https://ukraina.ru/20261101/nikakikh-dogovornyakov-tolko-kapitulyatsiya-kieva-ekspert-pro-final-voyny-na-ukraine-1084208988.html

"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине

"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине - 01.11.2026 Украина.ру

"Никаких договорняков, только капитуляция Киева": эксперт про финал войны на Украине

Война закончится капитуляцией киевского режима — никаких договорённостей с ним быть не может, а новое руководство Украины будет определять Россия, а не США или Европа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-01T20:33

2026-11-01T20:33

2026-11-01T20:33

новости

россия

сво

дзен новости сво

дзен сво

прогнозы сво

новости сво россия

новости сво

дзен

украина.ру дзен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e3a8c46c05339136e4fa3faf8b8d29d1.jpg

Отвечая на вопрос о перспективах окончания военного конфликта на Украине, эксперт объяснил, почему её неизбежный финал — капитуляция киевского режима.И решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не Соединенные Штаты или Европа, подчеркнул он.При этом удары по мостам продолжаются — и наносятся так, чтобы у киевлян оставался выбор. "Мы продолжаем бить по мостам. Но делаем это таким образом, чтобы у киевлян была возможность выбора. То ли оставаться на левом берегу, который будет изолирован. То ли, просто уезжать из города", — рассказал Самойлов.По его словам, по водозаборным агрегатам удары пока не наносятся. "Еще мы пока не наносим ударов по водозаборным агрегатам для водоснабжения Киева", — отметил эксперт.Самойлов предупредил: если Зеленский, который "пребывает в истерическом состоянии", даст команду нанести удары по очень серьёзным объектам на территории России, то ВС РФ ударят и по ним.Сейчас же, по его словам, идёт системная работа по приведению Киева в негодность. "Пока же идет не очень скоростная, но системная работа по приведению Киева в негодность. Это остановить нельзя. Люди уже покидают город", — констатировал эксперт.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, дзен новости сво, дзен сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, дзен, украина.ру дзен, прогноз, прогнозы по украине, прогноз войны на украине, новости сво сейчас, когда завершится сво, главные новости, главное, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине