия вглубь России - 03.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240403/1054283888.html
В ГУР Украины заявили о намерении перенести боевые действия вглубь России
В ГУР Украины заявили о намерении перенести боевые действия вглубь России - 03.04.2024 Украина.ру
В ГУР Украины заявили о намерении перенести боевые действия вглубь России
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что боевые действия не должны проходить только на территории Украины. Российскую спецоперацию он назвал "войной, которую ведёт Киев"
2024-04-03T16:44
2024-04-03T16:44
новости
украина
россия
вооруженные силы украины
гур моу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048608547_51:0:1290:697_1920x0_80_0_0_e59da87a7ea76be283d0effa498cf256.png
По его словам, сегодня в России якобы нет безопасных мест, потому как ВСУ готовы наносить удары по территории РФ неоднократно. А пока Юсов делает громкие заявления, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов*, напротив, отрицает причастность ведомства к ударам по объектам в России, потому что "это непрофессионально и неправильно". Он также признал, что подобные победные заявления представителей ГУР делаются для того, чтобы поддержать украинцев, "людям надо верить в победу, верить, что это осуществимо".*внесён в российский перечень экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20240403/1054274706.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048608547_269:0:1198:697_1920x0_80_0_0_560c21e02c003bb0a381f259bb4a31e6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, вооруженные силы украины, гур моу, сво
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ГУР МОУ, СВО

В ГУР Украины заявили о намерении перенести боевые действия вглубь России

16:44 03.04.2024
 
© Укринформ
© Укринформ
Читать в
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что боевые действия не должны проходить только на территории Украины. Российскую спецоперацию он назвал "войной, которую ведёт Киев"
По его словам, сегодня в России якобы нет безопасных мест, потому как ВСУ готовы наносить удары по территории РФ неоднократно.
"И вода, и небо, и действия на суше, в глубоком тылу противника. Это оборонительные действия с украинской стороны, и они будут продолжаться", – приводит его слова телеграм-канал "Униан".
А пока Юсов делает громкие заявления, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов*, напротив, отрицает причастность ведомства к ударам по объектам в России, потому что "это непрофессионально и неправильно". Он также признал, что подобные победные заявления представителей ГУР делаются для того, чтобы поддержать украинцев, "людям надо верить в победу, верить, что это осуществимо".
*внесён в российский перечень экстремистов и террористов.
12:54
"Направить дроны прямо на Путина". Атаки украинских БПЛА расширяют географиюВСУ впервые ударили по городам в глубоком тылу России – в Елабуге и Нижнекамске. Несколько беспилотников долетели до Республики Татарстан и атаковали несколько объектов, есть пострадавшие
 
НовостиУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныГУР МОУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:52Инициатива НАТО о создании фонда со €100 млрд для Киева породила сомнения среди союзников
23:23Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
23:01В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
22:43Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ
22:27Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"
21:56Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
21:25Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процентов
21:09Харьков готовится к российскому наступлению - власти
20:37Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда
20:26Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
19:56Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева
19:39Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе
19:33Kiev, а не Kyiv. Как Запад колонизировал российскую науку, и как это преодолеть
19:21Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия
19:04В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
19:03Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?
18:58"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля
18:46Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
18:34Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?
18:32Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни
Лента новостейМолния