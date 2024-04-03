https://ukraina.ru/20240403/1054283888.html

В ГУР Украины заявили о намерении перенести боевые действия вглубь России

В ГУР Украины заявили о намерении перенести боевые действия вглубь России - 03.04.2024 Украина.ру

В ГУР Украины заявили о намерении перенести боевые действия вглубь России

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что боевые действия не должны проходить только на территории Украины. Российскую спецоперацию он назвал "войной, которую ведёт Киев"

2024-04-03T16:44

2024-04-03T16:44

2024-04-03T16:44

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По его словам, сегодня в России якобы нет безопасных мест, потому как ВСУ готовы наносить удары по территории РФ неоднократно. А пока Юсов делает громкие заявления, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов*, напротив, отрицает причастность ведомства к ударам по объектам в России, потому что "это непрофессионально и неправильно". Он также признал, что подобные победные заявления представителей ГУР делаются для того, чтобы поддержать украинцев, "людям надо верить в победу, верить, что это осуществимо".*внесён в российский перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240403/1054274706.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вооруженные силы украины, гур моу, сво