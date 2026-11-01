"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине - 01.11.2026 Украина.ру
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"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине
"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине - 01.11.2026 Украина.ру
"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине
Война закончится капитуляцией киевского режима — никаких договорённостей с ним быть не может, а новое руководство Украины будет определять Россия, а не США или Европа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-11-01T20:33
2026-11-01T20:33
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Отвечая на вопрос о перспективах окончания военного конфликта на Украине, эксперт объяснил, почему её неизбежный финал — капитуляция киевского режима.И решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не Соединенные Штаты или Европа, подчеркнул он.При этом удары по мостам продолжаются — и наносятся так, чтобы у киевлян оставался выбор. "Мы продолжаем бить по мостам. Но делаем это таким образом, чтобы у киевлян была возможность выбора. То ли оставаться на левом берегу, который будет изолирован. То ли, просто уезжать из города", — рассказал Самойлов.По его словам, по водозаборным агрегатам удары пока не наносятся. "Еще мы пока не наносим ударов по водозаборным агрегатам для водоснабжения Киева", — отметил эксперт.Самойлов предупредил: если Зеленский, который "пребывает в истерическом состоянии", даст команду нанести удары по очень серьёзным объектам на территории России, то ВС РФ ударят и по ним.Сейчас же, по его словам, идёт системная работа по приведению Киева в негодность. "Пока же идет не очень скоростная, но системная работа по приведению Киева в негодность. Это остановить нельзя. Люди уже покидают город", — констатировал эксперт.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине

20:33 01.11.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Война закончится капитуляцией киевского режима — никаких договорённостей с ним быть не может, а новое руководство Украины будет определять Россия, а не США или Европа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о перспективах окончания военного конфликта на Украине, эксперт объяснил, почему её неизбежный финал — капитуляция киевского режима.
"Хотя всем понятно, что война закончится капитуляцией киевского режима. Никаких договорняков с ним быть не может", — заявил эксперт.
И решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не Соединенные Штаты или Европа, подчеркнул он.
При этом удары по мостам продолжаются — и наносятся так, чтобы у киевлян оставался выбор. "Мы продолжаем бить по мостам. Но делаем это таким образом, чтобы у киевлян была возможность выбора. То ли оставаться на левом берегу, который будет изолирован. То ли, просто уезжать из города", — рассказал Самойлов.
По его словам, по водозаборным агрегатам удары пока не наносятся. "Еще мы пока не наносим ударов по водозаборным агрегатам для водоснабжения Киева", — отметил эксперт.
Самойлов предупредил: если Зеленский, который "пребывает в истерическом состоянии", даст команду нанести удары по очень серьёзным объектам на территории России, то ВС РФ ударят и по ним.
Сейчас же, по его словам, идёт системная работа по приведению Киева в негодность. "Пока же идет не очень скоростная, но системная работа по приведению Киева в негодность. Это остановить нельзя. Люди уже покидают город", — констатировал эксперт.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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20:33"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине
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