Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва - 21.01.2025 Украина.ру
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Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва
Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва - 21.01.2025 Украина.ру
Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва
Реформа государственного резерва Украины продолжается. Об этом 21 января заявил глава правительства постсоветской республики Денис Шмыгаль
2025-01-21T14:07
2025-01-21T14:07
новости
украина
денис шмыгаль
кабмин
резервы
бывший ссср
запасы
сво
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Рассказывая об очередном шаге в реформе украинского госрезерва, Шмыгаль сообщил об утверждённом 21 января порядке формирования госрезервов и перемещении материальных ценностей. Также был утверждён порядок отбора ответственных хранителей и резервантов.Глава правительства Украины напомнил, что осенью 2024 года он с товарищами ликвидировал Госрезерв как отжившее неэффективное советское наследие. На замену ему создано Государственное агентство по управлению резервами Украины.Ранее на эту тему: На Украине пообещали избавиться от шапок-ушанок
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новости, украина, денис шмыгаль, кабмин, резервы, бывший ссср, запасы, сво
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Кабмин, резервы, бывший СССР, запасы, СВО

Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва

14:07 21.01.2025
 
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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Реформа государственного резерва Украины продолжается. Об этом 21 января заявил глава правительства постсоветской республики Денис Шмыгаль
Рассказывая об очередном шаге в реформе украинского госрезерва, Шмыгаль сообщил об утверждённом 21 января порядке формирования госрезервов и перемещении материальных ценностей. Также был утверждён порядок отбора ответственных хранителей и резервантов.
"Ужесточаем контроль и ответственность всех задействованных в процессе, - заявил Шмыгаль. - Гарантируем надежность и безопасность хранения запасов сырья, топлива, техники, промышленных и продовольственных товаров, медикаментов и других ресурсов".
Глава правительства Украины напомнил, что осенью 2024 года он с товарищами ликвидировал Госрезерв как отжившее неэффективное советское наследие. На замену ему создано Государственное агентство по управлению резервами Украины.
Ранее на эту тему: На Украине пообещали избавиться от шапок-ушанок
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальКабминрезервыбывший СССРзапасыСВО
 
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