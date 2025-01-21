СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области - 21.01.2025 Украина.ру
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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области - 21.01.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области
Причастных к обстрелу мирного населения Кореневского района Курской области боевиков вооружённых формирований Украины (ВФУ) привлекут к уголовной ответственности. Об этом 21 января сообщил СК РФ.
2025-01-21T13:52
2025-01-21T13:52
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курская область
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чехия
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Уголовное дело в отношении украинских боевиков возбуждено главным военным следственным управлением СК России. По нему проходят члены ВФУ, причастные к террористическому акту против мирного населения Курской области. За это предусмотрена ответственность в рамках ст. 205 УК РФ.Российские следователи заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВФУ, причастные к указанному преступлению.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих
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новости, россия, курская область, ск рф, вооруженные силы украины, кто, военная помощь, военная техника, чехия, мирные жители, обстрелы, военные преступления
Новости, Россия, Курская область, СК РФ, Вооруженные силы Украины, КТО, военная помощь, военная техника, Чехия, мирные жители, обстрелы, Военные преступления

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области

13:52 21.01.2025
 
Фото: разрушенный дом в Курской области
Фото: разрушенный дом в Курской области
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Причастных к обстрелу мирного населения Кореневского района Курской области боевиков вооружённых формирований Украины (ВФУ) привлекут к уголовной ответственности. Об этом 21 января сообщил СК РФ.
Уголовное дело в отношении украинских боевиков возбуждено главным военным следственным управлением СК России. По нему проходят члены ВФУ, причастные к террористическому акту против мирного населения Курской области. За это предусмотрена ответственность в рамках ст. 205 УК РФ.
"Установлено, что 20 января 2025 года боевики ВФУ произвели целенаправленный обстрел с применением РСЗО "Вампир" жилых домов мирных жителей в н.п. Коренево Кореневского района Курской области. В результате указанных преступных действий один человек получил ранение", - сказано в официальном сообщении.
Российские следователи заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВФУ, причастные к указанному преступлению.
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Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих
 
НовостиРоссияКурская областьСК РФВооруженные силы УкраиныКТОвоенная помощьвоенная техникаЧехиямирные жителиобстрелыВоенные преступления
 
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14:07Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва
13:52СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области
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