Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Реформа государственного резерва Украины продолжается. Об этом 21 января заявил глава правительства постсоветской республики Денис Шмыгаль
Рассказывая об очередном шаге в реформе украинского госрезерва, Шмыгаль сообщил об утверждённом 21 января порядке формирования госрезервов и перемещении материальных ценностей. Также был утверждён порядок отбора ответственных хранителей и резервантов.
"Ужесточаем контроль и ответственность всех задействованных в процессе, - заявил Шмыгаль. - Гарантируем надежность и безопасность хранения запасов сырья, топлива, техники, промышленных и продовольственных товаров, медикаментов и других ресурсов".
Глава правительства Украины напомнил, что осенью 2024 года он с товарищами ликвидировал Госрезерв как отжившее неэффективное советское наследие. На замену ему создано Государственное агентство по управлению резервами Украины.
Ранее на эту тему: На Украине пообещали избавиться от шапок-ушанок