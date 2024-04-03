https://ukraina.ru/20240403/1054278283.html

Прокси-война за счет Украины. Киев уже обрезали на Ближнем Востоке

Прокси-война за счет Украины. Киев уже обрезали на Ближнем Востоке - 03.04.2024 Украина.ру

Прокси-война за счет Украины. Киев уже обрезали на Ближнем Востоке

В Киеве не хотят, но, скорее всего, придется поверить в то, что Украину обрежут на Ближнем Востоке. Оружейно-финансово, разумеется. Деньги и оружие пойдут не ей, а Израилю. И это процесс уже пошел

2024-04-03T14:34

2024-04-03T14:34

2024-04-03T16:14

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В результате израильского удара по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года, в были убиты 13 человек. В том числе погибли 6 сирийцев и 7 иранцев, среди которых генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими и пять сопровождавших их офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР): Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.Все они названы официальными советниками правительства Сирии, а значит, были в Дамаске на законных основаниях. Но Израиль уничтожал их как своих врагов, точно так же как по прямому приказу президента США Дональда Трампа в январе 2020 года был убит генерал Касем Сулеймани, командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Убитый сейчас в Дамаске генерал Захеди отвечал за "Аль-Кудс" в Сирии и Ливане.Израиль и стоящие за его спиной США, которым выгоден военный хаос на Ближнем Востоке, откровенно испугались. Но не потому, что удар по дипломатической миссии, как бы защищенной международным законодательством, осудили в ООН. Во всяком случае, генсек этой организации Антониу Гутерриш осудил нападение на дипломатические помещения Ирана в Дамаске. Как сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, "генеральный секретарь вновь подтверждает, что принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом, и призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации".МИД России тоже распространило заявление по этому поводу, в котором сказано: "Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения. Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены".Эти же тезисы положены Россией и в документ Совбеза ООН, который должен его обсудить на спецзаседании, созванном по инициативе Москвы. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Телеграм-канале заметил: "Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом".В этом случае "смотреть на работу" практически нет никакой надобности, потому что ясно – за Израилем стоят США. А вот "знать истинные намерения" коллективного Запада – это самое то: пойдет он или не пойдет на дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, повышая ставки до войны в регионе.Постпред России при ООН Василий Небензя уже заявил на ее заседании, что любая возможная эскалация после удара Израиля будет полностью лежать на совести Вашингтона, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт. Но и США, и Израиль как-то странно завибрировали в сложившейся ситуации.Например, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) публично фактически извинилась и назвала серьезной ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли члены некоммерческой грантоедской организации (НКО) "Всемирная центральная кухня". "Удар был проведен не с целью причинить вред сотрудникам НКО. Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией: ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьезной ошибкой", – заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.Когда такое было, чтобы высокомерные, все себе позволяющие с подачи США израильтяне так посыпали головы словесным пеплом раскаяния после того, как по запаре грохнули людей, пусть даже и граждан Польши, Австралии и Великобритании? А тут выследили машину грантоедов, специально ее грохнули, а потом начали извиняться – типа им стало стыдно. Заметают, значит, следы, отвлекают внимание от убийства в Дамаске и делают хорошую мину при очень плохой игре.А госсекретарь США Энтони Блинкен срочно ломанулся в Европу уговаривать тамошних союзников и холуев, чтоб не смели шататься и держали строй перед "путинской угрозой". А помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе направляется в Саудовскую Аравию. Чтобы провести переговоры с наследным принцем королевства и подлинным руководителем этой страны Мухаммедом бин Салманом о – бинго! – нормализации отношений саудитов с Израилем.