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Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине

Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине - 02.11.2026 Украина.ру

Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине

Вещание на Украине близкого к Трампу американского телеканала Newsmax начнётся 2 ноября. Об этом украинский продюсер Людмила Немыря сообщила на своей странице в Facebook*

2026-11-02T05:15

2026-11-02T05:15

2026-11-02T05:15

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Ожидается, что тестовое вещание Newsmax Ukraine стартует 2 ноября в 9:00 на YouTube."Я знаю, что завтра не все будет идеально. Наверняка будут ошибки, что-то пойдет не по плану. Но первый эфир — это только начало", — написала Немыря.Американский телеканал Newsmax принадлежит медиаменеджеру Кристоферу Радди. Newsmax считается одним из любимых телеканалов президента США Дональда Трампа и ключевых правых медиа в США, ориентированных на Республиканскую партию. Ожидается, что после начала работы телеканал обеспечит на территории Украины полноценное вещание.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Принадлежит Meta. Деятельность компании запрещена в России как экстремистская

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