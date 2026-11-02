https://ukraina.ru/20261102/diskomfortno-no-strashno--litva-drognula-pervoy-1084216718.html

Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?

Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой? - 02.11.2026 Украина.ру

Дискомфортно, но страшно — Литва "дрогнула" первой?

Литва должна сосредоточиться на внутренней политике, а не провоцировать Россию, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис. Об этом он сказал в интервью ELTA, в ночь на 2 ноября опубликованном в УouTube-канале агентства

2026-11-02T07:04

2026-11-02T07:04

2026-11-02T07:08

новости

украина.ру

литва

пентагон

reuters

нато

эстония

сша

прибалтика

русофобия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/18/1061313163_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_45620c436d847a2f1c08fb97fe6b2394.jpg

По словам Матулениса, агрессивная риторика может привести к эскалации напряжённости."Мы определённо не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию", — сказал он.30 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби обратился к руководству ряда стран НАТО, в числе которых Литва, Латвия и Эстония, с требованием смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в тот же день заявил, что не собирается смягчать свои высказывания в отношении России. А министр обороны Литвы Робертас Каунас сослался на то, что не знает о факте такого обращения.Научный сотрудник института стран СНГ, политолог Руслан Панкратов считает, что смягчение риторики в адрес России является крайне неудобным шагом для политиков стран Балтии."Для прибалтийских столиц смягчение тона [со стороны США] политически неудобно. Например, если постоянно объявлять угрозу экзистенциальной, любой призыв говорить спокойнее выглядит отступлением", — сказал Панкратов, комментируя РИА Новости реакцию властей прибалтийских республик на призыв Пентагона.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию, в которую прибалтийских лидеров поставил Пентагон, словами из лексикона соответствующих специалистов. По его словам, риторика прибалтийских стран "истерически агрессивна".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261030/ne-draznite-rossiyu-pentagon-osadil-politikov-pribaltiki--reuters--1084178949.html

литва

эстония

сша

прибалтика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, литва, пентагон, reuters, нато, эстония, сша, прибалтика, русофобия, россия, дмитрий песков, постсоветское пространство, психиатрия