СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области

Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области ВСУ держатся до последнего в Курской области. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как оттуда сбежать. Как только заканчивается боекомплект, противник встает перед выбором: подрывать себя гранатой или сдаваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин