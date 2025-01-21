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Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе

Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе - 21.01.2025 Украина.ру

Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

2025-01-21T14:31

2025-01-21T14:31

2025-01-21T14:31

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Зеленский намерен выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то году среди ключевых тем мероприятия значится политический популизм, сообщил накануне президент ВЭФ Борге Бренде.Зеленский намерен выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то году среди ключевых тем мероприятия значится политический популизм, сообщил накануне президент ВЭФ Борге Бренде.54-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит без участия России. В прошлом году устроители мероприятия также не приглашали российских официальных лиц.Зеленский намерен выступить на ВЭФ с докладом. Об этом заявил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.Выступление руководителя постсоветской республики запланировано на послеобеденное время. В работе форума также примут участие президент Аргентины Хавьер Милей, президент Латвии Эдгар Ринкевич и другие официальные лица, а также представители бизнеса, медиамагнаты и блогеры.Больше новостей представлено в обзоре Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января

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новости, давос, швейцария, россия, владимир зеленский, хавьер милей, латвия, постсоветское пространство, украина