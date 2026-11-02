https://ukraina.ru/20261102/blizkiy-trampu-telekanal-nachinaet-veschanie-na-ukraine-1084215802.html
Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине
Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине - 02.11.2026 Украина.ру
Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине
Вещание на Украине близкого к Трампу американского телеканала Newsmax начнётся 2 ноября. Об этом украинский продюсер Людмила Немыря сообщила на своей странице в Facebook*
2026-11-02T05:15
2026-11-02T05:15
2026-11-02T05:15
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Ожидается, что тестовое вещание Newsmax Ukraine стартует 2 ноября в 9:00 на YouTube."Я знаю, что завтра не все будет идеально. Наверняка будут ошибки, что-то пойдет не по плану. Но первый эфир — это только начало", — написала Немыря.Американский телеканал Newsmax принадлежит медиаменеджеру Кристоферу Радди. Newsmax считается одним из любимых телеканалов президента США Дональда Трампа и ключевых правых медиа в США, ориентированных на Республиканскую партию. Ожидается, что после начала работы телеканал обеспечит на территории Украины полноценное вещание.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Принадлежит Meta. Деятельность компании запрещена в России как экстремистская
https://ukraina.ru/20261016/kak-u-aksnova-tramp-osharashil-krymchan-i-podtverdil-lyubov-k-geografii-1083856802.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, республиканская партия, facebook, youtube, украина, тв, сми, украинские сми, информационная война, информация
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Республиканская партия, Facebook, Youtube, Украина, ТВ, СМИ, украинские СМИ, информационная война, информация
Близкий Трампу телеканал начинает вещание на Украине
Вещание на Украине близкого к Трампу американского телеканала Newsmax начнётся 2 ноября. Об этом украинский продюсер Людмила Немыря сообщила на своей странице в Facebook*
Ожидается, что тестовое вещание Newsmax Ukraine стартует 2 ноября в 9:00 на YouTube.
"Я знаю, что завтра не все будет идеально. Наверняка будут ошибки, что-то пойдет не по плану. Но первый эфир — это только начало", — написала Немыря.
Американский телеканал Newsmax принадлежит медиаменеджеру Кристоферу Радди. Newsmax считается одним из любимых телеканалов президента США Дональда Трампа и ключевых правых медиа в США, ориентированных на Республиканскую партию. Ожидается, что после начала работы телеканал обеспечит на территории Украины полноценное вещание.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Принадлежит Meta. Деятельность компании запрещена в России как экстремистская