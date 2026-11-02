https://ukraina.ru/20261102/zelenskiy-ne-delaet-vyvodov-dmitriev-raskryl-kakuyu-lovushku-kiev-gotovit-dlya-trampa-1084216902.html
Дмитриев раскрыл, какую ловушку Зеленский готовит для Трампа
Дмитриев раскрыл, какую ловушку Зеленский готовит для Трампа - 02.11.2026 Украина.ру
Дмитриев раскрыл, какую ловушку Зеленский готовит для Трампа
Владимир Зеленский пытается испортить результаты Республиканской партии на будущих выборах в Конгресс США, указал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
2026-11-02T07:29
2026-11-02T07:29
2026-11-02T07:45
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Спецпредставитель президента России подчеркнул, что Зеленский не делает выводов из своих прошлых промахов. Он продолжает спорить с Дональдом Трампом и читать ему нотации. Дмитриев уверен, что цель таких действий — ослабить позиции республиканцев перед промежуточными американскими выборами.До этого о поведении Киева высказывался помощник президента России Юрий Ушаков. Он отмечал, что Украина в очередной раз не послушалась Дональда Трампа и продолжила атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. По его мнению, Киев не решился бы на такие шаги сам: украинские власти ведут себя так смело только из-за поддержки со стороны Европы.Ситуация обострилась после 9 октября, когда Россия и США согласовали поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На этом фоне Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от мирных переговоров и продолжение ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент заявил, что Украине необходим новый руководитель, который сможет найти общий язык с Россией.Подробнее - в материале Дмитрий Абзалов: Если европейцы и Зеленский захотят "пересидеть" Трампа, то получат еще большие проблемы на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Республиканская партия, Дмитриев
Дмитриев раскрыл, какую ловушку Зеленский готовит для Трампа
07:29 02.11.2026 (обновлено: 07:45 02.11.2026)
Владимир Зеленский пытается испортить результаты Республиканской партии на будущих выборах в Конгресс США, указал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Спецпредставитель президента России подчеркнул, что Зеленский не делает выводов из своих прошлых промахов. Он продолжает спорить с Дональдом Трампом и читать ему нотации.
Дмитриев уверен, что цель таких действий — ослабить позиции республиканцев перед промежуточными американскими выборами.
До этого о поведении Киева высказывался помощник президента России Юрий Ушаков. Он отмечал, что Украина в очередной раз не послушалась Дональда Трампа и продолжила атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. По его мнению, Киев не решился бы на такие шаги сам: украинские власти ведут себя так смело только из-за поддержки со стороны Европы.
Ситуация обострилась после 9 октября, когда Россия и США согласовали поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На этом фоне Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от мирных переговоров и продолжение ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент заявил, что Украине необходим новый руководитель, который сможет найти общий язык с Россией.