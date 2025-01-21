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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих - 21.01.2025 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих

Украинская армия несёт большие потери в ходе попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Об этом сказано в опубликованной 21 января сводке Минобороны РФ.

2025-01-21T13:39

2025-01-21T13:39

2025-01-21T13:39

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курская область

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В ходе разгрома формирований ВСУ на территории Курской области подразделения российской группировки войск "Север" осуществили наступательные действия и отразили одну контратаку противника. При этом они нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Старая Сорочина и Свердликово.Артиллерийские и авиационными ударами поражены живая сила и техника украинских формирований в приграничной Сумской области.Там также отмечено, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 53600 военнослужащих, 309 танков, 237 боевых машин пехоты, 178 бронетранспортеров, 1590 боевых бронированных машин, 1574 автомобиля, 381 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.В потерях ВСУ учтены 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 96 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 31 единица инженерной и другой техники. Среди них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей представлено в обзоре Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января

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новости, курская область, сша, россия, вооруженные силы украины, украинская армия, всу, потери всу, кто