При этом, как сообщил ресурс Ynet, власти Израиля после нанесения удара по Дамаску дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны. А NBC со ссылкой на американских чиновников в администрации Байдена сообщила Ирану, что США не знали о готовящемся ударе по иранскому консульству в Дамаске и не участвовали в нем.Потому что страшно стало и Израилю, и Вашингтону. Во-первых, потому, что Иран уже пообещал ответить за теракт в Дамаске. МИД Ирана осудило удары израильских ВВС по консульству в Сирии и заявило о законном праве Тегерана на ответные меры. В МИД Ирана вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который в отсутствие дипведомства США в стране представляет интересы Вашингтона, и сообщили ему, что США, как сторонники Израиля, должны быть привлечены к ответственности за случившееся.Это же заявил иранский президент Ибрахим Раиси, а потом гостелевидение Ирана сообщило, что Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости ответа на удар по консульству в Дамаске.И Иран может-таки ответить по полной программе, потому что официальный Тегеран оказался в сложнейшей ситуации. Как внутри страны, так и за ее пределами, где могут усомниться в его силе и возможности отвечать на удары.После убийства генерала Сулеймани Иран, который, судя по всему, был занят другими делами и не хотел обострения ситуации, не ответил адекватно и резко. И попал в ситуацию, о которой французы говорят – покорность жертвы рождает ярость палача. То есть безнаказанность деяний ведет к их повторению, к чему Израиль, собственно, и привык.Во-вторых, Иран может сильно и мощно ответить даже не лично, а задействовав свои прокси-силы в регионе. И это не только ХАМАС, который кошмарит ЦАХАЛ с октября прошлого года, и израильтяне могут с ним бороться только террором и геноцидом палестинцев.За удар по дипмиссии Ирана пообещало отомстить Израилю движение "Хезболла", дислоцированное в основном в Ливане. Это заставит израильский ЦАХАЛ: а) воевать на два фронта – южный (с ХАМАСом) и северный; б) иметь дело с движением, которое по выучке и вооружению (благодаря Ирану) мало в чем уступает израильской армии и имеет многолетний опыт войны.И в этом уверены многие обозреватели и специалисты, изучающие тот регион. Равно как и в то, что до нынешнего времени Иран, не желая разрастания войны на весь Ближний Восток, сдерживал "Хезболлу" от войны с Израилем. А теперь вот после очередной кровавой подлости Тель-Авива в Сирии Тегеран может сказать своим прокси "фас!".Тем более что погибшие в Сирии генералы Захеди и Рахими не только были ветеранами священной обороны (то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, что уже само по себе в сознании иранцев требует отмщения), но и непосредственно курировали взаимодействие с шиитской милицией "Хезболлы", ливанскими и палестинскими организациями, ненавидящими и Израиль, и США.И весь мир застыл в ожидании развития ситуации на Ближнем Востоке – слишком многое зависит от него.Но Украина уже свое негативное огребла. Война с Израилем и война Израиля может проходить и уже проходит за ее счет. Ну как за ее счет… В ходе конфликта уже стало известно, что, как пишет The Washington Post, Израиль не зря чувствует себя так хорошо. Белый дом тайно согласовал передачу истребителей F-35 и авиабомб Израилю. И передал все это добро ЦАХАЛу. А это, между прочим, 1800 авиабомб MK84 и 500 MK82, а также 25 истребителей F-35A и двигателей.И никакого согласования с конгрессом, как в случае с помощью Украине в 61 млрд долл., не понадобилось, потому что в Белом доме нашли шикарную отмазку: мол, этот пакет военной помощи для Израиля был одобрен конгрессом еще в 2008 году, но самолеты и бомбы по разным причинам не были отправлены 16 лет назад. А вот теперь время назрело, и теперь Белый дом, даже формально не обращаясь к конгрессу, начал поставки.И, конечно, это может быть поводом для нового скандала, если станет известно, что Белый дом просто подготовил разрешительные документы, что называется, задним числом. Но факт налицо: Украине ничего не дают несмотря на показную любовь к "демократии на Днепре", а Израилю – будьте добры, получите и бомбите врагов.Во славу демократии, разумеется. Но очень уж как-то все похоже на ситуацию в Афганистане, который США слили несмотря на прежние высокопарные заявления и обещания. Украина, значит, на выход в никуда следующая.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240314/1053881970.html

https://ukraina.ru/20240123/1052844644.html

украина

ближний восток

израиль

сша

сирия

иран

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эксклюзив, украина, ближний восток, израиль, оон, сша, сирия, иран