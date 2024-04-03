Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов - 03.04.2024 Украина.ру
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Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов
Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов - 03.04.2024 Украина.ру
Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов
Генпрокуратура перенаправила в США, Германию, Францию и Кипр материалы касательно подготовки Западом терактов в России, сообщила 3 апреля пресс-служба Генпрокуратуры РФ
2024-04-03T10:04
2024-04-03T10:04
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Генпрокуратура России рассмотрела обращение депутатов Госдумы РФ и общественных деятелей касательно расследования причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию ряда терактов в России, а также акта международного терроризма – подрыва газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".В Генпрокуратуре выразили надежду на то, что их коллеги из вышеупомянутых стран добросовестно подойдут к их рассмотрению. В российском ведомстве напомнили об обязательствах, указанных в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Согласно подписанным документам, они обязаны проводить расследование, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера.Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком РФ, а также к правоохранительным органам США, Германии, Франции и Кипра с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России.Депутат ГД Яна Лантратова в своём телеграм-канале прокомментировала обращение. По её словам, парламентарии призвали расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов. Лантратова подчеркнула, что международный терроризм коллективного Запада должен быть остановлен.
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Новости, Россия, США, Германия, Госдума, генпрокуратура, Северный поток, Александр Дугин, Андрей Деркач, депутат

Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов

10:04 03.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Генпрокуратура перенаправила в США, Германию, Францию и Кипр материалы касательно подготовки Западом терактов в России, сообщила 3 апреля пресс-служба Генпрокуратуры РФ
Генпрокуратура России рассмотрела обращение депутатов Госдумы РФ и общественных деятелей касательно расследования причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию ряда терактов в России, а также акта международного терроризма – подрыва газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
"По результатам изучения представленных материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре выразили надежду на то, что их коллеги из вышеупомянутых стран добросовестно подойдут к их рассмотрению.
В российском ведомстве напомнили об обязательствах, указанных в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Согласно подписанным документам, они обязаны проводить расследование, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера.
Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком РФ, а также к правоохранительным органам США, Германии, Франции и Кипра с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России.
Депутат ГД Яна Лантратова в своём телеграм-канале прокомментировала обращение. По её словам, парламентарии призвали расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов. Лантратова подчеркнула, что международный терроризм коллективного Запада должен быть остановлен.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
1 апреля, 16:12
СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам Российские следователи проводят проверку информации о финансировании и проведении терактов со стороны США и Украины. Об этом сообщила 1 апреля официальный представитель СК РФ генерал-майор юстиции Светлана Петренко
 
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