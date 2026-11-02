https://ukraina.ru/20261102/diskomfortno-no-strashno--litva-drognula-pervoy-1084216718.html
Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?
Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой? - 02.11.2026 Украина.ру
Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?
Литва должна сосредоточиться на внутренней политике, а не провоцировать Россию, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис. Об этом он сказал в интервью ELTA, в ночь на 2 ноября опубликованном в УouTube-канале агентства
2026-11-02T07:04
2026-11-02T07:04
2026-11-02T07:08
новости
украина.ру
литва
пентагон
reuters
нато
эстония
сша
прибалтика
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/18/1061313163_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_45620c436d847a2f1c08fb97fe6b2394.jpg
По словам Матулениса, агрессивная риторика может привести к эскалации напряжённости."Мы определённо не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию", — сказал он.30 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби обратился к руководству ряда стран НАТО, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, с требованием смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в тот же день заявил, что не собирается смягчать свои высказывания в отношении России. А министр обороны Литвы Робертас Каунас сослался на то, что не знает о факте такого обращения.Научный сотрудник института стран СНГ, политолог Руслан Панкратов считает, что смягчение риторики в адрес России является крайне неудобным шагом для политиков стран Балтии."Для прибалтийских столиц смягчение тона [со стороны США] политически неудобно. Например, если постоянно объявлять угрозу экзистенциальной, любой призыв говорить спокойнее выглядит отступлением", — сказал Панкратов, комментируя РИА Новости реакцию властей прибалтийских республик на призыв Пентагона.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию, в которую прибалтийских лидеров поставил Пентагон, словами из лексикона соответствующих специалистов. По его словам, риторика прибалтийских стран "истерически агрессивна".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261030/ne-draznite-rossiyu-pentagon-osadil-politikov-pribaltiki--reuters--1084178949.html
литва
эстония
сша
прибалтика
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/18/1061313163_49:0:1009:720_1920x0_80_0_0_62d947d1ad67009c866c33b2b64b716c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, литва, пентагон, reuters, нато, эстония, сша, прибалтика, русофобия, россия, дмитрий песков, постсоветское пространство, психиатрия
Новости, Украина.ру, Литва, Пентагон, Reuters, НАТО, Эстония, США, Прибалтика, Русофобия, Россия, Дмитрий Песков, постсоветское пространство, психиатрия
Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?
07:04 02.11.2026 (обновлено: 07:08 02.11.2026)
Литва должна сосредоточиться на внутренней политике, а не провоцировать Россию, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис. Об этом он сказал в интервью ELTA, в ночь на 2 ноября опубликованном в УouTube-канале агентства
По словам Матулениса, агрессивная риторика может привести к эскалации напряжённости.
"Мы определённо не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию", — сказал он.
30 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби обратился к руководству ряда стран НАТО, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, с требованием смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в тот же день заявил, что не собирается смягчать свои высказывания в отношении России. А министр обороны Литвы Робертас Каунас сослался на то, что не знает о факте такого обращения.
Научный сотрудник института стран СНГ, политолог Руслан Панкратов считает, что смягчение риторики в адрес России является крайне неудобным шагом для политиков стран Балтии.
"Для прибалтийских столиц смягчение тона [со стороны США] политически неудобно. Например, если постоянно объявлять угрозу экзистенциальной, любой призыв говорить спокойнее выглядит отступлением", — сказал Панкратов, комментируя РИА Новости реакцию властей прибалтийских республик на призыв Пентагона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию, в которую прибалтийских лидеров поставил Пентагон, словами из лексикона соответствующих специалистов. По его словам, риторика прибалтийских стран "истерически агрессивна".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.