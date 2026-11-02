Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой? - 02.11.2026 Украина.ру
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Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?
Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой? - 02.11.2026 Украина.ру
Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?
Литва должна сосредоточиться на внутренней политике, а не провоцировать Россию, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис. Об этом он сказал в интервью ELTA, в ночь на 2 ноября опубликованном в УouTube-канале агентства
2026-11-02T07:04
2026-11-02T07:08
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По словам Матулениса, агрессивная риторика может привести к эскалации напряжённости."Мы определённо не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию", — сказал он.30 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби обратился к руководству ряда стран НАТО, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, с требованием смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в тот же день заявил, что не собирается смягчать свои высказывания в отношении России. А министр обороны Литвы Робертас Каунас сослался на то, что не знает о факте такого обращения.Научный сотрудник института стран СНГ, политолог Руслан Панкратов считает, что смягчение риторики в адрес России является крайне неудобным шагом для политиков стран Балтии."Для прибалтийских столиц смягчение тона [со стороны США] политически неудобно. Например, если постоянно объявлять угрозу экзистенциальной, любой призыв говорить спокойнее выглядит отступлением", — сказал Панкратов, комментируя РИА Новости реакцию властей прибалтийских республик на призыв Пентагона.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию, в которую прибалтийских лидеров поставил Пентагон, словами из лексикона соответствующих специалистов. По его словам, риторика прибалтийских стран "истерически агрессивна".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261030/ne-draznite-rossiyu-pentagon-osadil-politikov-pribaltiki--reuters--1084178949.html
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Новости, Украина.ру, Литва, Пентагон, Reuters, НАТО, Эстония, США, Прибалтика, Русофобия, Россия, Дмитрий Песков, постсоветское пространство, психиатрия

Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?

07:04 02.11.2026 (обновлено: 07:08 02.11.2026)
 
© Фото : ИноСМИ / TelegramВоеннослужащие Литвы, НАТО
Военнослужащие Литвы, НАТО - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : ИноСМИ / Telegram
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Литва должна сосредоточиться на внутренней политике, а не провоцировать Россию, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис. Об этом он сказал в интервью ELTA, в ночь на 2 ноября опубликованном в УouTube-канале агентства
По словам Матулениса, агрессивная риторика может привести к эскалации напряжённости.
"Мы определённо не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию", — сказал он.
30 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби обратился к руководству ряда стран НАТО, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, с требованием смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в тот же день заявил, что не собирается смягчать свои высказывания в отношении России. А министр обороны Литвы Робертас Каунас сослался на то, что не знает о факте такого обращения.
Научный сотрудник института стран СНГ, политолог Руслан Панкратов считает, что смягчение риторики в адрес России является крайне неудобным шагом для политиков стран Балтии.
"Для прибалтийских столиц смягчение тона [со стороны США] политически неудобно. Например, если постоянно объявлять угрозу экзистенциальной, любой призыв говорить спокойнее выглядит отступлением", — сказал Панкратов, комментируя РИА Новости реакцию властей прибалтийских республик на призыв Пентагона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию, в которую прибалтийских лидеров поставил Пентагон, словами из лексикона соответствующих специалистов. По его словам, риторика прибалтийских стран "истерически агрессивна".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 12:18
Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters Пентагон потребовал от властей Литвы, Латвии и Эстонии прекратить агрессивные высказывания о "российской угрозе", передает агентство Reuters
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