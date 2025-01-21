Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060434873.html
Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе
Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе - 21.01.2025 Украина.ру
Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
2025-01-21T14:31
2025-01-21T14:31
новости
давос
швейцария
россия
владимир зеленский
хавьер милей
латвия
постсоветское пространство
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102625/41/1026254101_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_dce7548b8e9ec1d752a90c29fea9c6cc.jpg
Зеленский намерен выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то году среди ключевых тем мероприятия значится политический популизм, сообщил накануне президент ВЭФ Борге Бренде.Зеленский намерен выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то году среди ключевых тем мероприятия значится политический популизм, сообщил накануне президент ВЭФ Борге Бренде.54-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит без участия России. В прошлом году устроители мероприятия также не приглашали российских официальных лиц.Зеленский намерен выступить на ВЭФ с докладом. Об этом заявил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.Выступление руководителя постсоветской республики запланировано на послеобеденное время. В работе форума также примут участие президент Аргентины Хавьер Милей, президент Латвии Эдгар Ринкевич и другие официальные лица, а также представители бизнеса, медиамагнаты и блогеры.Больше новостей представлено в обзоре Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января
https://ukraina.ru/20250118/1060366631.html
давос
швейцария
россия
латвия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102625/41/1026254101_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_4b47f45b34f42df19597a081ed9f57ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, давос, швейцария, россия, владимир зеленский, хавьер милей, латвия, постсоветское пространство, украина
Новости, Давос, Швейцария, Россия, Владимир Зеленский, Хавьер Милей, Латвия, постсоветское пространство, Украина

Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе

14:31 21.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Зеленский намерен выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то году среди ключевых тем мероприятия значится политический популизм, сообщил накануне президент ВЭФ Борге Бренде.
Зеленский намерен выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то году среди ключевых тем мероприятия значится политический популизм, сообщил накануне президент ВЭФ Борге Бренде.
54-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит без участия России. В прошлом году устроители мероприятия также не приглашали российских официальных лиц.
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
18 января, 11:26
Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе Владимир Зеленский сыронизировал над предложением премьера Словакии Роберта Фицо встретиться. На этот раз словацкий политик заявил, что готов поговорить с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. О хамском ответе главы киевского режима 18 января написало американское издание Bloomberg
Зеленский намерен выступить на ВЭФ с докладом. Об этом заявил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.
Выступление руководителя постсоветской республики запланировано на послеобеденное время. В работе форума также примут участие президент Аргентины Хавьер Милей, президент Латвии Эдгар Ринкевич и другие официальные лица, а также представители бизнеса, медиамагнаты и блогеры.
Больше новостей представлено в обзоре Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января
 
НовостиДавосШвейцарияРоссияВладимир ЗеленскийХавьер МилейЛатвияпостсоветское пространствоУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"
16:29"Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев
16:11СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
16:05Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа
16:00Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском
16:00Ванда Василевская: полька, которая выбрала Сталина
15:49Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
15:42Войны горячие и торговые. Какие вопросы решают политические и бизнес-элиты на форуме в Давосе
15:28Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый
15:09Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов
14:57Лавров высказался о возможности контактов России и США
14:36Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин
14:31Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе
14:19"И на Марсе будут яблони цвести": куда и зачем понесло Маска
14:07Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва
13:52СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области
13:52Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа
13:39Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих
13:30Украинский депутат назвал решение Трампа о приостановке помощи вызовом для страны
13:12Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин
Лента новостейМолния