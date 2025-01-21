СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области
Фото: разрушенный дом в Курской области
Причастных к обстрелу мирного населения Кореневского района Курской области боевиков вооружённых формирований Украины (ВФУ) привлекут к уголовной ответственности. Об этом 21 января сообщил СК РФ.
Уголовное дело в отношении украинских боевиков возбуждено главным военным следственным управлением СК России. По нему проходят члены ВФУ, причастные к террористическому акту против мирного населения Курской области. За это предусмотрена ответственность в рамках ст. 205 УК РФ.
"Установлено, что 20 января 2025 года боевики ВФУ произвели целенаправленный обстрел с применением РСЗО "Вампир" жилых домов мирных жителей в н.п. Коренево Кореневского района Курской области. В результате указанных преступных действий один человек получил ранение", - сказано в официальном сообщении.
Российские следователи заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВФУ, причастные к указанному преступлению.
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