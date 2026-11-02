Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.11.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 2 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-02T02:00
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 1 ноября и в ночь на 2 ноября объявлялась в Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской, Харьковской РФ областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Пензенской, Курской, Московской, Владимирской, Воронежской, Саратовской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Орловской, Ростовской областях*, ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Херсонской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Псковской, Смоленской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 1 ноября и в ночь на 2 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Пскова (20:32 мск), Калуги (20:49 мск), Пензы, Тамбова (23:43 мск), Саратова (23:50 мск), Домодедово, Жуковский (0:09 мск), Волгограда (0:58 мск), Самары, Ульяновска (1:08 мск).К этому часу ограничения в аэропортах Пскова, Жуковский, Внуково и Домодедово сняты. В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 47 украинских беспилотников, за сутки — 282.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:00 02.11.2026 (обновлено: 02:07 02.11.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 2 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 1 ноября и в ночь на 2 ноября объявлялась в Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской, Харьковской РФ областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Пензенской, Курской, Московской, Владимирской, Воронежской, Саратовской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Орловской, Ростовской областях*, ЛНР и ДНР, в Мордовии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Херсонской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Псковской, Смоленской областях*.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 1 ноября и в ночь на 2 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Пскова (20:32 мск), Калуги (20:49 мск), Пензы, Тамбова (23:43 мск), Саратова (23:50 мск), Домодедово, Жуковский (0:09 мск), Волгограда (0:58 мск), Самары, Ульяновска (1:08 мск).
К этому часу ограничения в аэропортах Пскова, Жуковский, Внуково и Домодедово сняты. В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 47 украинских беспилотников, за сутки — 282.
мария берлинская - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 18:45
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