Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента Украины - 21.01.2025 Украина.ру
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Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента Украины
Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента Украины - 21.01.2025 Украина.ру
Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента Украины
В США сейчас меняется администрация Белого дома, что придает еще больше неуверенности Зеленскому и Офису президента. В связи с этим на Украине продолжается зачистка политического поля от любых возможных конкурентов Зеленского.
2025-01-21T06:45
2025-01-21T06:45
украина
сша
брюссель
владимир зеленский
джо байден
офис президента
нато
снбо
петр порошенко
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На днях СНБО Украины ввел санкции против ряда политиков и журналистов, но украинские эксперты ожидают в ближайшее время активных действий и против пятого президента Петра Порошенко, который сватает себя западным кураторам в качестве более эффективного управителя Украиной.Возню вокруг Порошенко связывают с тем, что администрация Байдена уходит, а новая администрация якобы не давала ему никаких гарантий. Санкции же не позволят Порошенко участвовать в выборах, если их все-таки решат ввести.На днях Порошенко пожаловался, что его "по указанию руководителя службы безопасности президента" в очередной раз не выпустили в командировку в Брюссель, где он, по его словам, должен был встретиться с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером.Однако уже 20 января Порошенко все-таки оказался в Брюсселе на заседании НАТО, а генсек Альянса Марк Рютте рысцой побежал с ним обниматься, как только тот появился в зале.По словам скандального нардепа Марьяны Безуглой, которая находится там же, пятый президент подошел к ней с налитыми кровью глазами и сказал, что будет "качать" ее легитимность в делегации. Та якобы напомнила ему о торговле с РФ, после чего Порошенко на нее чуть не напал. С ревностью жалуется Безуглая также на то, что ее вопрос генсеку НАТО проигнорировали, зато дали его задать Петру Порошенко.Ранее, 18 января советник Офиса президента и один из организаторов Майдана Сергей Лещенко анонсировал проблемы для Петра Порошенко. По словам Лещенко, именно Байден и его администрация сдерживали расследование уголовных дел против него.Политолог Кость Бондаренко тоже считает, что Порошенко лишается покровителя в лице Байдена. Опальный депутат Александр Дубинский считает, что Зеленский ревнует Порошенко, поскольку оба они вытаптывают одно и то же националистическое поле. "Возможные санкции СНБОУ против Порошенко, о которых причитают порохоботы – это не месть Зеленского, а ревность. Они ведь братья-близнецы теперь по "армовіру" ["армия, мова, вера"], поэтому один хочет устранить другого как конкурента", - пишет Дубинский.Сам Зеленский на днях в Варшаве обещал "открутить голову всем, кто задумается о выборах" новой власти, полагая, что их время прошло 5 и даже 20 лет назад, а это явный камень в огород Порошенко и Юлии Тимошенко, старожилов украинской политики.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что новой администрации США нет дела до Порошенко, но он может представлять интерес, как противовес Зеленскому, как обладатель самого крупного политического оппозиционного актива. Однако другие украинские эксперты считают, что Порошенко в случае введения против него санкций сразу же заявит о политических репрессиях, что создаст еще одну точку напряжения с Евросоюзом, где у пятого президента еще достаточно покровителей.Большую часть своих активов Порошенко еще в бытность президентом переписал на родственников. Одному из них, его сыну Алексею, на днях выписали штраф за неявку в ТЦК по повестке. Украинские СМИ сообщают, что с февраля 2022 года Алексей Порошенко, нардеп от "Евросолидарности" и лейтенант запаса, находится в Лондоне.Одной из первых на защиту босса бросилась депутат от его партии София Федына. В декабре прошлого года суд только закрыл дело против нее и ее коллеги по фракции Марусе Зверобой по поводу угрозы убийства Зеленского. Сейчас же Федына сравнила Зеленского с собакой, которая должна знать свое место.В ответ замглавы Офиса президента Ирина Верещук обратились к Порошенко с требованием приструнить своего депутата, игнорируя тот факт, что ее босс Зеленский в последних интервью сам материться, как сапожник.В 2019 году Зеленский пришел к власти на фоне громких коррупционных скандалов вокруг Порошенко. Он обещал тогда стать "приговором" пятому президенту, но с тех пор сам стал его плохой копией, а все уголовные дела против Порошенко зависли в судах.Очевидно, сейчас Зеленский попытается реанимировать свой трюк образца 2019 года, чтобы показать свою силу и самостоятельность, но, вероятно, ограничится всё словесными баталиями и спорами, кто из них милее западным партнерам. Судя по "обнимашкам" Порошенко с генсеком НАТО, у Зеленского руки коротки, а европейские партнеры пусть и не напрямую, но все-таки укажут ему на его место.О том, как вела себя украинская элита в преддверие инаугурации нового президента США - в статье Дмитрия Ковалевича ""Праздник хамелеона". Как украинские политики подстраиваются под Дональда Трампа"
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Дмитрий Ковалевич
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украина, сша, брюссель, владимир зеленский, джо байден, офис президента, нато, снбо, петр порошенко
Украина, США, Брюссель, Владимир Зеленский, Джо Байден, Офис президента, НАТО, СНБО, Петр Порошенко

Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента Украины

06:45 21.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В США сейчас меняется администрация Белого дома, что придает еще больше неуверенности Зеленскому и Офису президента. В связи с этим на Украине продолжается зачистка политического поля от любых возможных конкурентов Зеленского.
На днях СНБО Украины ввел санкции против ряда политиков и журналистов, но украинские эксперты ожидают в ближайшее время активных действий и против пятого президента Петра Порошенко, который сватает себя западным кураторам в качестве более эффективного управителя Украиной.
Возню вокруг Порошенко связывают с тем, что администрация Байдена уходит, а новая администрация якобы не давала ему никаких гарантий. Санкции же не позволят Порошенко участвовать в выборах, если их все-таки решат ввести.
На днях Порошенко пожаловался, что его "по указанию руководителя службы безопасности президента" в очередной раз не выпустили в командировку в Брюссель, где он, по его словам, должен был встретиться с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером.
Однако уже 20 января Порошенко все-таки оказался в Брюсселе на заседании НАТО, а генсек Альянса Марк Рютте рысцой побежал с ним обниматься, как только тот появился в зале.
По словам скандального нардепа Марьяны Безуглой, которая находится там же, пятый президент подошел к ней с налитыми кровью глазами и сказал, что будет "качать" ее легитимность в делегации. Та якобы напомнила ему о торговле с РФ, после чего Порошенко на нее чуть не напал. С ревностью жалуется Безуглая также на то, что ее вопрос генсеку НАТО проигнорировали, зато дали его задать Петру Порошенко.
Ранее, 18 января советник Офиса президента и один из организаторов Майдана Сергей Лещенко анонсировал проблемы для Петра Порошенко. По словам Лещенко, именно Байден и его администрация сдерживали расследование уголовных дел против него.
Политолог Кость Бондаренко тоже считает, что Порошенко лишается покровителя в лице Байдена.
"Времена меняются. Демократы уходят. У Трампа Порошенко не в чести. Трамп всегда недолюбливал Порошенко. Впрочем, Петр Алексеевич отвечал ему и всей Республиканской партии США взаимностью. Сегодня Порошенко останется без покровителя", - пишет Бондаренко.
Опальный депутат Александр Дубинский считает, что Зеленский ревнует Порошенко, поскольку оба они вытаптывают одно и то же националистическое поле. "Возможные санкции СНБОУ против Порошенко, о которых причитают порохоботы – это не месть Зеленского, а ревность. Они ведь братья-близнецы теперь по "армовіру" ["армия, мова, вера"], поэтому один хочет устранить другого как конкурента", - пишет Дубинский.
Сам Зеленский на днях в Варшаве обещал "открутить голову всем, кто задумается о выборах" новой власти, полагая, что их время прошло 5 и даже 20 лет назад, а это явный камень в огород Порошенко и Юлии Тимошенко, старожилов украинской политики.
Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что новой администрации США нет дела до Порошенко, но он может представлять интерес, как противовес Зеленскому, как обладатель самого крупного политического оппозиционного актива.
"Смотрим, наблюдаем. Если Зеленский съест Порошенко, значит Трампу по большому счету все равно, что там дальше будет происходить с Украиной", - пишет "ЗеРада".
Однако другие украинские эксперты считают, что Порошенко в случае введения против него санкций сразу же заявит о политических репрессиях, что создаст еще одну точку напряжения с Евросоюзом, где у пятого президента еще достаточно покровителей.
Большую часть своих активов Порошенко еще в бытность президентом переписал на родственников. Одному из них, его сыну Алексею, на днях выписали штраф за неявку в ТЦК по повестке. Украинские СМИ сообщают, что с февраля 2022 года Алексей Порошенко, нардеп от "Евросолидарности" и лейтенант запаса, находится в Лондоне.
Одной из первых на защиту босса бросилась депутат от его партии София Федына. В декабре прошлого года суд только закрыл дело против нее и ее коллеги по фракции Марусе Зверобой по поводу угрозы убийства Зеленского. Сейчас же Федына сравнила Зеленского с собакой, которая должна знать свое место.
"Извините за сравнение, я все равно собак считаю лучшими созданиями в мире, но президент Украины – это нанятое на работу лицо, нанятое гражданами Украины. И президент Украины должен очень хорошо осознавать, где есть его место", - заявила нардеп.
В ответ замглавы Офиса президента Ирина Верещук обратились к Порошенко с требованием приструнить своего депутата, игнорируя тот факт, что ее босс Зеленский в последних интервью сам материться, как сапожник.
В 2019 году Зеленский пришел к власти на фоне громких коррупционных скандалов вокруг Порошенко. Он обещал тогда стать "приговором" пятому президенту, но с тех пор сам стал его плохой копией, а все уголовные дела против Порошенко зависли в судах.
Очевидно, сейчас Зеленский попытается реанимировать свой трюк образца 2019 года, чтобы показать свою силу и самостоятельность, но, вероятно, ограничится всё словесными баталиями и спорами, кто из них милее западным партнерам. Судя по "обнимашкам" Порошенко с генсеком НАТО, у Зеленского руки коротки, а европейские партнеры пусть и не напрямую, но все-таки укажут ему на его место.
О том, как вела себя украинская элита в преддверие инаугурации нового президента США - в статье Дмитрия Ковалевича ""Праздник хамелеона". Как украинские политики подстраиваются под Дональда Трампа"
 
УкраинаСШАБрюссельВладимир ЗеленскийДжо БайденОфис президентаНАТОСНБОПетр Порошенко
 
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