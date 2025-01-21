Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Зеленский намерен выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то году среди ключевых тем мероприятия значится политический популизм, сообщил накануне президент ВЭФ Борге Бренде.
Зеленский намерен выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то году среди ключевых тем мероприятия значится политический популизм, сообщил накануне президент ВЭФ Борге Бренде.
54-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит без участия России. В прошлом году устроители мероприятия также не приглашали российских официальных лиц.
18 января, 11:26Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе Владимир Зеленский сыронизировал над предложением премьера Словакии Роберта Фицо встретиться. На этот раз словацкий политик заявил, что готов поговорить с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. О хамском ответе главы киевского режима 18 января написало американское издание Bloomberg
Зеленский намерен выступить на ВЭФ с докладом. Об этом заявил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.
Выступление руководителя постсоветской республики запланировано на послеобеденное время. В работе форума также примут участие президент Аргентины Хавьер Милей, президент Латвии Эдгар Ринкевич и другие официальные лица, а также представители бизнеса, медиамагнаты и блогеры.
Больше новостей представлено в обзоре Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января