https://ukraina.ru/20240403/1054271333.html

Бум шарлатанства. Почему на Украине растет популярность астрологов и колдунов

Бум шарлатанства. Почему на Украине растет популярность астрологов и колдунов - 03.04.2024 Украина.ру

Бум шарлатанства. Почему на Украине растет популярность астрологов и колдунов

Во вторник 2 апреля Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты исследования относительно веры украинцев астрологам и эзотерикам. Оказалось, что им верят почти половина жителей страны. Таковых в целом 43%. Более всего украинцы верят в способность по звездам предсказать будущее (35%)

2024-04-03T07:15

2024-04-03T07:15

2024-04-03T10:22

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Чем беднее становятся украинцы, чем ниже уровень образования, тем больше распространяется вера в колдовство, хиромантию, астрологию. Социологи говорят, что среди жителей Украины прослеживается закономерность, связанная с уровнем дохода. Больше всего верят в это люди с очень низким доходом семьи, меньше всего – с высоким. Возраст тоже играет свою роль, поэтому пожилые украинцы чаще склонны верить в потусторонние силы.Колдунов – на службу украинскому государствуВ партии Зеленского не случайно обратили внимание на рост веры в потусторонние силы и решили ее эксплуатировать ради пополнения казны. Еще в конце прошлого года "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о регулировании отношений в сфере эзотерического образования. Подал его депутат партии Зеленского Сергей Гривко, член парламентского комитета по вопросам социальной защиты.Законопроект предполагает, что различные маги, нумерологии, колдуны, тарологи и астрологи должны платить в госбюджет. "Принимая во внимание активное распространение среди населения эзотерических знаний и мыслей, рост популярности эзотерических услуг, эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе и направлением образования", – говорится в тексте законопроекта. Государство же не получает от этого ничего, сетует его автор.В связи этим он предлагает ввести регулирование эзотерического образования, а также ввести понятия "Академия эзотерики", "Школа эзотерики", "Институт эзотерики". Проще говоря, "Слуги народа" должны выдавать лицензию магам и ведьмам за определенные отчисления.Шарлатанство как государственная религияАрхаизацию украинского общества традиционно используют ради наживы или медийности различные шарлатаны. В студиях украинских медиа популярными стали гадалки, маги, эзотерики, медиумы, ведьмы, астрологи. Украинцы часто задают им вопросы относительно перспектив боевых действий, возможности избежать мобилизации или судьбе без вести пропавших военнослужащих ВСУ.Последнее время множество всяких колдуний, магов и чародеев на украинском телевидении гадают о выделении американским конгрессом помощи для Украины. Как правило, карты или знаки в небе говорят о скором выделении средств.Примечательно, что уже не один год они предсказывают то обязательный выход на границы 1991 года, то неминуемый распад РФ. Если же колдуну вдруг какие-то духи нашепчут о возможном поражении ВСУ, с ним будут иметь дело сотрудники СБУ, от которых амулеты и заговоры не помогают.Еще в 2019 году по всем украинским телеканалам распространяли предсказание мольфаров (карпатских колдунов) на будущее. Согласно предсказанию, большой войны с Россией не будет, боевые действия в Донбассе закончатся в 2021 году, в 2022 Украина вступит в ЕС, а Крым тогда же сам попросится обратно в состав Украины.Ровно два года назад бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* благодарил украинских ведьм за "магические услуги" в борьбе против Вооруженных сил России. В частности, он поведал историю о заколдованной ведьмами российской ракете, которая якобы развернулась и обрушилась на российские позиции. "У меня обращение к украинским боевым ведьмам и ведуньям. Девочки, так держать", – похвалил их Арестович. Впоследствии, уволенный из Офиса президента, он с презрением отзывался об украинцах, которые ведутся на подобные манипуляции.На днях украинский аферист Дмитрий Гордон** опять заявил, что к борьбе с Россией подключились "лучшие украинские колдуны и ведьмы"."У меня в руках официальное заявление: лучшие украинские колдуны и ведьмы собрались на кладбище в полнолуние. Выбрали Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скабееву и Симоньян. На этих 6 человек наслана порча на смерть. Их фото были по 40 раз проколоты цыганской иглой", – рассказывает Гордон украинской аудитории, возвращая ее в XV век.Архаизация для эффективной манипуляцииИдеология нацизма начиная с Третьего рейха всегда была тесно связана с оккультизмом и неоязыческими обрядами, которые сейчас процветают в неонацистском "Азове"***.Чем ниже уровень образования, тем легче шарлатанам манипулировать людьми. Неслучайно очагом зарождения украинского национализма стали сельские районы Галичины, практически не затронутые системой образования до 1939 года.Чем ниже уровень жизни, тем меньше надежд выбраться из нищеты с помощью собственного труда, навыков и талантов. И тем сильнее вера в магию, которая поможет наколдовать деньги и счастье.Гонения и репрессии против канонической православной церкви, которая всегда критиковала увлечения подобной бесовщиной, в определенной мере способствуют росту веры в магию и астрологию по всей Украине.Свой вклад внесла и реформа системы образования. "Если выключить школу, то мир наполнится магией и чудесами", – комментирует результаты опроса КМИС украинский политолог Михаил Чаплыга.В украинских школах систематически урезают точные науки, усиливая патриотическое воспитание. На патриотических уроках школьников обрабатывают различными псевдонаучными теориями об избранности украинского народа, рассказывают мифы о древних украинцах. Любая новость об археологической находке каменного инструмента периода неолита подается в качестве доказательства того, что Украина была и есть ядром европейской цивилизации.В политическом плане гражданин страны, лишенный возможности влиять на политический курс государства, выбирать президента и депутатов, тоже чаще будет обращаться к потусторонним силам за помощью, так как в реальной жизни от него ничего не зависит.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.*** Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, алексей арестович, дмитрий гордон, слуга народа, вооруженные силы украины, офис президента