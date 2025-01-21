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Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва

Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва - 21.01.2025 Украина.ру

Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва

Реформа государственного резерва Украины продолжается. Об этом 21 января заявил глава правительства постсоветской республики Денис Шмыгаль

2025-01-21T14:07

2025-01-21T14:07

2025-01-21T14:07

новости

украина

денис шмыгаль

кабмин

резервы

бывший ссср

запасы

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Рассказывая об очередном шаге в реформе украинского госрезерва, Шмыгаль сообщил об утверждённом 21 января порядке формирования госрезервов и перемещении материальных ценностей. Также был утверждён порядок отбора ответственных хранителей и резервантов.Глава правительства Украины напомнил, что осенью 2024 года он с товарищами ликвидировал Госрезерв как отжившее неэффективное советское наследие. На замену ему создано Государственное агентство по управлению резервами Украины.Ранее на эту тему: На Украине пообещали избавиться от шапок-ушанок

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новости, украина, денис шмыгаль, кабмин, резервы, бывший ссср, запасы, сво