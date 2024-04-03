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Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов

Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов - 03.04.2024 Украина.ру

Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов

Генпрокуратура перенаправила в США, Германию, Францию и Кипр материалы касательно подготовки Западом терактов в России, сообщила 3 апреля пресс-служба Генпрокуратуры РФ

2024-04-03T10:04

2024-04-03T10:04

2024-04-03T10:04

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Генпрокуратура России рассмотрела обращение депутатов Госдумы РФ и общественных деятелей касательно расследования причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию ряда терактов в России, а также акта международного терроризма – подрыва газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".В Генпрокуратуре выразили надежду на то, что их коллеги из вышеупомянутых стран добросовестно подойдут к их рассмотрению. В российском ведомстве напомнили об обязательствах, указанных в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Согласно подписанным документам, они обязаны проводить расследование, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера.Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком РФ, а также к правоохранительным органам США, Германии, Франции и Кипра с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России.Депутат ГД Яна Лантратова в своём телеграм-канале прокомментировала обращение. По её словам, парламентарии призвали расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов. Лантратова подчеркнула, что международный терроризм коллективного Запада должен быть остановлен.

https://ukraina.ru/20240401/1054237060.html

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новости, россия, сша, германия, госдума, генпрокуратура, северный поток, александр дугин, андрей деркач, депутат